¿Quieres un Pato Merlín en tu casa? Especialistas advierten sobre cuidados y necesidades de los patos como animales de compañía

El pato Merlín posa con un balón de fútbol este viernes, en Ciudad de México (México). EFE/Mario Guzmán

La presencia de patos domésticos en los hogares ha crecido gracias a fenómenos virales, como el caso de Merlín, el pato que conquistó redes sociales y al mundo. Sin embargo, especialistas advierten que la decisión de integrar uno a la familia requiere una preparación mucho más profunda que la mayoría de las personas imagina.

Adoptar un pato como mascota implica compromiso, inversión económica, tiempo y atención especializada a lo largo de toda su vida, que puede superar los diez años. Quienes consideran esta opción deben comprender que se trata de un animal con necesidades muy específicas, y no de un simple animal de compañía apto para cualquier hogar. Necesita atención constante, aseguró el Dr. Oscar Daniel González Santana, académico de la FES Cuautitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

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Diferencias clave entre patos domésticos y silvestres

Antes de tomar cualquier decisión, es fundamental distinguir entre patos domésticos y silvestres. Los primeros han sido criados durante generaciones para convivir con los humanos y cumplir ciertos fines productivos, mientras que los segundos forman parte de ecosistemas naturales y no están adaptados a la vida en cautiverio.

La adquisición de crías silvestres, muchas veces resultado de comercio ilegal, puede llevar a graves errores de manejo y sufrimiento animal. Los patos silvestres presentan necesidades ambientales y alimenticias muy diferentes, imposibles de satisfacer en un entorno doméstico.

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Karla Gómez narró a Infobae México cómo ha cambiado su vida y la de su familia con la fama, pero también se sinceraron sobre los retos para protegerlo. (Infobae/Jenifer Nava)

Alimentación adecuada: el pilar del bienestar

Uno de los aspectos más críticos en el cuidado de un pato doméstico es su alimentación. No basta con ofrecerles restos de comida humana ni productos comerciales pensados para aves de corral. La dieta debe basarse en pastos hidropónicos, complementada con verduras, frutas en pequeñas cantidades y proteínas naturales como insectos deshidratados.

El consumo excesivo de alimentos comerciales, diseñados para engorde y producción rápida, puede provocar problemas de salud severos. Entre las enfermedades asociadas a una mala nutrición se encuentran la obesidad, alteraciones musculoesqueléticas y deformaciones conocidas como “alas de ángel”, que dificultan el movimiento y la calidad de vida del animal, de acuerdo a lo explicado por el Dr. Oscar Daniel.

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Un pato que recibe una dieta inadecuada suele presentar problemas metabólicos, crecimiento acelerado y, a largo plazo, trastornos que requieren tratamientos veterinarios complejos. Por eso, la planificación de su alimentación resulta esencial desde el primer día.

Espacio y condiciones ambientales imprescindibles

La idea de tener un pato en casa puede parecer sencilla, pero su bienestar depende de disponer de un espacio amplio y seguro. Estos animales necesitan caminar, ejercitarse y contar con superficies blandas para proteger sus patas. El uso exclusivo de pisos duros, como el cemento, favorece la aparición de lesiones dolorosas y complicaciones como la pododermatitis.

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Además, los patos requieren acceso permanente al agua, tanto para nadar como para alimentarse. Durante la comida, introducen el alimento en el agua y filtran las partículas mediante estructuras queratinizadas ubicadas en el pico. Si no pueden realizar este comportamiento natural, pueden tener dificultades para alimentarse y requerir intervenciones veterinarias.

Un entorno adecuado, con agua limpia y espacio suficiente para moverse, es indispensable para prevenir enfermedades y permitir que el pato exprese sus comportamientos naturales.

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El Pato Merlín ya tiene registro en el IMPI (Infobae México/ Néstor Hernández)

Atención veterinaria y riesgos sanitarios

Quienes deseen convivir con un pato deben contar con el apoyo de veterinarios especializados en aves o animales no convencionales. La medicina preventiva es la mejor herramienta para evitar enfermedades y asegurar una vida larga y saludable. El programa de atención incluye revisiones periódicas, vacunaciones, desparasitación y controles clínicos regulares.

Un aspecto relevante es la capacidad de los patos para transmitir ciertas enfermedades zoonóticas, como la salmonelosis o la influenza aviar. Estas patologías pueden afectar a los humanos, especialmente a niños, adultos mayores o personas con sistemas inmunológicos comprometidos. La limpieza constante de los espacios y la supervisión veterinaria ayudan a reducir estos riesgos.

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Convivencia con otros animales y límites de la socialización

Aunque los patos son animales gregarios y pueden establecer vínculos con sus cuidadores, la convivencia con perros o gatos no siempre es segura. Los instintos depredadores de estos últimos pueden poner en peligro la integridad física del pato, incluso en situaciones de juego. No se recomienda, por tanto, mantenerlos juntos sin supervisión estricta.

En redes sociales abundan videos de convivencia armoniosa, pero estos casos no deben tomarse como regla general. Las diferencias de tamaño y fuerza pueden causar accidentes graves en cuestión de segundos.

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Consecuencias de la adquisición impulsiva

El auge de figuras como el pato Merlín ha impulsado un fenómeno conocido como el “síndrome de Nemo”: la compra impulsiva de animales de moda sin conocer sus necesidades. Esto puede resultar en abandono, liberación irresponsable o muerte prematura del animal.

Cuando los patos domésticos son liberados en ambientes urbanos o naturales, pueden generar desequilibrios ecológicos, mezclarse con especies silvestres y convertirse en invasores. Estas acciones, lejos de beneficiar al animal, representan un riesgo tanto para él como para el entorno.

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(Instagram)

Reflexión y compromiso a largo plazo

Quienes se preguntan qué implica tener un pato en casa deben reflexionar sobre el grado de responsabilidad que están dispuestos a asumir. El bienestar de estos animales depende de contar con espacio suficiente, tiempo para su atención diaria y recursos económicos para cubrir alimentación, instalaciones y atención veterinaria especializada.

A diferencia de otras mascotas, los patos no requieren paseos ni deben ser tratados como objetos de exhibición. Vestirlos con ropa, exponerlos constantemente o forzar comportamientos ajenos a su naturaleza puede provocarles estrés, lesiones y problemas emocionales.

Cuidar a un pato demanda compromiso y conocimientos. Solo quienes estén dispuestos a ofrecerle una vida digna, saludable y en condiciones óptimas deben considerar la adopción de uno. La decisión va mucho más allá de la moda o la viralidad: se trata de garantizar el bienestar de un ser vivo durante más de una década, enfatizó el Dr. Oscar Daniel.