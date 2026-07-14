38.000 soldados, miles de caballos y 37 elefantes: así Aníbal cruzó los Alpes, según un reciente análisis

Un estudio publicado en PNAS sostuvo que el cruce de los Alpes por Aníbal consumió menos energía de la calculada en hipótesis anteriores

El cruce de los Alpes por Aníbal despertó debates históricos sobre la ruta seguida y las condiciones reales del trayecto. Las fuentes antiguas y los hallazgos recientes llevaron a nuevas interpretaciones sobre cómo se llevó a cabo esta arriesgada maniobra militar.

Según un estudio publicado en PNAS y difundido por la revista estadounidense National Geographic, la ruta más probable del cruce alpino de Aníbal habría exigido menos energía de la calculada en hipótesis anteriores, tanto para unos 38.000 soldados como para caballos y 37 elefantes de guerra.

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El análisis apunta a que el paso del Col de la Traversette, en la frontera entre Francia e Italia, podría haber sido la ruta más probable y también la menos costosa en términos de energía.

La investigación revisa una de las hipótesis más difundidas sobre la marcha de Aníbal desde la península ibérica hasta Italia. Según National Geographic, el trabajo sostiene que el gran paso por los Alpes no habría representado el mayor desgaste de toda la campaña.

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Durante décadas, distintas disciplinas intentaron reconstruir cómo un ejército de ese tamaño logró atravesar los Pirineos y los Alpes. El nuevo análisis apunta a que la elección del itinerario redujo parte de esa carga.

La ruta que demandaba menos energía

La investigación señaló que el Col de la Traversette fue la ruta más probable para Aníbal entre Francia e Italia y la menos costosa en términos de energía

Los investigadores compararon varias rutas propuestas tradicionalmente para el cruce alpino. Midieron la longitud de los recorridos, los desniveles acumulados y la exigencia física para soldados, caballos y los 37 elefantes de guerra.

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El resultado favorece al Col de la Traversette frente al Col du Clapier, que durante mucho tiempo numerosos historiadores consideraron la opción más probable. Según el estudio, esa ruta habría requerido alrededor del 16% menos de energía.

Esa diferencia, aunque limitada en apariencia, cambiaba mucho para una fuerza de decenas de miles de personas y miles de animales. El cálculo total para el conjunto del ejército asciende a 5,42 terajulios, una cifra que ayuda a medir la presión sobre el alimento disponible y la fatiga de la marcha.

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El estudio añade una derivación logística. Según National Geographic, optar por otras rutas analizadas habría obligado a transportar decenas de toneladas adicionales de provisiones.

Cómo resistieron los elefantes

La investigación afirmó que otras rutas por los Alpes habrían obligado al ejército de Aníbal a transportar decenas de toneladas adicionales de provisiones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los elefantes ocuparon un lugar central en la investigación. Cada animal pesaba alrededor de tres toneladas y, según los autores, uno en cautividad puede consumir unos 75 kilogramos de comida al día, mientras que en libertad ingiere cantidades aún mayores.

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Mover animales con esas necesidades por terreno montañoso suponía una exigencia logística alta. Aun así, el estudio plantea que soportaron el cruce mejor de lo supuesto gracias a sus reservas de grasa corporal.

Siguiendo la ruta de la Traversette, cada elefante habría perdido cerca del 4% de sus reservas grasas. Para los autores, ese descenso encaja con un esfuerzo asumible para organismos de ese tamaño.

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La crisis llegó después del cruce

Tras entrar en Italia, Aníbal quedó aislado en territorio enemigo y sin líneas de suministro seguras. Reponer las reservas de hombres, caballos y elefantes pasó a ser una necesidad inmediata.

Tras el cruce de los Alpes, Aníbal enfrentó en Italia una crisis de abastecimiento, la presión de Roma y la falta de refuerzos para sostener la campaña (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchos de los paquidermos lograron superar las montañas e incluso participaron en la batalla del Trebia. Casi todos, de todos modos, murieron durante el invierno siguiente.

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La revisión del trayecto replantea la interpretación del episodio. Según National Geographic, el paso alpino no aparece tanto como el límite físico definitivo, sino como el inicio de una crisis de abastecimiento.

Además, los historiadores señalan que la situación de Aníbal en Italia se agravó por la hostilidad de las poblaciones locales y la dificultad para conseguir aliados. El agotamiento de los recursos y las bajas sufridas durante el cruce redujeron la capacidad operativa del ejército cartaginés.

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La falta de refuerzos y la presión constante de las fuerzas romanas complicaron aún más la campaña. Estos factores contribuyeron al desgaste progresivo de las tropas y de los animales, lo que limitó la capacidad de Aníbal para sostener una ofensiva prolongada en territorio enemigo.