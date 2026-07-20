Algunas empresas mexicanas bajan su valor ante las expectativas del T-MEC

La incertidumbre comercial en Norteamérica y los factores internacionales marcaron el ánimo de los inversionistas en la Bolsa Mexicana.

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) inició la semana con pérdidas en una jornada marcada por la incertidumbre internacional y la expectativa de la tercera ronda de conversaciones entre México y Estados Unidos sobre el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El entorno comercial en Norteamérica también influyó en el ánimo de los inversionistas, luego de que las tensiones entre Estados Unidos y Canadá aumentaran por las negociaciones sobre el futuro del acuerdo trilateral y la imposición de nuevos aranceles a productos canadienses.

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El comportamiento del mercado también impactó a varias empresas mexicanas, cuyos títulos registraron caídas ante la cautela de los inversionistas, quienes permanecen atentos a la evolución de las conversaciones comerciales y a los posibles efectos que estos ajustes puedan generar en la región.

Bolsa Mexicana registra pérdidas por tensión internacional y expectativas del T-MEC

El principal indicador de la BMV, el S&P/BMV IPC, retrocedió 0.77% para ubicarse en 66 mil 122.78 puntos, mientras que el FTSE BIVA perdió 0.69%, reflejando un ambiente de mayor aversión al riesgo en los mercados.

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La Bolsa Mexicana cerró con pérdidas ante la cautela de los inversionistas por las tensiones globales y la incertidumbre sobre el futuro del acuerdo comercial. EFE/ Mario Guzmán

Analistas señalaron que el descenso estuvo influido por el aumento de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio, particularmente tras nuevos episodios relacionados con el conflicto entre Estados Unidos e Irán, además de la espera de nuevos reportes corporativos y las negociaciones comerciales entre ambos países norteamericanos.

Empresas mexicanas pierden valor en una jornada de cautela bursátil

Al interior del mercado accionario mexicano, la mayoría de las emisoras concluyó la sesión con pérdidas.

Entre las empresas con mayores retrocesos destacaron:

Cemex , con una baja de 3.74% .

Gentera , que perdió 2.89% .

GCC , con un descenso de 2.48% .

Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) , que retrocedió 2.47% .

Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR), con una caída de 2.41%.

Especialistas indicaron que el comportamiento refleja la prudencia de los inversionistas mientras esperan mayor claridad sobre el panorama económico y comercial de la región.

Diálogo entre México y Estados Unidos será clave para el mercado

Uno de los factores que mantiene la atención de los inversionistas es la tercera ronda de diálogo bilateral sobre el T-MEC, programada en la Ciudad de México.

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Las negociaciones entre México y Estados Unidos sobre el T-MEC serán determinantes para definir las expectativas económicas y de inversión en la región. REUTERS/Raquel Cunha/Foto de archivo

Las conversaciones abordarán temas considerados estratégicos para la relación comercial entre ambos países, entre ellos el comercio de acero, industria automotriz, agricultura y pagos electrónicos.

El resultado de estas reuniones podría influir en el desempeño de diversos sectores productivos, ya que cualquier avance o desacuerdo tiene el potencial de modificar las expectativas económicas y de inversión en México.

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Mercados financieros mantienen cautela ante reportes trimestrales

Además del entorno internacional, los inversionistas siguen de cerca la temporada de resultados financieros del segundo trimestre.

Durante la jornada destacó el reporte de Alsea, cuyos títulos cerraron con una ligera baja antes de presentar ingresos por 21 mil 92 millones de pesos y una utilidad de 532 millones de pesos.

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Los inversionistas mantienen una postura prudente a la espera de nuevos resultados empresariales que permitan evaluar el desempeño de la economía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Expertos de instituciones financieras señalaron que la cautela también responde a la publicación de los próximos informes corporativos, que permitirán conocer el desempeño de las principales empresas en un contexto de desaceleración económica y volatilidad internacional.

Chedraui enfrenta presión por política migratoria en Estados Unidos

Otro de los casos que ha llamado la atención del mercado es el de Grupo Comercial Chedraui, cuyas acciones acumulan una fuerte caída durante el año debido a la incertidumbre generada por el endurecimiento de la política migratoria en Estados Unidos.

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Analistas consideran que las redadas migratorias han reducido el consumo de parte de la comunidad hispana, principal base de clientes de la empresa en ese país.

Chedraui opera cerca de 400 tiendas en territorio estadounidense, por lo que una menor afluencia de consumidores podría afectar sus resultados financieros.

La cadena comercial enfrenta un escenario de incertidumbre ante posibles cambios en el consumo de la comunidad hispana en Estados Unidos. REUTERS/Carlos Jasso/File Photo

A este escenario se suman otros factores como el incremento en los costos de combustible y un entorno económico menos favorable, elementos que continúan presionando las expectativas sobre algunas empresas mexicanas con fuerte presencia en el mercado estadounidense.

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En este contexto, los mercados permanecerán atentos a la evolución de las negociaciones del T-MEC y al desarrollo del panorama internacional, factores que seguirán marcando el comportamiento de la Bolsa Mexicana en los próximos días.