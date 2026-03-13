Ciencia

Los hijos de padres fumadores tienen mayor riesgo de desarrollar diabetes

Científicos en los Estados Unidos hicieron un experimento en ratones. Descubrieron que la exposición antes de la concepción aumenta el riesgo de desarrollar la enfermedad metabólica en los descendientes

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La exposición a nicotina paterna
La exposición a nicotina paterna antes de la concepción puede aumentar el riesgo de diabetes en la descendencia, según científicos de la Universidad de California (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de productos del tabaco y nicotina por parte de los padres deja huellas en la salud futura de sus hijos.

Científicos de la Universidad de California en Santa Cruz, Estados Unidos, encontraron que la exposición a la nicotina antes de la concepción afecta el metabolismo de la descendencia y puede aumentar el riesgo de diabetes.

La investigación, que fue publicada en la revista Journal of Endocrine Society, reveló que los hijos de ratones machos que recibieron nicotina mostraron alteraciones en la regulación del azúcar.

El consumo de productos de
El consumo de productos de tabaco por parte de los padres deja secuelas metabólicas en sus hijos. Puede afectar la regulación del azúcar y la función hepática (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Cuando los ratones machos consumieron nicotina en su agua de beber, sus descendientes tuvieron alteraciones metabólicas que parecen impactar la manera en que el cuerpo metaboliza el azúcar”, indicó la científica española Raquel Chamorro-García.

“Esto sugiere que el consumo de tabaco en los hombres está asociado a un mayor riesgo de que sus descendientes desarrollen diabetes”, agregó.

El hallazgo reaviva el debate sobre el papel de los hábitos de los padres en la salud de las siguientes generaciones.

El trabajo experimental sugiere que
El trabajo experimental sugiere que los hijos de padres expuestos a nicotina podrían enfrentar mayores riesgos metabólicos desde la infancia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ya otras investigaciones habían demostrado que la exposición de los padres a factores como dietas inadecuadas, alcohol y drogas puede causar alteraciones neurológicas, fisiológicas y metabólicas en la siguiente generación.

Además, estudios previos han vinculado la exposición paterna a la nicotina con problemas cognitivos, modificaciones en el metabolismo hepático y cambios en la expresión de genes relacionados con enfermedades metabólicas en la descendencia.

Por qué hicieron el estudio

En 2024, aproximadamente 1,9 millones
En 2024, aproximadamente 1,9 millones de niños y adolescentes menores de 20 años viven con diabetes tipo 1 en todo el mundo, según estimaciones de la Federación Internacional de Diabetes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nuevo estudio fue realizado por Chamorro-García, que es profesora asistente de microbiología y toxicología ambiental, junto con Stephanie Aguiar, Truman Natividad, Daniel Davis y Carlos Díaz-Castillo.

La investigación recibió apoyo del Instituto Nacional de Ciencias de la Salud Ambiental de los Institutos Nacionales de Salud, el Programa de Investigación sobre Enfermedades Relacionadas con el Tabaco de la Universidad de California y fondos de inicio de la universidad.

Tuvieron en cuenta que la diabetes hoy afecta a unos 40 millones de personas en Estados Unidos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Es una enfermedad crónica que puede provocar problemas cardíacos, renales y daño en los nervios, y los tratamientos implican altos costos.

El estudio enfatiza la importancia
El estudio enfatiza la importancia de evitar el consumo de tabaco en los futuros padres para reducir enfermedades en las próximas generaciones. (Imagen ilustrativa Infobae)

El tabaco es una de las principales causas prevenibles de problemas de salud, y los investigadores se plantearon la pregunta sobre si la nicotina consumida por los padres podría influir directamente en el metabolismo de sus hijos.

La investigación se centró en los efectos de la nicotina pura, para descartar la influencia de otras sustancias presentes en cigarrillos tradicionales o electrónicos.

Los pasos de la investigación

El estudio con ratones reveló
El estudio con ratones reveló que la nicotina pura, y no otros componentes de los cigarrillos, altera los niveles de glucosa e insulina en la descendencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los científicos emplearon ratones machos de la especie Mus musculus y les administraron nicotina en el agua antes de la concepción de la descendencia.

Luego, compararon a los hijos e hijas de estos ratones con los de un grupo control cuyos padres no recibieron nicotina.

Se midieron en los descendientes indicadores como los niveles de glucosa e insulina en sangre, junto con la función hepática.

El equipo evaluó estos parámetros tanto en crías hembras como en machos para detectar diferencias según el sexo.

En las hembras, las hijas de los ratones expuestos a nicotina presentaron niveles más bajos de insulina y de glucosa en ayunas en comparación con el grupo control.

En los machos, los hijos de padres expuestos a nicotina mostraron niveles más bajos de glucosa en sangre y alteraciones en la función del hígado.

El desarrollo de obesidad y diabetes en la descendencia puede contribuir a la aparición de la enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica.

Los hijos varones de padres
Los hijos varones de padres que consumieron nicotina presentaron alteraciones en la función del hígado y disminución de glucosa en sangre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al utilizar nicotina pura, los investigadores concluyeron que ni los subproductos de los cigarrillos ni los aditivos de los cigarrillos electrónicos fueron responsables de las alteraciones metabólicas observadas.

Chamorro-García afirmó: “Nuestros hallazgos sugieren que el uso de productos de tabaco por parte de los padres puede tener efectos duraderos en la salud de sus hijos”.

Estos resultados destacan la importancia de incluir la salud masculina en el cuidado preconcepcional y la prevención de enfermedades crónicas en la descendencia.

Proteger la salud del futuro

Los investigadores advirtieron que, aunque
Los investigadores advirtieron que, aunque los resultados se obtuvieron en ratones, se necesitan más estudios para saber si estos efectos se replican en humanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio resaltó que es fundamental incorporar la salud de los hombres en el cuidado previo a la concepción para prevenir enfermedades en los hijos.

Los investigadores recomendaron prestar especial atención a los hábitos de los futuros padres, especialmente en relación con el consumo de tabaco.

Como los resultados solo se obtuvieron en ratones, aún se necesitan más investigaciones para saber si esos efectos se replican en humanos.

La investigación concluyó que la exposición de los padres a la nicotina puede alterar el metabolismo de la descendencia y aumentar el riesgo de diabetes.

Se puede consultar a un
Se puede consultar a un profesional de la salud para acceder a tratamientos para dejar el tabaco y la nicotina (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Si bien faltan más estudios que aporten evidencias, ya que solo se trata de un trabajo con animales, el hallazgo publicado en Journal of Endocrine Society subraya la importancia de pensar en la salud de los futuros padres como una vía para reducir enfermedades en las próximas generaciones”, dijo a Infobae el médico cardiólogo Guido Bergman, del Instituto ICBA y miembro de la Asociación Argentina de Tabacología.

“Es importante considerar también que el consumo de tabaco puede afectar la fertilidad y la calidad de los espermatozoides. Desde la comunidad médica alentamos a las personas que consumen cigarrillos u otros productos con tabaco o nicotina a realizar una consulta para que evalúe su situación personal y tenga acceso a un tratamiento adecuado para abandonar el consumo”, resaltó.

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