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El programa MegaBachetón 2026 repara más de 45 mil baches, informa la SICT

El programa, en dos etapas, contempla trabajos de reparación de baches y conservación periódica en carreteras federales, de acuerdo con la secretaría encabezada por Jesús Esteva Medina, que reporta avances y cifras acumuladas en 2026

Foto: Cortesía/Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
Foto: Cortesía/Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
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La SICT atiende 58,542 kilómetros de carreteras en lo que va del año con el ProgramaMegaBachetón2026, según la propia dependencia. En ese periodo, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, encabezada por Jesús Esteva Medina, despliega 17,479 trabajadores en 817 cuadrillas que operan 5,366 máquinas para trabajos de conservación.

La Dirección General de Conservación de Carreteras de la SICT informa que, dentro de ese avance, se reparan 45,492 baches y se intervienen 38,932,429 metros cuadrados de superficie. La dependencia detalla que, para conservación rutinaria, se realizan limpieza de vías, mantenimiento a drenajes y señalización, con atención a 145,574 metros cuadrados y el uso de 23,437 toneladas de mezcla asfáltica.

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Tren pavimentación SICT 01
La secretaría precisa que el esquema incluye trabajos de reparación de daños en la carpeta asfáltica y contempla mantenimiento mayor en más de 18 mil kilómetros de tramos, como parte del plan de conservación vial. FOTO: SICT

En conservación periódica, la SICT reporta mantenimiento mayor de la capa de rodadura con reposición de pavimento y reconstrucción de cunetas: se atienden 38,786,855 metros cuadrados con 4,460,488 toneladas de mezcla asfáltica. La secretaría agrega que usa Trenes de Pavimentación para reducir costos y optimizar tiempos; con esos equipos da mantenimiento a 900 kilómetros de la Red Carretera Federal Libre de Peaje.

La SICT señala que el MegaBachetón 2026 contempla, en dos etapas, dar mantenimiento a más de 45,600 kilómetros de carreteras federales con obras que incluyen reparación de baches, además de mantenimiento mayor a 18 mil kilómetros de vías.

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Tren pavimentación SICT 01

Extensión y modernización de la red carretera

Al cierre de 2025, la Red Nacional de Caminos en México alcanza los 989,287 kilómetros, de los cuales 178,609 km corresponden a carreteras pavimentadas, 51,311 km a carreteras federales, 103,787 km a estatales y 11,382 km a autopistas de cuota. La SICT es la autoridad responsable de la planeación, modernización y conservación de estas vías.

Inversiones y obras recientes

En el periodo 2024-2025, la SICT reporta la modernización de 1,523 kilómetros de carreteras y caminos, la rehabilitación y construcción de 31 kilómetros de puentes, y el inicio de obras para 787 kilómetros de trenes de pasajeros. Además, se han realizado trabajos de conservación en 45,477 kilómetros de la Red Federal de Carreteras libres de peaje. En 2025, el programa “General Lázaro Cárdenas del Río” intervino 820 kilómetros de carreteras, y se continúa con la entrega de maquinaria especializada a las entidades federativas para rehabilitación y repavimentación.

El Programa de Infraestructura Carretera prevé para 2025 una inversión de 56,549 millones de pesos y la generación de 162,093 empleos directos e indirectos. El plan sexenal suma 369,814 millones de pesos en construcción, modernización, puentes, vialidades, caminos artesanales, bacheo y repavimentación, con un millón 109,442 empleos generados.

Proyectos específicos y estrategias de modernización

La modernización de la carretera Salina Cruz-Zihuatanejo, con una inversión de 31,205 millones de pesos, contempla 446 kilómetros y está prevista su conclusión en 2029. Esta vía unirá Oaxaca y Guerrero y beneficiará a casi dos millones de habitantes. Actualmente, se desarrollan ampliaciones y cierres parciales en tramos clave como Pochutla-Huatulco.

La SICT implementa trenes de pavimentación para rehabilitar más de 5,000 kilómetros de la red carretera federal, priorizando tramos con mayor flujo vehicular y deterioro. Esta estrategia busca reducir accidentes y mejorar la eficiencia vial en toda la red nacional.

Resultados globales de la administración actual

Al final del sexenio, la SICT prevé entregar 551 nuevas obras carreteras con más de 8,100 kilómetros de longitud y una inversión superior a 228,000 millones de pesos. Se reporta un avance mayor al 85% en el Plan de Infraestructura Carretera.

Conservación y mantenimiento

Para conservación periódica y rutinaria, se destinan 219,698 millones de pesos para 48,653 km y 9,472 km respectivamente. El programa “Bachetón” ya concluyó su primera etapa, atendiendo 45,900 km y 288,694 baches, además de 668 km de conservación periódica en 2025.

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