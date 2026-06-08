Ciencia

Un vehículo espacial recorrerá depósitos de arcilla en Marte en busca de rastros de vida

El análisis de estos antiguos sedimentos podría revelar información clave sobre la evolución geológica del planeta y la posibilidad de microhábitats

Guardar
Google icon
El rover Rosalind Franklin de la misión ExoMars explorará los depósitos de arcilla de Oxia Planum en Marte para buscar señales de vida pasada /ESA/ATG medialab/dpa
El rover Rosalind Franklin de la misión ExoMars explorará los depósitos de arcilla de Oxia Planum en Marte para buscar señales de vida pasada /ESA/ATG medialab/dpa

El rover Rosalind Franklin de la misión ExoMars se prepara para explorar una amplia región de depósitos de arcilla en Marte, donde la ciencia busca pruebas de un antiguo océano y rastros de posibles formas de vida pasada. La magnitud de estos sedimentos convierte al área denominada Oxia Planum en uno de los sitios clave para conocer el pasado marciano y los ambientes que pudieron favorecer el desarrollo temprano de organismos.

¿Por qué el rover ExoMars investigará los depósitos de arcilla en Marte? Buscan señales de vida pasada y la huella de un entorno acuático antiguo. Al analizar estos sedimentos en Oxia Planum, los equipos científicos esperan identificar pistas sobre el clima primitivo, la formación de las arcillas y el potencial habitabilidad del planeta rojo en épocas remotas.

PUBLICIDAD

La misión se concentra en estudiar los extensos depósitos de arcilla de Oxia Planum, ya que estos minerales solo se generan en presencia de agua líquida. Las arcillas conservan indicios de un tiempo en el que Marte era más húmedo y, según los hallazgos recientes, estos materiales ocupan una franja mucho más extensa de lo estimado previamente, alcanzando hasta Mawrth Vallis, a unos 300 km de distancia.

VisualesIA - Marte, Órbita, Espacio, Primer plano
Los hallazgos recientes indican que los depósitos de arcilla se extienden hasta Mawrth Vallis y cubren una franja de unos 600 kilómetros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta continuidad mineralógica apunta a un proceso de formación a gran escala, de alcance regional o global, más que a un fenómeno limitado al sitio. Los sedimentos cubren aproximadamente 600 km de longitud y superan el kilómetro de altitud, lo que refuerza la hipótesis de una gran masa de agua en el pasado, posiblemente un océano profundo con costas situadas entre las más elevadas en la historia marciana.

PUBLICIDAD

Según los equipos de investigación, la prioridad está en los depósitos más antiguos de la secuencia de arcillas, pues los datos que se obtengan permitirán entender la geología y el clima primitivo de Marte, aspectos vitales para la búsqueda de vida pretérita.

Origen y antigüedad de la arcilla en Marte

La formación de los minerales arcillosos de Oxia Planum se remonta a unos 4.000 millones de años. El análisis de la cronología indica que estas arcillas son anteriores a las de Mawrth Vallis, lo que incrementa el interés en Oxia Planum como punto de partida para reconstruir la evolución del planeta.

Las investigaciones revelaron una superficie en la frontera entre las principales capas arcillosas. Esta antigua superficie, cubierta después por nuevos depósitos, evidencia una pausa significativa en la acumulación de materiales y un cambio en la química y mineralogía del agua a ambos lados del yacimiento.

La misión ESCAPADE de NASA: dos satélites explorarán cómo Marte perdió su atmósfera
La paleosuperficie detectada entre capas arcillosas revela una pausa en la sedimentación y cambios en la química del agua en Marte (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados concuerdan con estudios recientes que sugieren que Marte experimentó etapas intermitentes de humedad y aridez en su historia primitiva.

La identificación de esta interrupción en la sedimentación señala un periodo de escasa actividad superficial seguido de modificaciones en la composición del agua y los minerales, tanto en Oxia Planum como en Mawrth Vallis.

Herramientas e instrumentos de la misión ExoMars

El rover Rosalind Franklin empleará una batería avanzada de instrumentos científicos para investigar la región. Cuenta con cámaras, espectrómetros –incluyendo el instrumento OMEGA del Mars Express y el CRISM del Mars Reconnaissance–, radar de penetración terrestre y un laboratorio analítico propio.

Uno de los elementos clave es un taladro capaz de alcanzar hasta 2 metros de profundidad bajo la superficie marciana, lo que permite obtener muestras protegidas de la radiación y menos alteradas por el entorno. El objetivo es comprobar in situ los datos obtenidos por los orbitadores, analizar el contexto geológico y buscar si estas arcillas albergan huellas de organismos marcianos.

El rover ExoMars usará cámaras, espectrómetros, radar, laboratorio y un taladro de hasta 2 metros para analizar muestras y detectar huellas biológicas (Europa Press)
El rover ExoMars usará cámaras, espectrómetros, radar, laboratorio y un taladro de hasta 2 metros para analizar muestras y detectar huellas biológicas (Europa Press)

El laboratorio a bordo permitirá realizar un análisis científico detallado con el fin de detectar posibles “huellas biológicas” en el material recuperado.

Búsqueda de rastros de vida e implicaciones para la habitabilidad

El objetivo fundamental de la misión es hallar señales de vida en los sedimentos arcillosos, con especial atención a la química y estructura de las muestras, en busca de moléculas orgánicas o patrones de actividad biológica. El estudio del entorno hidrogeológico y sus transformaciones será clave para avanzar en la comprensión del clima y la habitabilidad primitiva en Marte.

Antes de la llegada del rover, los equipos continúan mapeando la extensión total de la arcilla y buscan nuevas interrupciones en su formación para entender la duración de los procesos que dieron forma a la región.

Las condiciones ambientales que existieron en el fondo marciano, con calor y nutrientes presentes, pueden haber creado microhábitats favorables para la aparición de formas de vida primitivas.

Temas Relacionados

ExoMarsOxia PlanumAstrobiologíaGeología Planetariaúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Día Mundial de los Océanos: su rol frente a la crisis climática y las amenazas que preocupan a científicos

Producen la mitad del oxígeno que respiramos, regulan el clima y sostienen la vida de millones de especies. Organizaciones internacionales y expertos en conservación advierten sobre el impacto del calentamiento global y la urgencia de fortalecer su protección

Día Mundial de los Océanos: su rol frente a la crisis climática y las amenazas que preocupan a científicos

El avión X-59 de la NASA rompió la barrera del sonido en un vuelo experimental

La agencia espacial de Estados Unidos informó que su prototipo supersónico alcanzó 1.147 km/h durante una prueba de 81 minutos

El avión X-59 de la NASA rompió la barrera del sonido en un vuelo experimental

Descubren que el Homo erectus usó el fuego de manera recurrente antes de lo que se creía: las evidencias

Un estudio internacional analizó restos óseos quemados y ubicó la práctica entre 1,07 y 1,79 millones de años

Descubren que el Homo erectus usó el fuego de manera recurrente antes de lo que se creía: las evidencias

Descubren la inesperada habilidad de un insecto para usar objetos como herramientas y resolver problemas

Un experimento reciente demostró que son capaces de idear soluciones novedosas ante desafíos inesperados. Sin experiencia previa ni entrenamiento, aprendieron a manipular elementos de su entorno para alcanzar recompensas

Descubren la inesperada habilidad de un insecto para usar objetos como herramientas y resolver problemas

Ocho de cada 10 cuidadores de personas con demencia en América Latina son mujeres: qué alertan científicos

La mayoría realiza el cuidado sin preparación y afronta altos niveles de desgaste emocional. Un equipo internacional hizo una revisión de estudios y detalló qué situaciones agravan la carga y cuáles pueden aliviarla

Ocho de cada 10 cuidadores de personas con demencia en América Latina son mujeres: qué alertan científicos
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Tras la polémica con el Gobierno por su pliego, la jueza Verónica Michelli no asumirá hasta dentro de más de un año

Tras la polémica con el Gobierno por su pliego, la jueza Verónica Michelli no asumirá hasta dentro de más de un año

Calzada Flotante de Tlalpan abre a contrarreloj por el Mundial 2026: tramo de Chabacano aún sin concluir

Visita del papa León XIV, en directo | Última hora de su tercera jornada en Madrid: reunión con las víctimas de abusos sexuales, el Congreso y el Bernabéu

La mesa política volverá a reunirse esta semana tras la tensión interna y la resignación por la neutralidad de Milei

Día Mundial de los Océanos: su rol frente a la crisis climática y las amenazas que preocupan a científicos

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador activa alerta amarilla por una baja presión con lluvias intensas

El Salvador activa alerta amarilla por una baja presión con lluvias intensas

“Vamos a seguir en la línea de María Kodama”: las herederas del legado de Borges, a 40 años de su muerte

Congreso Nacional abre diálogo sobre regulación de taxis VIP en Honduras

Abinader reafirma el apoyo a los productores de harina para sostener precios accesibles del pan en República Dominicana

Por qué el arte urbano no siempre mejora la vida en la ciudad

ENTRETENIMIENTO

Una fotografía del pasado de Hudson Williams con una esvástica dibujada en su rostro causa polémica en las redes sociales

Una fotografía del pasado de Hudson Williams con una esvástica dibujada en su rostro causa polémica en las redes sociales

Taylor Swift rompe récords en las plataformas de streaming con su nueva canción para ‘Toy Story 5′

La estrella de Crepúsculo, Taylor Lautner, reveló el sexo de su primer bebé con su esposa Tay Lautner

La exesposa del hijo de Cher solicita retirar su demanda de divorcio

Jennifer Lopez revela cómo Madonna influyo en su comportamiento cuando era niña: “Cortaba mi ropa para parecerme a ella”