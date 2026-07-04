Cómo una pintura del siglo XVII pudo adelantarse 4 siglos a un descubrimiento sobre comportamiento animal

Un estudio en PNAS plantea que la pintura Air de 1611 muestra a un murciélago Nyctalus capturando un ave migratoria en pleno vuelo (Credit: Proceedings of the National Academy of Sciences (2026). DOI: 10.1073/pnas.2536525123)

Una pintura de 1611 ya mostraba una escena compatible con un comportamiento que la ciencia documentó de forma directa hace poco: un murciélago nóctulo gigante que captura un ave canora migratoria en pleno vuelo. El hallazgo sugiere que una obra de Jan Brueghel el Viejo pudo conservar una observación ecológica muy anterior a la investigación moderna.

El estudio arribó a que la pintura Air representa a un murciélago del género Nyctalus con un ave pequeña en la boca mientras vuela. Según los autores, esa escena coincide con la depredación de aves migratorias atribuida al nóctulo gigante, aunque la imagen no prueba por sí sola una observación directa del pintor.

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Un estudio publicado en PNAS sostiene que se muestra una “interacción que fue representada hace más de cuatro siglos“. Según se detalla en el trabajo, la especificidad de la escena “sugiere cierta familiaridad del artista con este comportamiento en el nóctulo gigante”.

La obra Air, conservada en el Musée des Beaux-Arts de Lyon, reúne más de 60 especies de aves y varios murciélagos. Al menos cuatro individuos se distinguen en la composición, y uno aparece en vuelo con un ave pequeña en la boca.

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Los autores identificaron en la pintura un murciélago del género Nyctalus y señalaron que sus rasgos lo acercan al nóctulo gigante, aunque no descartan al nóctulo común (Credit: Proceedings of the National Academy of Sciences (2026). DOI: 10.1073/pnas.2536525123)

Los autores señalan que ese ejemplar se identifica sin ambigüedad a nivel de género como un Nyctalus y que, por tamaño y por la conducta representada, la imagen resulta muy compatible con Nyctalus lasiopterus, el murciélago más grande de Europa.

Cómo la ciencia confirmó que este murciélago caza aves migratorias

La relevancia de la escena depende de un dato reciente: la depredación de aves por el nóctulo gigante solo se describió de forma directa hace poco. Según PNAS, esa conclusión se apoyó en dos décadas de indicios acumulados.

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Los primeros estudios hallaron plumas de aves paseriformes en heces de estos murciélagos, y los restos aumentaban en los periodos de máxima migración.

Después, la secuenciación de ADN permitió identificar especies a partir de restos biológicos y mostró que la dieta del nóctulo gigante incluía más de 30 especies de aves, casi todas migratorias nocturnas.

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La prueba directa llegó con etiquetas tridimensionales ultraligeras de seguimiento biológico, monitoreo acústico, de altitud y de movimiento, además de confirmación molecular de restos de presas. El trabajo atribuye a esa combinación la demostración de que estos murciélagos capturan aves migratorias a gran altura, valiéndose también de la ecolocación, el sistema con el que se orientan y detectan objetos mediante sonidos.

El seguimiento biológico, el monitoreo acústico y la confirmación molecular demostraron que el nóctulo gigante captura aves migratorias a gran altura con ayuda de la ecolocación (Imagen Ilustrativa Infobae)

A la luz de esos antecedentes, la escena pintada en 1611 adquiere otro peso. Según el estudio, “aunque la imagen podría no constituir una prueba científica de la observación directa de este comportamiento por parte del artista, sí representa una escena coherente con la descripción reciente del fenómeno”.

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Por qué una pintura del siglo XVII puede aportar datos a la ecología

Para sostener la identificación, los autores describen rasgos morfológicos precisos del animal pintado: orejas cortas, anchas y redondeadas, alas largas y estrechas, y un pelaje pardo o rojizo uniforme que encaja con el género Nyctalus. La cabeza robusta y la proporción entre el murciélago y la presa acercan más la imagen al nóctulo gigante que al nóctulo común, aunque el estudio admite que “el murciélago representado también podría corresponder, de manera plausible, a un nóctulo común”.

Los investigadores compararon además la escena con la conducta documentada hoy en la especie. Según PNAS, cuando el nóctulo gigante captura un ave en vuelo, la sujeta y la muerde de forma repetida en el aire, y “la pintura parece mostrar la fase inicial de ese comportamiento”.

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El trabajo señala que Brueghel pasó tiempo en Italia, donde la especie está presente, aunque considera improbable que hubiera presenciado la caza de noche. También plantea que pudo basarse en información indirecta o introducir cierta licencia artística, lo que obliga a interpretar con cuidado una pintura alegórica.

La ciencia confirmó que el nóctulo gigante caza aves migratorias tras dos décadas de indicios, con plumas en heces y ADN de más de 30 especies de aves nocturnas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa cautela forma parte del argumento central. La imagen no equivale a una prueba experimental, pero el hecho de que la escena incluya un nóctulo y no otro tipo de murciélago apunta, según los autores, a una inspiración observacional más que a una convención puramente simbólica.

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El arte como archivo no convencional de biodiversidad

El estudio sitúa el caso dentro de la ecología histórica, el campo que usa fuentes del pasado para estudiar procesos ecológicos. Desde esa perspectiva, el arte puede funcionar como un archivo de biodiversidad y comportamiento animal. Según el trabajo, “nuestro hallazgo destaca que las fuentes no convencionales pueden aportar información valiosa para el conocimiento ecológico”.

La investigación subraya además que solo la versión original de Air analizada contiene la escena de depredación, localizada mediante una revisión sistemática de piezas artísticas orientada a documentar aves y mamíferos representados en el arte.

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Con la digitalización de colecciones y galerías, ese tipo de materiales gana valor para la investigación. Los archivos artísticos aún pueden guardar registros útiles para reconstruir la historia natural de especies y conductas que la ciencia apenas empezó a confirmar hace poco.