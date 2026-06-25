Ciencia

Las ratas y ratones en las grandes ciudades están cambiando: por qué los venenos están perdiendo eficacia

Un estudio citado por Science Focus analizó muestras de casi 300 roedores urbanos en Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania y Washington D. C. y encontró nuevas mutaciones genéticas que sugieren revisar las estrategias actuales de control de plagas

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Diez ratones sobre un mapa de Estados Unidos, varios con símbolos genéticos. Tubos de ensayo con calaveras y huesos cruzados rodean el mapa.
Los rodenticidas anticoagulantes podrían estar perdiendo eficacia frente a poblaciones urbanas de roedores del noreste de Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los rodenticidas anticoagulantes podrían estar perdiendo eficacia frente a poblaciones urbanas de roedores del noreste de Estados Unidos, según un estudio citado por Science Focus. La investigación halló mutaciones del gen Vkorc1 asociadas con resistencia en el 69% de los ratones domésticos analizados y detectó mutaciones en el 35% de las ratas noruegas, aunque en esta última especie todavía no se ha establecido si la mayoría alteran su susceptibilidad al veneno.

Los venenos comunes contra ratones y ratas podrían dejar de funcionar porque parte de estos animales porta mutaciones genéticas ligadas a la resistencia a rodenticidas anticoagulantes, descritos en el estudio como los más usados en Estados Unidos. Según Science Focus, esa señal aparece con claridad en ratones domésticos urbanos y también se observa en ratas noruegas, aunque en esta especie el efecto de varias mutaciones aún no está definido.

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El trabajo surgió tras avisos de profesionales del control de plagas sobre poblaciones cada vez más difíciles de erradicar. Jin-Jia Yu, autor principal del estudio e investigador de Rutgers University, dijo a Science Focus que esos especialistas les contaban que el control se estaba complicando en algunas zonas pese al uso de rodenticidas eficaces.

Primer plano de un ratón de laboratorio gris-marrón sobre una superficie blanca, con chispas de luz y patrones de ondas eléctricas vibrantes sobre su cabeza.
Un estudio citado por Science Focus vinculó mutaciones del gen Vkorc1 con resistencia a rodenticidas anticoagulantes en ratones y ratas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Yu señaló además que la resistencia parece estar mucho más extendida en los ratones domésticos de lo que muchas personas creían. También precisó que las ratas noruegas portaban mutaciones genéticas, pero que los científicos aún no saben si la mayoría influyen en su susceptibilidad a los rodenticidas.

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Qué encontró el estudio en ratones y ratas

Los investigadores analizaron ADN de 147 ratones domésticos y 143 ratas noruegas recogidos en áreas urbanas de Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania y Washington D. C. El estudio se centró en la distribución y frecuencia de polimorfismos del gen Vkorc1 en esas dos especies.

Entre todos los ratones examinados, el 84% portaba al menos una mutación. Al menos el 69% tenía mutaciones ya conocidas por conferir resistencia a los rodenticidas anticoagulantes.

En las ratas noruegas, el 35% presentaba mutaciones en el mismo gen. El estudio, citado por Science Focus, distingue ese hallazgo de una resistencia confirmada, ya que todavía no está claro si la mayoría de esas variantes afectan su respuesta a esos venenos.

Las mutaciones genéticas y lo que aún no se sabe

médico analizando con tecnología futurista un estudio de un paciente - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La variante Y139C fue la mutación más frecuente en ratones domésticos, con una presencia del 42% (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los ratones domésticos, los investigadores identificaron cinco polimorfismos no sinónimos de un solo nucleótido: A32V, W59L, L128S, Y139C y Y139F. El estudio indicó que las mutaciones A32V y Y139F se describieron por primera vez en Mus musculus domesticus.

Las variantes más frecuentes en ratones fueron Y139C, presente en el 42%, y L128S, detectada en el 33%. Esa alta prevalencia refuerza, según el estudio citado por Science Focus, la idea de que la resistencia asociada a mutaciones ya circula ampliamente en entornos urbanos del noreste de Estados Unidos.

En las ratas noruegas aparecieron dos mutaciones sinónimas, H68H e I82I, ya descritas antes, y un polimorfismo no sinónimo, L128V, identificado por primera vez en este trabajo. El estudio aclara que H68H no se asocia con resistencia a rodenticidas anticoagulantes y que todavía se desconoce si las otras dos mutaciones contribuyen a ella.

Por qué el hallazgo preocupa al control de plagas y a la salud pública

El estudio parte de una dependencia habitual de los rodenticidas anticoagulantes en el control moderno de roedores comensales. Sus autores sostienen que examinar las mutaciones del gen Vkorc1 resulta clave para entender el perfil de resistencia y sus efectos sobre el medioambiente.

Una persona con abrigo camina por un oscuro callejón de Nueva York, mientras varias ratas se mueven entre bolsas de basura y desechos esparcidos en el suelo.
Changlu Wang advirtió que los roedores representan un asunto de salud pública además de una molestia urbana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Changlu Wang, coautor de Rutgers University, advirtió en declaraciones recogidas por Science Focus que los roedores no son solo una molestia, sino también un asunto de salud pública. Añadió que, a medida que la resistencia se vuelve más común, cobra más peso el uso de estrategias basadas en la evidencia científica para proteger la salud pública y el entorno.

La conclusión del trabajo plantea alternar distintos tipos de rodenticidas y reforzar enfoques integrados de manejo. Esa recomendación se apoya sobre todo en la elevada presencia de mutaciones vinculadas con resistencia en ratones domésticos, mientras la situación de las ratas noruegas aún requiere aclaraciones.

El estudio sugiere que los cambios genéticos en estas poblaciones urbanas obligan a revisar cómo se combate a los roedores. Para los investigadores citados por Science Focus, seguir de cerca esa evolución puede ayudar a ajustar las estrategias de manejo a una realidad que ya no responde del mismo modo a los venenos habituales.

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