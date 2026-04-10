Un huevo fosilizado de 250 millones de años reveló secretos sobre la supervivencia tras la extinción masiva

El huevo fosilizado de Lystrosaurus, hallado en Sudáfrica, representa la evidencia más antigua de reproducción ovípara en un ancestro de mamífero (Profesor Julien Benoit Dibujo - Sophie Vrard)

Un equipo internacional coordinado por la Universidad de Witwatersrand anunció el hallazgo del primer huevo fosilizado con embrión de Lystrosaurus, un ancestro de los mamíferos que habitó la Tierra hace aproximadamente 250 millones de años tras la extinción masiva del Pérmico.

El descubrimiento, publicado en la revista PLOS One, es relevante porque ofrece la primera evidencia directa de reproducción ovípara en ancestros de mamíferos, resolviendo un enigma científico de larga data. Además, aporta claves sobre cómo ciertas especies lograron adaptarse y sobrevivir antes, durante y después de grandes crisis ambientales.

Lystrosaurus, de hábitos herbívoros y conocido por su resiliencia, sobrevivió al evento de extinción más devastador en la historia del planeta. Logró prosperar en lo que hoy es Sudáfrica, soportando calor extremo y prolongadas sequías, en un entorno donde cerca del 90% de las especies desaparecieron.

El descubrimiento fue liderado por los profesores Julien Benoit y Jennifer Botha, de la Universidad de Witwatersrand, en colaboración con el doctor Vincent Fernandez, del ESRF (Sincrotrón Europeo de Radiación, Francia).

El descubrimiento confirma que Lystrosaurus, un terápsido resistente, ponía huevos de cáscara blanda tras la extinción masiva del Pérmico (Profesor Julien Benoit)

El hallazgo se originó en una expedición de 2008, durante la cual el preparador John Nyaphuli localizó un pequeño nódulo que, tras ser preparado, reveló un embrión completo de Lystrosaurus en posición previa al nacimiento.

En ese momento, los especialistas no contaban con la tecnología suficiente para confirmar la naturaleza ovípara del fósil. Años después, mediante la tomografía de rayos X por sincrotrón en las instalaciones del ESRF, analizaron la estructura interna y confirmaron la presencia de un huevo con un embrión.

Importancia histórica del huevo de Lystrosaurus

Según la Universidad de Witwatersrand, este hallazgo demuestra que los ancestros de los mamíferos no solo ponían huevos, sino que estos eran de cáscara blanda, lo que dificulta su conservación en el registro fósil. Esto explicaría por qué los restos de huevos similares son tan escasos, a diferencia de los depositados por dinosaurios, que tenían cáscaras duras.

Para la paleontología sudafricana, se trata de un avance sin precedentes. Botha recordó que en más de 150 años de investigaciones no se había podido identificar concluyentemente un huevo perteneciente a un terápsido, el grupo al que pertenece Lystrosaurus.

Benoit sostuvo que este fósil es fundamental para comprender la evolución de las estrategias reproductivas de los mamíferos primitivos.

El hallazgo desvela que las crías de Lystrosaurus nacían avanzadas y eran capaces de alimentarse por sí mismas sin requerir leche ni cuidado parental (Profesor Julien Benoit)

Datos científicos del fósil y técnicas de análisis

Las técnicas aplicadas permitieron examinar detalles relevantes. El análisis de la mandíbula del embrión mostró que la sínfisis mandibular no estaba fusionada, un rasgo que indica que el animal falleció dentro del huevo, antes de que pudiera alimentarse por sí mismo.

La tomografía de rayos X por sincrotrón, realizada en el ESRF, facilitó la observación detallada de los huesos diminutos y permitió confirmar la condición ovípara del espécimen, aunque la cáscara no se conservó. El huevo fue clasificado como de cáscara blanda y su tamaño, grande en comparación con el cuerpo adulto, se consideró una adaptación ventajosa para la supervivencia de la especie.

El doctor Fernandez resaltó la importancia de escanear el fósil con precisión para obtener imágenes nítidas de piezas tan delicadas, y destacó el aporte tecnológico de la colaboración entre las instituciones.

El estudio reveló además que estos huevos contenían una abundante cantidad de yema, característica que permitía a las crías alcanzar un desarrollo avanzado antes de la eclosión.

Implicaciones evolutivas y adaptabilidad del Lystrosaurus

El análisis destaca que Lystrosaurus ponía huevos de notable tamaño para su estructura corporal. Este rasgo favorecía el nacimiento de crías precociales, capaces de alimentarse por sí mismas al romper el cascarón, sin depender de leche ni apoyo parental.

El fósil hallado ayuda a entender cómo ciertas especies sobrevivieron a crisis ambientales extremas gracias a su adaptabilidad y estrategias reproductivas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ausencia de lactancia distingue a la especie de los mamíferos actuales. Nacer en un estado avanzado ofrecía ventajas en entornos con sequías y presencia de depredadores, ya que los neonatos podían valerse por sí mismos desde el inicio y crecer rápidamente.

Tales adaptaciones permitieron que la especie prosperara en el periodo posterior a la extinción masiva, lo que señala que la flexibilidad y estrategia reproductiva fueron cruciales para la supervivencia cuando la mayoría de las especies desaparecieron.

Relevancia actual del hallazgo y lecciones para la biodiversidad

Expertos de la Universidad de Witwatersrand remarcan que comprender la biología reproductiva y las adaptaciones de especies como Lystrosaurus resulta útil ante los desafíos del cambio climático actual.

El trabajo aporta elementos para entender cómo los organismos del pasado resistieron crisis ambientales graves. Este conocimiento refuerza la capacidad de los científicos para prever cómo reaccionarán las especies actuales ante escenarios ecológicos adversos.

Las estrategias que permitieron la supervivencia durante la extinción masiva siguen siendo materia de estudio para quienes investigan la biodiversidad y la resistencia en la historia de la vida.

La confirmación de que mamíferos ancestrales como Lystrosaurus ponían huevos con crías desarrolladas constituye un hito en la paleontología y abre nuevas vías para investigar la evolución de la reproducción animal y la adaptación de las especies ante crisis planetarias.