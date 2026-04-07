Cómo detectar qué imágenes son fotos reales de la Luna tomadas por Artemis II y cuáles son falsas

Imagen de la misión Firefly que no corresponde a Artemis II de la NASA, que fueron difundidas ayer

La gran expectativa que genera el nuevo viaje de la NASA a la Luna provocó una ola de aparición de fotos antiguas, no actualizadas, o inclusive de otras misiones espaciales que no corresponden a la actual Artemis II que ayer sobrevoló el lado oculto de nuestro satélite natural.

La misión Artemis II concluyó ayer un histórico sobrevuelo lunar de seis horas, marcando el primer regreso de la humanidad a la Luna desde el Apolo 17 en 1972 y capturando imágenes de la cara oculta de la Luna.

Pese a que la NASA prometió publicar las nuevas imágenes en alta resolución del lado oculto de la Luna, solamente publicó una sola esta mañana. La otra foto que subió a la red social X fue la del eclipse solar total que experimentaron los tripulantes de la cápsula Orión. De a poco, la agencia espacial publicó más capturas en alta resolución durante el transcurso del día de hoy.

Fotografía de la Luna captada por la sonda LRO de la NASA, que tampoco corresponde a Artemis II (NASA)

“Los científicos ya esperan con interés las imágenes, junto con las muchas otras tomadas durante el sobrevuelo. Una vez que la nave espacial transmita los datos lunares durante la noche, los científicos analizarán las imágenes, el audio y otros datos para determinar con mayor precisión los momentos y las ubicaciones de los destellos y recabarán información de astrónomos aficionados que observaban la Luna simultáneamente. La tripulación compartirá sus observaciones con el equipo científico lunar el martes 7 de abril, en una conversación que se transmitirá en directo por la NASA”, publicaron los responsables de la agencia espacial estadounidense.

Cómo distinguir las imágenes reales

Mientras tanto, distintas fotografías y videos tomados de otras misiones espaciales, que incluyen también la de Artemis I en noviembre de 2022, inundaron las redes sociales, creando confusión de que pertenecían a las vistas que tuvieron los astronautas de Artemis II, actualmente en trayectoria de regreso a la Tierra.

Para un ojo no entrenado es difícil distinguir las imágenes tomadas ayer de las capturadas por otras sondas de la agencia estadounidense o de misiones espaciales previas.

Por eso los expertos recomiendan seguir los canales oficiales de NASA en las redes sociales, ya que ellos serán los primeros en publicar las nuevas fotos y videos.

La cápsula Orión de Artemis II capta la región Orientale de la Luna en una fotografía reciente. Esta imagen fue tomada ayer (NASA)

“Me llama la atención la demora de la NASA en la publicación de nuevas imágenes lunares. No sólo mucha demora en compartir las imágenes sino que, además, la misma transmisión del lanzamiento dejó mucho que desear. Yo estuve transmitiendo desde varias horas antes al lanzamiento y ya comentaba en vivo lo escueta que estaba siendo la información”, comentó el astrónomo y analista espacial Diego Bagú, a Infobae.

“Al momento exacto de lanzamiento, cuando el SLS comienza a ascender, se corta la transmisión por un segundo, y cuando retoman, sólo se ve el humo de los gases (habían perdido el seguimiento del cohete!!!). Un desastre”, graficó Bagú.

El historiador espacial, escrito y especialista en vuelos tripulados, Diego Córdova, confesó a Infobae que varias imágenes lo confundieron porque se trataban de la misión Artemis I.

La cápsula Orion alcanzó 406771 kilómetros desde la Tierra estableciendo un récord para misiones tripuladas en la historia espacial. Esta imagen es real de ayer (NASA)

“Es evidente que ellos (los astronautas) están utilizando un ancho de banda que no es el mejor, no es muy bueno. Ojalá que después en próximas misiones puedan mejorarlo. Quizá instalando más CubeSats, como prometieron para próximas misiones, para mejorar la calidad de transmisión de datos, imágenes y voz”, sostuvo Córdova.

Y agregó: “Pero por lo menos yo esperaba imágenes de mayor calidad y un poco más inmediato, porque la expectativa fue demasiada, no sé. Pero me llama la atención que incluso en sitios oficiales de NASA hayan puesto un collage de imágenes de la pasada de Artemis 1”.

Un viaje histórico al lado oculto de la Luna y un eclipse solar total

Durante 40 minutos sin señal la tripulación de Artemis II estudió el relieve lunar y documentó cráteres coladas de lava y crestas. Esta imagen fue tomada ayer (NASA)

La llegada de las primeras imágenes en alta definición tomadas por la misión Artemis II durante su travesía por el lado oculto de la Luna marcó un hito en la crónica visual de la exploración espacial. Por primera vez en más de medio siglo, un grupo de astronautas recorrió la región lunar menos conocida, capturando escenas que aportan datos inéditos y permiten comparar los avances técnicos y científicos alcanzados desde la época del programa Apolo.

El evento destacó el récord absoluto de distancia recorrida desde la Tierra por una tripulación humana, una marca que superó la obtenida por la misión Apolo 13 en 1970.

La tripulación de Artemis II —integrada por Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch de la NASA, junto a Jeremy Hansen de la Agencia Espacial Canadiense (CSA)— se convirtió en la primera en registrar y transmitir imágenes detalladas de la geografía de la cara oculta lunar en una misión tripulada.

Tripulantes de Artemis II. Arriba Victor Glover, Izquierda Christina Koch, Abajo Reid Wiseman y a la derecha Jeremy Hansen - NASA

Mientras el módulo Orión ejecutaba un sobrevuelo de seis horas, los astronautas alcanzaron una distancia máxima de 406.771 kilómetros (unos 253.500 millas) desde la superficie terrestre, lo que los situó como los humanos más alejados de su planeta de origen, según datos corroborados por la NASA.

Durante el paso por la región antípoda del satélite, la nave experimentó una pérdida de señal planificada de 40 minutos, un fenómeno esperado al cruzar la zona de sombra total respecto de la Tierra. En ese intervalo, la cápsula se situó a unos 6.500 kilómetros (4.038 millas) de altura sobre la superficie lunar. La tripulación aprovechó ese momento para capturar imágenes y describir detalles del relieve lunar.

Las imágenes capturadas por Artemis II se sumaron a una tradición visual iniciada durante el programa Apolo, en particular con la fotografía conocida como “Earthrise”. El 6 de abril de 2026, la tripulación registró la puesta de la Tierra desde la órbita de la Luna, una escena que evocó la icónica instantánea tomada por Bill Anders en 1968 durante la misión Apolo 8.

Las imágenes en alta definición obtenidas en la misión aportan datos clave para el estudio de la geología y la historia lunar (NASA)

En aquella ocasión, Anders, junto con Frank Borman y Jim Lovell, fotografió por primera vez la Tierra ascendiendo sobre el horizonte lunar. Esa imagen, descrita por la NASA como “la Tierra asomándose por encima de la superficie lunar mientras la primera nave espacial tripulada circunnavegaba la Luna”, se convirtió en una referencia visual para la humanidad.

La diferencia fundamental radica en el avance tecnológico: mientras la fotografía de Anders fue registrada en blanco y negro y luego en color con una cámara Hasselblad y carrete físico, las imágenes de Artemis II fueron generadas con sensores digitales de última generación, lo que permitió transmitirlas en tiempo real a la Tierra.

El simbolismo de esta repetición visual no estuvo exento de emoción. Christina Koch relató su experiencia al registrar la superficie lunar: “Sentí una emoción abrumadora al contemplar la Luna… Duró apenas uno o dos segundos, y la verdad es que no pude repetirlo. Pero algo me atrajo repentinamente al paisaje lunar, y se volvió real”.

El cráter Vavilov Crateres fotografiado por la tripulació de Artemis II

La astronauta añadió: “La verdad es que la Luna es un cuerpo celeste con entidad propia en el universo; no es solo un póster en el cielo… Es un lugar real. Y cuando adoptamos esa perspectiva y la comparamos con nuestro hogar, la Tierra, nos recuerda cuánto tenemos en común. La Tierra nos proporciona todo lo que necesitamos. Y eso es, en cierto modo, un milagro, uno que no se puede comprender del todo hasta que se experimenta desde la perspectiva del otro”.

Durante el sobrevuelo, la cápsula Orion se desplazó por zonas poco iluminadas, observando fenómenos invisibles desde la Tierra. El equipo informó de seis destellos de luz, provocados por meteoroides que impactaron la superficie lunar a miles de kilómetros por hora. Estos acontecimientos, imposibles de captar por misiones anteriores, resultaron accesibles gracias a la sensibilidad de los nuevos instrumentos ópticos de la nave. El monitoreo de los impactos abre nuevas preguntas sobre la dinámica de la superficie lunar y el grado de exposición a estos eventos que enfrentan los futuros asentamientos humanos en el satélite.

Un eclipse espacial no visto en la Tierra

El eclipse solar total observado permitió a los astronautas analizar la corona solar un fenómeno imposible de ver desde la Tierra (NASA)

La tripulación de Artemis II experimentó un fenómeno visual que solo la tecnología moderna permitió documentar con calidad inédita: el eclipse solar total observado desde la órbita lunar. El episodio, que duró cerca de una hora, ofreció la posibilidad de contemplar la corona solar mientras el resto del Sol permanecía completamente oculto tras la silueta de la Luna.

“Después de todo lo que vimos antes, nos dejamos llevar por la ciencia ficción”, dijo Glover en declaraciones recogidas por la NASA. “Parece irreal… el Resplandor Terrestre”, agregó. La observación de la corona solar desde esa ubicación y en esas condiciones fue una novedad absoluta respecto de los vuelos Apolo, que nunca lograron registrar un eclipse prolongado desde la órbita lunar.

El eclipse observado por la tripulación se distinguió de los vistos desde la superficie terrestre por su duración y por la posibilidad de registrar la corona solar en condiciones ideales. La experiencia, según la NASA, “proporciona pistas para que los científicos comprendan la composición y la historia de la superficie lunar”. La recopilación de imágenes en alta definición, sumada a los registros de fenómenos como el eclipse y los impactos de meteoroides, representa un avance en el estudio de la Luna como cuerpo celeste complejo y dinámico.

El momento del eclipse solar que duró 53 minutos para Artemis II (NASA)

En el ámbito de la tecnología y la seguridad, Artemis II permitió poner a prueba la robustez de los sistemas automáticos de la cápsula Orion. Durante los 40 minutos de incomunicación total, se evaluó la capacidad de la nave para operar de forma autónoma, un requisito indispensable para futuras misiones a destinos más lejanos, como Marte.

Ninguna señal pudo emitirse ni recibirse durante ese intervalo, un desafío solo resuelto con sistemas de navegación y control independientes. La NASA remarcó que estos procedimientos resultan esenciales para afrontar las futuras etapas del programa Artemis.

Las imágenes y registros conseguidos durante la misión Artemis II se integrarán a los archivos de la exploración humana y servirán como base para los nuevos diseños y planes de las próximas etapas del programa lunar estadounidense. Estas fotografías no solo documentan el avance tecnológico, sino que también ofrecen una perspectiva renovada sobre el lugar de la humanidad en el universo, al capturar la interacción visual entre la Tierra, la Luna y el espacio profundo.

Vista de la Tierra tomada por el astronauta de la NASA y comandante de Artemis II, Reid Wiseman, desde una de las ventanas de la nave Orión tras completar el encendido de la inyección translunar el 2 de abril. La imagen muestra dos auroras (arriba a la derecha y abajo a la izquierda) y la luz zodiacal (abajo a la derecha) es visible mientras la Tierra eclipsa al Sol. NASA/Handout via REUTERS

El legado visual de Artemis II trasciende la obtención de imágenes inéditas. Representa una síntesis entre el pasado y el presente de la exploración lunar, une la tradición fotográfica de los pioneros del espacio con las posibilidades que ofrece la tecnología actual. En el horizonte próximo, los archivos de la misión servirán como referencia para el desarrollo de experimentos, la educación y la promoción del interés por la ciencia y la tecnología en las nuevas generaciones.

La expectación generada por las imágenes de Artemis II confirma la centralidad de la fotografía en la comunicación de los avances científicos. El registro visual de la Luna y la Tierra desde el espacio, tanto en las misiones Apolo como en la más reciente incursión de la nave Orion, se ha vuelto una herramienta central para comprender y narrar el alcance de la presencia humana fuera del planeta.

La NASA ya inició el análisis de los nuevos materiales y datos generados durante el sobrevuelo de la Luna, mientras la tripulación completó su viaje de regreso a la Tierra. El proceso de selección, archivo y divulgación de las imágenes de Artemis II contribuirá a redefinir la forma en la que se conciben y comunican las hazañas de la exploración espacial, consolidando un puente entre la memoria de las misiones históricas y el futuro de la presencia humana en el espacio.