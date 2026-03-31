Cómo un invento noruego podría cambiar para siempre la lucha mundial por el agua

El polímero noruego extrae agua potable del aire incluso en condiciones de baja humedad, ofreciendo una solución eficiente para zonas áridas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En medio de la escasez de agua potable a nivel mundial y de la creciente presión por el cambio climático y el aumento de la población, un equipo de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología y el centro de investigación SINTEF creó un nuevo material plástico capaz de extraer agua del aire, incluso cuando la humedad es baja, informó el portal científico Norwegian SciTech News.

Este invento consiste en un polímero absorbente, similar al empleado en pañales desechables, que capta la humedad atmosférica y la convierte en agua apta para el consumo humano. Su funcionamiento se basa en una combinación de un elastómero blando y un polímero absorbente que retiene grandes volúmenes de agua, liberándola posteriormente mediante calor para su almacenamiento y uso.

El nuevo material noruego permite captar agua potable del aire en regiones áridas gracias a sus microestructuras internas que actúan como “imanes” para atraer moléculas de agua, señala la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología. El proceso hace posible liberar el agua recogida y canalizarla de manera sencilla, lo que representa un avance para zonas donde la sequía es un problema persistente.

Cómo funciona el nuevo polímero para captar agua potable

El nuevo material desarrollado por la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología utiliza microestructuras para captar y liberar grandes volúmenes de agua potable (Imagen Ilustrativa Infobae)

La crisis hídrica afecta a cerca de 2.000 millones de personas globalmente, según la Organización Mundial de la Salud y UNICEF, cita la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología. El tema fue uno de los principales en la conferencia internacional COP30 de Brasil, donde se resaltó la urgencia de soluciones para las zonas áridas y las poblaciones más vulnerables.

Según Roberto Mennitto, investigador principal del centro de investigación SINTEF, las tecnologías existentes para captar agua de la atmósfera presentan problemas de eficiencia y coste en ambientes con menos del 50% de humedad, lo que limita su uso donde más se necesitan.

El material desarrollado por los científicos noruegos emplea microestructuras que capturan de manera eficaz las moléculas de agua presentes en el aire, explica el portal científico Norwegian SciTech News. Se compone de un elastómero flexible y un polímero absorbente, lo que le confiere alta capacidad de retención sin perder estabilidad. Cuando se satura de agua, se somete a calentamiento para liberar el líquido, que se recoge y almacena.

“Observamos que este polímero funcionaba bien y, además, el coste de producción es bajo. Esto lo logramos empleando materias primas asequibles y un proceso de fabricación sencillo”, indicó Mennitto a Norwegian SciTech News.

A diferencia de los sistemas tradicionales, el polímero mantiene su rendimiento en regiones desérticas, donde la sequía y la escasez de agua son persistentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El material puede presentarse en diferentes formas, desde láminas y recubrimientos hasta piezas obtenidas por impresión 3D, y puede fabricarse incluso a partir de biomasa, lo que amplía sus posibles aplicaciones y reduce su impacto ambiental.

Ventajas y aplicaciones del invento noruego en zonas áridas

A diferencia de los generadores tradicionales, que dependen de la condensación por enfriamiento del aire y suelen tener costes energéticos elevados cuando la humedad ambiental es reducida, este material mantiene su eficiencia en entornos desérticos. Mennitto destaca que, al comparar con materiales como el gel de sílice, el polímero noruego mostró una notable resistencia, completando 120 horas de uso continuo sin degradarse ni perder rendimiento.

El abaratamiento de la producción fue un objetivo central, logrado gracias al uso de materias primas económicas y la exclusión de solventes tóxicos o procesos complejos, detalla el portal científico Norwegian SciTech News. La durabilidad del material tras múltiples ciclos de uso refuerza su viabilidad para sectores como la defensa, la ayuda humanitaria, hogares y oficinas.

El proceso de fabricación económica y la posibilidad de emplear biomasa reducen el impacto ambiental y amplían los usos del invento noruego (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se estima que el mercado de los generadores atmosféricos de agua superará los USD 4.000 millones en 2030, reflejando el papel clave de este desarrollo en zonas con acceso limitado al agua debido al clima o problemas de infraestructuras.

Retos para llevar la captación de agua atmosférica a gran escala

Si bien el coste actual del nuevo material se equipara al de los generadores atmosféricos existentes, los investigadores de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología buscan reducirlo en un 25% y aumentar la producción desde gramos hasta kilogramos. Mennitto insistió en que producir a gran escala permitirá bajar más los precios y simplificar el mantenimiento.

En la siguiente fase, el equipo pretende asegurar financiación para prototipos y transferencia tecnológica que hagan posible la fabricación masiva, de acuerdo con el portal científico Norwegian SciTech News. Además, varias empresas emergentes expresaron su interés en esta tecnología, lo que podría acortar los plazos para llevarla a las regiones necesitadas.

La innovación en captación de agua atmosférica representa una alternativa clave ante costos elevados y la escasez de agua embotellada en zonas vulnerables (Imagen Ilustrativa Infobae)

La expansión del proyecto dependerá de la colaboración entre especialistas en química e ingeniería para perfeccionar el proceso de producción y posibilitar el acceso seguro al agua en cualquier entorno, subrayó el equipo desde la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología.

Con el alto precio del agua embotellada y la limitada disponibilidad en regiones áridas o con suministro irregular, los generadores basados en este nuevo polímero se perfilan como una solución eficiente y accesible, con potencial para garantizar agua en escenarios extremos.