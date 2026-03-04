Qué significa encontrar murciélagos en casa de noche y por qué puede ser peligroso

Los taparrollos de persianas ofrecen un resguardo oscuro y silencioso, ideal para el descanso diurno de los murciélagos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los murciélagos constituyen una de las especies más frecuentes en entornos urbanos y rurales, donde suelen despertar inquietud cuando aparecen en viviendas o jardines.

Su presencia responde a procesos ecológicos, biológicos y estructurales específicos. Estos mamíferos desempeñan un rol importante en el equilibrio ambiental y la regulación de insectos.

Por qué aparecen murciélagos en mi casa

La presencia de murciélagos en viviendas suele estar vinculada a la búsqueda de refugios seguros y fuentes de alimento. Estos animales buscan estructuras que les permitan protegerse de depredadores y variaciones extremas de temperatura.

Los murciélagos pueden utilizar edificios y puentes como complemento a sus refugios naturales, especialmente cuando estos últimos escasean.

Además, encuentran en los edificios un refugio seguro donde descansar y criar a sus crías, además de protección contra depredadores y temperaturas estables.

Murciélagos en jardines contribuyen al control natural de insectos, manteniendo el equilibrio ecológico - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las viviendas y construcciones humanas ofrecen múltiples accesos, como grietas, rendijas o aberturas en techos, paredes o ventanas, por donde los murciélagos pueden ingresar.

Los murciélagos pueden ingresar a través de aberturas de apenas 6 milímetros, por lo que cualquier fisura en la estructura representa un posible acceso. A esto se suma que la presencia de numerosos insectos nocturnos en áreas residenciales favorece que busquen alimento en estos entornos.

Por qué los murciélagos se esconden en los taparrollos de las persianas

La presencia de murciélagos en construcciones humanas responde a la escasez de refugios naturales y la abundancia de alimento - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El taparrollos de las persianas constituye un espacio oscuro, protegido y poco perturbado, condiciones óptimas para el descanso diurno de los murciélagos. Este tipo de refugio les permite mantenerse a salvo durante el día y conservar la temperatura corporal adecuada.

Según la Universidad de Princeton, en los últimos años se ha observado un aumento estacional en las incursiones de murciélagos en viviendas. Ante la presencia de un murciélago en el interior de un edificio, se recomienda evitar el contacto directo y contactar a los servicios de emergencia locales. No se debe intentar capturar ni matar al animal, y tampoco liberarlo sin la confirmación de que no ha habido exposición.

La principal preocupación en estos casos es el riesgo de transmisión de enfermedades, como la rabia o el tétanos, a través de mordeduras o arañazos. Se considera exposición directa despertar y encontrar un murciélago en la habitación, observar un murciélago en un espacio con un niño pequeño, una persona con discapacidad mental o alguien en estado de intoxicación que no haya estado bajo supervisión, o cualquier situación en la que ocurra una mordedura, contacto de saliva, tejido cerebral o medular del murciélago con membranas mucosas (ojos, boca) o heridas abiertas en la piel.

Si una persona ha sido mordida, arañada o expuesta de alguna de estas formas, debe comunicarse de inmediato con los servicios médicos o de emergencia. Ante casos de exposición humana, las autoridades sanitarias suelen intentar capturar y analizar al murciélago para determinar la necesidad de tratamiento profiláctico.

Los murciélagos pueden ingresar a viviendas por aberturas tan pequeñas como seis milímetros- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si un murciélago está en mi jardín, ¿debería preocuparme?

La presencia de murciélagos en jardines suele ser un indicador de un entorno saludable y equilibrado.

Ver murciélagos en el jardín significa que encuentran alimento y consideran que es un entorno seguro.

No obstante, no se recomienda interactuar con ellos ni intentar capturarlos. Los especialistas coinciden en que su presencia, en condiciones normales, no representa un riesgo directo para las personas. El contacto solo se considera de riesgo si el animal muestra signos de enfermedad o si se acerca a áreas habitadas de forma inusual.

Si un murciélago entra en una vivienda, se recomienda abrir puertas y ventanas para facilitar su salida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las enfermedades que transmiten los murciélagos

Según la Universidad Estatal de Washington, los murciélagos son reservorios de numerosos agentes infecciosos, entre ellos parásitos, bacterias, virus y hongos. Aunque la epidemiología de las enfermedades infecciosas en murciélagos no se comprende completamente, está demostrado que pueden transmitir diversos agentes patógenos y actuar como reservorio para patógenos emergentes.

Entre las principales enfermedades zoonóticas asociadas a murciélagos se encuentran la rabia, la histoplasmosis, la salmonelosis, la yersiniosis y los parásitos externos. Además, los murciélagos importados pueden portar varios virus zoonóticos, como el virus Nipah, el virus Hendra, el virus del Ébola, el coronavirus del SARS y otros, capaces de causar enfermedades graves y mortales en humanos y otros animales.