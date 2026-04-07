Ciencia

La belleza de la Tierra y el vacío del espacio: la inédita conversación entre Artemis II y la Estación Espacial

Por primera vez, una nave tripulada alrededor de la Luna mantuvo comunicación directa con otra misión tripulada fuera de la Tierra. Los astronautas compartieron asombro y reflexiones

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La histórica comunicación no tuvo precedentes, ni siquiera en las misiones Apolo de las décadas de 1960 y 1970 (NASA)
La histórica comunicación no tuvo precedentes, ni siquiera en las misiones Apolo de las décadas de 1960 y 1970 (NASA)

La misión Artemis II de la NASA no solo marcó el regreso de astronautas a la órbita lunar después de más de medio siglo, sino que también abrió un capítulo inédito en la historia espacial: por primera vez, una nave alrededor de la Luna y la Estación Espacial Internacional cruzaron palabras a través del vacío. En esa comunicación de audio, que duró unos 15 minutos, las tripulaciones compartieron asombro y reflexiones, uniendo dos mundos distantes para hablar de la belleza azul de la Tierra y la negrura inmensa que los rodea.

El diálogo reunió a los cuatro integrantes de Artemis II —Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, de la NASA, junto a Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense— a bordo de la cápsula Orión, con los ocupantes de la Estación Espacial Internacional: Jessica Meir, Jack Hathaway, Chris Williams y Sophie Adenot, de la Agencia Espacial Europea.

La comunicación se produjo cuando ambas naves se encontraban a unos 323.000 kilómetros de la Tierra, separadas por el abismo espacial pero unidas por la voz. En ese puente inédito, los astronautas intercambiaron impresiones sobre la inmensidad de la distancia, las particularidades de la vida en cada módulo y las emociones profundas que despierta viajar tan lejos del planeta. El momento selló un precedente que expande los límites de la exploración humana más allá de la ciencia y la técnica.

Las tripulaciones intercambiaron detalles sobre la vida a bordo, destacando diferencias entre la cápsula Orión y la estación orbital (REUTERS/Steve Nesius)
Las tripulaciones intercambiaron detalles sobre la vida a bordo, destacando diferencias entre la cápsula Orión y la estación orbital (REUTERS/Steve Nesius)

Un diálogo histórico entre misiones espaciales

La histórica comunicación por radio se abrió con palabras que acortaron la distancia sideral: “Estamos a 201.000 millas de la Tierra y me parece que estamos muy cerca de ustedes. Qué importante es el trabajo que están haciendo en la estación espacial para el conocimiento del comportamiento humano en el espacio”, transmitió uno de los astronautas de Artemis II, en un guiño de complicidad a sus colegas en órbita terrestre.

La curiosidad cruzó entonces el espacio: “¿Qué les impresionó hasta ahora del viaje?”, preguntó la tripulación de la estación orbital. La respuesta, desde la cápsula lunar, retrató el vértigo de la travesía: “Todo. Desde la ignición del cohete, el arribar a otra órbita terrestre a 70.000 km. El convivir en una sola cápsula. A diferencia de la estación espacial, no hay otros módulos para transitar. Estamos todos viviendo en un solo ambiente”.

El sobrevuelo de Artemis II permitió observar el lado oculto de la Luna y registrar un eclipse solar total desde el espacio (NASA/Handout via REUTERS)
El sobrevuelo de Artemis II permitió observar el lado oculto de la Luna y registrar un eclipse solar total desde el espacio (NASA/Handout via REUTERS)

Ambos equipos compartieron el asombro por la magnitud del momento y subrayaron el carácter inédito de la experiencia: jamás, ni siquiera durante las legendarias misiones Apolo, una nave lunar había logrado dialogar con la Estación Espacial Internacional.

Miradas humanas desde el espacio

El intercambio trascendió los desafíos técnicos y abrió espacio para la introspección sobre lo que significa ser humano lejos de la Tierra. “Somos muy afortunados. Además de apreciar la belleza de la Tierra, me impresionó la negrura y vacío del espacio. Cómo la atmósfera terrestre que observamos mantiene a todas las personas vivas. Cada cosa que aprendimos en la estación espacial lo vivimos aquí en la cápsula”, compartió uno de los integrantes de Artemis II, dejando ver la magnitud emocional del viaje.

La charla también reveló momentos de complicidad y humor. Al preguntar sobre la alimentación a bordo de Orión, desde la estación espacial lanzaron: “Nosotros comimos ensalada de mango por la mañana. Igual que ustedes, ¿no?”. La respuesta fue inmediata: “Sí, igual”, despertando risas en ambos extremos del espacio y mostrando que, incluso a cientos de miles de kilómetros, el factor humano sigue presente en cada misión.

La tripulación de Artemis II posa con sus gafas especiales para eclipses, utilizadas para proteger sus ojos durante el sobrevuelo de la Luna por la nave espacial Orion (NASA/Handout via REUTERS)
La tripulación de Artemis II posa con sus gafas especiales para eclipses, utilizadas para proteger sus ojos durante el sobrevuelo de la Luna por la nave espacial Orion (NASA/Handout via REUTERS)

Lecciones y futuro de la exploración lunar

Antes de que la cápsula Orión se alejara definitivamente de la Luna, la tripulación de Artemis II abrió una ventana al conocimiento en una sesión informativa con científicos en la Tierra. Las vivencias y observaciones frescas del sobrevuelo lunar quedarán registradas como material valioso para quienes planifican las próximas fronteras de la exploración.

Después de ese intercambio, llegó el momento de bajar la guardia. Los astronautas tendrán la oportunidad de descansar, tras una travesía que tejió lazos entre quienes, desde distintos rincones del espacio, suman piezas al complejo rompecabezas de la vida fuera del planeta.

Las observaciones aportadas por Artemis II contribuirán a futuras misiones y ampliarán el conocimiento sobre la exploración lunar (NASA/Handout via REUTERS)
Las observaciones aportadas por Artemis II contribuirán a futuras misiones y ampliarán el conocimiento sobre la exploración lunar (NASA/Handout via REUTERS)

El cierre del histórico contacto dejó en el aire una admiración mutua y la certeza de que el trabajo conjunto abre nuevas rutas en la comprensión del entorno espacial, más allá de módulos y distancias.

En su tramo final, Artemis II realizó un sobrevuelo de la Luna que permitió a los astronautas contemplar el lado oculto del satélite y presenciar fenómenos como un eclipse solar total, imposible de ver desde la Tierra.

La cápsula Orión rompió el récord de distancia para una misión tripulada, alcanzando los 406.771 kilómetros desde Cabo Cañaveral. El regreso está marcado en el calendario: el amerizaje en el Pacífico, frente a las costas de San Diego, sellará diez días que ya forman parte de la historia de la exploración espacial.

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