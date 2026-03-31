Ciencia

Detectan alcohol en el néctar de flores y confirman que los animales lo procesan sin efectos adversos

Los resultados muestran que estos organismos mantienen su comportamiento habitual y no exhiben signos de intoxicación

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Descubrieron que colibríes y abejas consumen alcohol presente en el néctar de muchas flores sin efectos visibles

Un grupo de científicos de Estados Unidos descubrió que gran parte de las flores visitadas por animales que se alimentan de néctar contienen alcohol.

Ese etanol aparece porque las levaduras fermentan los azúcares del néctar. Al analizar 29 especies diferentes de plantas, el equipo detectó al menos una flor con etanol dentro de 26 especies, y en un caso encontraron una concentración de 0,056% por peso.

Consideran que es relevante para pequeños animales que dependen casi por completo de ese alimento.

La investigación también logró calcular cuánta cantidad de etanol podría consumir el colibrí de Anna, habitante frecuente de la costa del Pacífico.

Aves, abejas y alcohol
Científicos de Estados Unidos descubren la presencia de alcohol en el néctar de la mayoría de las flores visitadas por animales nectívoros. (Ammon Corl/UC Berkeley)

Se estimó que ese ave puede ingerir aproximadamente 0,2 gramos de etanol por kilo de peso corporal al día, una cifra comparable, en proporción, al consumo diario de una bebida alcohólica en humanos.

Este hallazgo, publicado en la revista académica Royal Society Open Science, sugiere que estas aves y otros animales nectívoros ingieren alcohol en cantidades similares a mamíferos reconocidos por su tolerancia natural al etanol, como la musaraña arborícola y el chimpancé frugívoro.

Aves, abejas y alcohol
El etanol hallado en el néctar se origina por la fermentación de azúcares realizada por levaduras presentes en las flores. (Ammon Corl/UC Berkeley)

El estudio, liderado por Aleksey Maro y Ammon Corl, de la Universidad de California en Berkeley, revela también que los animales sometidos a estas dosis de etanol no muestran signos evidentes de embriaguez.

Maro explicó que los colibríes consumen energía tan deprisa que no permiten que el alcohol se acumule en la sangre.

A pesar de esto, todavía no se entiende bien cómo podría influir el alcohol en la conducta o el cuerpo de estas aves fuera del efecto que produce en personas.

Hábitos de los colibríes y consumo de etanol

Investigaciones muestran que aves como el colibrí y otros animales nectívoros ingieren alcohol en cantidades similares a mamíferos con alta tolerancia al etanol. Archivo REUTERS/Carlos Jasso
Investigaciones muestran que aves como el colibrí y otros animales nectívoros ingieren alcohol en cantidades similares a mamíferos con alta tolerancia al etanol. Archivo REUTERS/Carlos Jasso

En una de las primeras pruebas de campo, el profesor Robert Dudley observó desde su oficina que los colibríes de Anna evitan el alcohol en el agua azucarada de los bebederos siempre que su concentración esté por debajo del 1%.

Dudley detalló que “visitan el bebedero la mitad de veces cuando el alcohol llega al 2%. De alguna forma, regulan su propia ingesta, así que es posible que entre 0 y 1% sea el rango común que encuentran en el ambiente”.

El grupo bajo la dirección de Cynthia Wang-Claypool también analizó las plumas de los colibríes y halló el metabolito llamado etil glucurónido, lo que es una prueba de que los colibríes procesan el alcohol.

Aves silvestres bebiendo, biodiversidad, colibrí en vuelo, entorno natural, flora tropical - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los colibríes no presentan signos de embriaguez porque metabolizan el alcohol rápidamente debido a su alta demanda de energía (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este resultado demuestra que su cuerpo elimina el etanol de manera parecida a los mamíferos, lo que refuerza la idea de que han desarrollado adaptaciones para este consumo diario a lo largo de su historia evolutiva.

Los investigadores calcularon la cantidad diaria de etanol que ingieren diferentes especies.

El musarañito arborícola consume cerca de 1,4 g/kg/día de etanol, la abeja europea solo 0,05 g/kg/día, mientras que tanto los colibríes americanos como los azucareros africanos rondan entre 0,19 y 0,27 g/kg/día.

En el caso de los colibríes que acceden a bebederos artificiales, la cifra puede llegar hasta 0,30 g/kg/día debido a la concentración de azúcar y alcohol.

Las adaptaciones

Un colibrí de garganta rubí con pecho rojo y plumas verdes revolotea frente a una flor roja y amarilla. El fondo muestra un patio con plantas y una casa
Análisis de plumas confirman que los colibríes procesan el alcohol y lo eliminan de forma similar a los mamíferos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dudley planteó que estos resultados apuntan a adaptaciones fisiológicas diversas ante la presencia del alcohol de forma regular en la dieta de aves y mamíferos que consumen néctar y frutas fermentadas.

Dudley añadió: “Quizá existan otras formas de desintoxicación, o que el etanol aporte efectos nutricionales para quienes lo incluyen en su menú diario”.

El objetivo final de los investigadores es identificar todas las adaptaciones genéticas en colibríes y azucareros, al tomar en cuenta también el consumo de néctar muy azucarado y fermentado.

Por el momento, la investigación ya expuso que las implicancias de la exposición continua al etanol en la fauna siguen siendo un campo abierto para futuras exploraciones.

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