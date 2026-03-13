Los hijos de padres fumadores tienen mayor riesgo de desarrollar diabetes

El consumo de productos del tabaco y nicotina por parte de los padres deja huellas en la salud futura de sus hijos.
Científicos de la Universidad de California en Santa Cruz, Estados Unidos, encontraron que la exposición a la nicotina antes de la concepción afecta el metabolismo de la descendencia y puede aumentar el riesgo de diabetes.
La investigación, que fue publicada en la revista Journal of Endocrine Society, reveló que los hijos de ratones machos que recibieron nicotina mostraron alteraciones en la regulación del azúcar.
“Cuando los ratones machos consumieron nicotina en su agua de beber, sus descendientes tuvieron alteraciones metabólicas que parecen impactar la manera en que el cuerpo metaboliza el azúcar”, indicó la científica española Raquel Chamorro-García.
“Esto sugiere que el consumo de tabaco en los hombres está asociado a un mayor riesgo de que sus descendientes desarrollen diabetes”, agregó.
El hallazgo reaviva el debate sobre el papel de los hábitos de los padres en la salud de las siguientes generaciones.
Ya otras investigaciones habían demostrado que la exposición de los padres a factores como dietas inadecuadas, alcohol y drogas puede causar alteraciones neurológicas, fisiológicas y metabólicas en la siguiente generación.
Además, estudios previos han vinculado la exposición paterna a la nicotina con problemas cognitivos, modificaciones en el metabolismo hepático y cambios en la expresión de genes relacionados con enfermedades metabólicas en la descendencia.
Por qué hicieron el estudio
El nuevo estudio fue realizado por Chamorro-García, que es profesora asistente de microbiología y toxicología ambiental, junto con Stephanie Aguiar, Truman Natividad, Daniel Davis y Carlos Díaz-Castillo.
La investigación recibió apoyo del Instituto Nacional de Ciencias de la Salud Ambiental de los Institutos Nacionales de Salud, el Programa de Investigación sobre Enfermedades Relacionadas con el Tabaco de la Universidad de California y fondos de inicio de la universidad.
Tuvieron en cuenta que la diabetes hoy afecta a unos 40 millones de personas en Estados Unidos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).
Es una enfermedad crónica que puede provocar problemas cardíacos, renales y daño en los nervios, y los tratamientos implican altos costos.
El tabaco es una de las principales causas prevenibles de problemas de salud, y los investigadores se plantearon la pregunta sobre si la nicotina consumida por los padres podría influir directamente en el metabolismo de sus hijos.
La investigación se centró en los efectos de la nicotina pura, para descartar la influencia de otras sustancias presentes en cigarrillos tradicionales o electrónicos.
Los pasos de la investigación
Los científicos emplearon ratones machos de la especie Mus musculus y les administraron nicotina en el agua antes de la concepción de la descendencia.
Luego, compararon a los hijos e hijas de estos ratones con los de un grupo control cuyos padres no recibieron nicotina.
Se midieron en los descendientes indicadores como los niveles de glucosa e insulina en sangre, junto con la función hepática.
El equipo evaluó estos parámetros tanto en crías hembras como en machos para detectar diferencias según el sexo.
En las hembras, las hijas de los ratones expuestos a nicotina presentaron niveles más bajos de insulina y de glucosa en ayunas en comparación con el grupo control.
En los machos, los hijos de padres expuestos a nicotina mostraron niveles más bajos de glucosa en sangre y alteraciones en la función del hígado.
El desarrollo de obesidad y diabetes en la descendencia puede contribuir a la aparición de la enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica.
Al utilizar nicotina pura, los investigadores concluyeron que ni los subproductos de los cigarrillos ni los aditivos de los cigarrillos electrónicos fueron responsables de las alteraciones metabólicas observadas.
Chamorro-García afirmó: “Nuestros hallazgos sugieren que el uso de productos de tabaco por parte de los padres puede tener efectos duraderos en la salud de sus hijos”.
Estos resultados destacan la importancia de incluir la salud masculina en el cuidado preconcepcional y la prevención de enfermedades crónicas en la descendencia.
Proteger la salud del futuro
El estudio resaltó que es fundamental incorporar la salud de los hombres en el cuidado previo a la concepción para prevenir enfermedades en los hijos.
Los investigadores recomendaron prestar especial atención a los hábitos de los futuros padres, especialmente en relación con el consumo de tabaco.
Como los resultados solo se obtuvieron en ratones, aún se necesitan más investigaciones para saber si esos efectos se replican en humanos.
La investigación concluyó que la exposición de los padres a la nicotina puede alterar el metabolismo de la descendencia y aumentar el riesgo de diabetes.
“Si bien faltan más estudios que aporten evidencias, ya que solo se trata de un trabajo con animales, el hallazgo publicado en Journal of Endocrine Society subraya la importancia de pensar en la salud de los futuros padres como una vía para reducir enfermedades en las próximas generaciones”, dijo a Infobae el médico cardiólogo Guido Bergman, del Instituto ICBA y miembro de la Asociación Argentina de Tabacología.
“Es importante considerar también que el consumo de tabaco puede afectar la fertilidad y la calidad de los espermatozoides. Desde la comunidad médica alentamos a las personas que consumen cigarrillos u otros productos con tabaco o nicotina a realizar una consulta para que evalúe su situación personal y tenga acceso a un tratamiento adecuado para abandonar el consumo”, resaltó.