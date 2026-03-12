“¿Qué pasa si tu cerebro puede vivir para siempre en una máquina?”: el análisis de Fabricio Ballarini sobre el futuro de la conciencia y la tecnología

Fabricio Ballarini analiza la posibilidad de trasladar la conciencia humana a una computadora, impulsando el debate sobre neurociencia y tecnología

En una entrevista en Infobae en vivo, el biólogo Fabricio Ballarini abordó los desafíos que plantea la replicación de conexiones neuronales en modelos computacionales, el avance de las interfaces cerebro-computadora y el debate ético sobre la transferencia de la conciencia.

Durante la charla con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Tomás Trapé, Ballarini fue consultado sobre la posibilidad de trasladar la conciencia humana a una computadora: “Hace 10 años yo pensaba: eso es imposible. Y hoy digo: mmm, no sé si cuando llegamos a viejos podemos transferirnos a una computadora. Vamos a verlo”.

Fabricio Ballarini expuso el avance hacia la digitalización de la conciencia

Ballarini explicó que el conocimiento sobre el cerebro de la mosca y la replicación de su conectoma en computadoras representan un salto para la neurociencia: “Lo que nos hace humanos, lo que nos hace aprender, olvidar, enamorarnos, todas las funciones, tienen que ver con las conexiones que tienen esas neuronas”. Subrayó que el número de neuronas no es lo relevante, sino el modo en que se conectan y almacenan información.

Al detallar los descubrimientos recientes, Ballarini remarcó: “Pueden reconocer no solamente todas las neuronas de una mosca, sino cuáles son las conexiones de esas neuronas y estar en una computadora, en un modelo. Eso parece, nada, nada, ciencia ficción para los neurocientíficos”. Consultado sobre si replicar todas las conexiones neuronales de una mosca implicaría transferir incluso sus experiencias, fue categórico: “No. Esa mosca en ese momento. Pero no se extrapola a otra mosca, porque capaz que esa mosca tuvo una experiencia distinta al resto”.

La cuestión central, según el científico, es si este tipo de procedimientos pueden aplicarse en humanos y qué impacto tendría: “Por ahora no, pero este por ahora es... no hay nada que lo impida”. Añadió que las controversias éticas son el principal obstáculo, ya que “tecnológicamente se puede hacer”.

Ballarini señala que, aunque la transferencia de conciencia a máquinas en humanos aún no es posible, los desafíos actualmente son más éticos que tecnológicos (Infobae en Vivo)

El dilema ético y las aplicaciones médicas de las interfaces cerebro-computadora

Al referirse a las aplicaciones actuales, Ballarini describió casos en los que personas con enfermedades neurológicas utilizan dispositivos que permiten que sus pensamientos se traduzcan en lenguaje a través de un avatar: “Es una persona que tiene una enfermedad que no puede comunicarse. Está perfectamente lúcida y cognitivamente, pero no puede hablar. Entonces, lo que hacen es conectarle una parte de su cerebro y esa habla a través del avatar”.

Resaltó que empresas como Neuralink trabajan en dispositivos que podrían optimizar estas conexiones: “Hay muchas personas que están teniendo dispositivos en el cerebro para hacer estas funciones. El Neuralink de Elon Musk es una empresa que está vinculada a eso”. Sin embargo, advirtió sobre el acceso desigual a estas tecnologías: “Estamos en camino a un futuro en el que hay una hibridación con la tecnología para las personas, pero en algunos casos va a ser si tenés más recursos para optimizarte, si se quiere”.

Ballarini también se refirió al desarrollo de sistemas en los que neuronas humanas juegan videojuegos complejos: “Acaban de sacar esta computadora que tiene 800 mil neuronas humanas y no solamente juega a esto, sino que los dejaron solos a esas neuronas y un grupo de doscientas mil neuronas empezaron a jugar al Doom”. Planteó el interrogante sobre la conciencia de estas redes: “¿Esas neuronas adentro de esa computadora tienen conciencia?”

Inteligencia artificial, simulación y el futuro del libre albedrío

La conversación derivó en la posibilidad de que la inteligencia exista sin cuerpo y en la hipótesis de la simulación: “Matrix es un gran ejemplo... le están planteando: ‘¿vos querés seguir viviendo en esta simulación o querés ver la realidad?’”. Ballarini sostuvo que, según los experimentos actuales, “esta vida es lo que tenemos”, pero reconoció el atractivo de la especulación filosófica.

Consultado por el libre albedrío, Ballarini relató experimentos que sugieren que el cerebro toma decisiones antes de que la conciencia lo registre: “Con un delay de muy pocos milisegundos, tu cerebro tomó esa decisión antes de que vos seas consciente”. Consideró que la relación entre mente y cerebro “es mucho más compleja, más filosófica”.

Sobre los riesgos, Ballarini fue enfático en la necesidad de regulación: “La inteligencia artificial está poniendo plata ¿en dónde? En otros negocios que no tienen que ver netamente con un problema que tiene la humanidad... los algoritmos no tuvieron regulación, entonces crecieron enormemente. Como no tenés regulación, tenés un montón de gente científica trabajando en la conducta que nos hace adictos a un montón de cosas, porque no hay regulación”.

Al cierre, frente a la pregunta sobre las distopías tecnológicas de Black Mirror, afirmó: “Cuando vos la ves y la ves tan cercana, es que esos problemas estaban y que esos problemas van a llegar... la ciencia ficción buscó ideas nuevas o como nos alimentamos de historias de ciencia ficción cuando llegamos a tener poder, ¿las cumplimos?”.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.