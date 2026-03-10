De ratones a moscas de la fruta: los modelos digitales que cambian la forma de estudiar el cerebro

Científicos logran por primera vez la transferencia digital completa del cerebro de una mosca de la fruta (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciencia logró un avance sin precedentes al registrar la primera transferencia digital completa de la conectividad cerebral de un organismo vivo. Un equipo internacional de neurocientíficos mapeó el cableado neuronal íntegro del cerebro de una mosca de la fruta y lo reprodujo dentro de una computadora, donde ahora funciona en una simulación capaz de imitar comportamientos originales.

Este avance se suma a una serie de desarrollos científicos que centraron su atención en la evolución cognitiva. Desde moscas de la fruta hasta ratones, qué se sabe hasta ahora.

El proyecto sobre la mosca de fruta fue coordinado por el FlyWire Consortium, con participación de la Universidad de Cambridge y el Laboratorio Janelia Research Campus del Howard Hughes Medical Institute, según reportaron Nature y The Guardian.

La reconstrucción digital requirió analizar más de 130.000 conexiones sinápticas entre cerca de 4.000 neuronas. El cerebro fue escaneado usando microscopía electrónica para identificar su arquitectura a nivel nanométrico. Toda esa información se integró en un modelo informático que reproduce las señales eléctricas y químicas que generan los comportamientos de la mosca.

El modelo informático replica las señales eléctricas y químicas que originan las acciones originales de la mosca

De acuerdo con The Guardian, la simulación permitió observar acciones como la búsqueda y consumo virtual de alimento, al replicar los impulsos que hacen que la mosca extienda su probóscide frente a una molécula digital de azúcar.

La transferencia del conectoma —el mapa total de conexiones cerebrales— a una simulación informática marca un paso clave en la llamada “emulación cerebral”. El logro técnico implica que, por primera vez, un cerebro biológico completo controla un cuerpo virtual y responde de manera autónoma a estímulos en un entorno digital. Según Nature, los investigadores validaron el comportamiento del modelo enfrentándolo a situaciones similares a las que afronta una mosca real, y la simulación mostró respuestas consistentes con las observadas en laboratorio.

“Este avance nos permite experimentar con el funcionamiento de circuitos cerebrales reales bajo condiciones controladas”, declaró Marta Zlatic, neurobióloga de la Universidad de Cambridge, en declaraciones recogidas por Nature. La especialista subrayó que la posibilidad de manipular digitalmente el cerebro simulado abre nuevas líneas para investigar procesos como la memoria, la toma de decisiones y la percepción.

El desarrollo generó debates sobre el punto en que una simulación digital puede considerarse una forma de “copia funcional” de la mente de un ser vivo. Especialistas citados por The Guardian aclararon que, aunque la emulación permite replicar comportamientos, no implica la existencia de conciencia ni percepción subjetiva. El equipo de FlyWire Consortium sostiene que la tecnología podría adaptarse a cerebros más complejos, aunque la escala de dificultad crece de forma exponencial.

La simulación informática del conectoma de la mosca permite observar respuestas cerebrales a estímulos digitales en tiempo real (Imagen Ilustrativa Infobae)

La publicación del modelo digital de la Drosophila melanogaster se realizó en acceso abierto, y otros laboratorios ya utilizan la plataforma para ensayos comparativos e investigaciones sobre enfermedades neurológicas. El trabajo fue replicado en medios como Marginal Revolution y The Innermost Loop, donde se destaca que la simulación representa el primer caso en que la actividad neuronal de un animal se traslada, íntegramente, a una computadora que ejecuta esos circuitos en tiempo real.

Según Nature, la emulación digital de cerebros abre posibilidades para el desarrollo de inteligencia artificial inspirada en la biología y para el diseño de terapias personalizadas en neurología. El equipo prevé enfocar los próximos trabajos en la ampliación de la técnica a organismos con sistemas nerviosos más extensos, como los roedores.

Un atlas 4D reveló el desarrollo cerebral en ratones

Estos avances tiene una correlación cercana. Entre 2023 y 2025, equipos de la Universidad de Oslo y consorcios europeos desarrollaron herramientas de mapeo cerebral que permitieron observar el desarrollo del cerebro de ratón en alta resolución y en tiempo real.

En una sala de investigación en Oslo, una imagen en la pantalla parece sacada de una herramienta de mapas, pero muestra el interior de un cerebro de ratón. Un clic destaca una pequeña región, otro clic, y los colores cambian, iluminando nuevas áreas.

Lo que se observa no es un simple modelo: es un atlas digital en 4D que permite explorar el crecimiento cerebral etapa por etapa, desarrollado por científicos de la Universidad de Oslo. Esta herramienta representa un avance en la visualización del cerebro que abre nuevas rutas en la investigación de enfermedades neurológicas.

El atlas digital en 4D desarrollado por la Universidad de Oslo facilita el estudio en tiempo real del desarrollo cerebral en ratones (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nuevo atlas DeMBA permite a los usuarios seguir el desarrollo del cerebro de ratón desde el día 4 tras el nacimiento hasta el día 56, cubriendo 53 etapas de crecimiento. La iniciativa, publicada en la revista Nature Communications, ofrece una visualización interactiva que recuerda a plataformas de mapas digitales, con opciones para observar el órgano desde cualquier ángulo y avanzar por cada fase como si se tratara de una película.

Según explica Heidi Kleven, investigadora del Departamento de Medicina Molecular de la Universidad de Oslo, el atlas “funciona como una especie de Google Earth para el cerebro”, permitiendo observar tanto la estructura como la función cerebral en diferentes momentos del desarrollo. La científica destacó que el cerebro de ratón comparte muchas características fundamentales con el humano, lo que permite utilizarlo como modelo para comprender la organización y funcionamiento de los sistemas cerebrales.

El desarrollo cerebral es un proceso complejo que comienza en la cuarta semana del embarazo en humanos y se extiende hasta aproximadamente los 25 años. En el caso de los ratones, el atlas DeMBA sigue ese trayecto desde las primeras etapas después del nacimiento hasta la adultez, permitiendo examinar los cambios estructurales y la organización funcional a lo largo del tiempo.

El atlas facilita la comparación precisa de regiones cerebrales en distintos momentos del desarrollo, lo que resulta esencial para quienes estudian enfermedades como el autismo, la esquizofrenia o el TDAH. “Ahora los investigadores pueden comparar más fácilmente qué es similar y qué difiere según la edad cuando buscan teorizar en qué momento ocurre algo en el desarrollo”, afirmó Kleven.

El atlas revela cambios estructurales y funcionales del cerebro de ratón, brindando una herramienta única para neurociencia comparativa (Imagen Ilustrativa Infobae)

La herramienta se basa en la reutilización de imágenes abiertas generadas por otros equipos científicos, y la investigación es parte de un esfuerzo internacional liderado por los profesores Jan Bjålie y Trygve Leergaard con apoyo de la infraestructura EBRAINS.

El atlas digital DeMBA ya está disponible para la comunidad científica a través de EBRAINS, una plataforma que facilita la colaboración global. El trabajo de Harry Carey y el respaldo de la infraestructura europea consolidan a DeMBA como referencia en el mapeo cerebral en tiempo real, acercando a la ciencia a responder preguntas sobre el origen de los trastornos neurológicos y el funcionamiento de la mente.

Nuevos mapas biológicos y dinámicos: qué se sabe

En tanto, entre 2024 y 2025, investigadores estadounidenses y europeos avanzaron en la integración de datos moleculares, celulares y de imagen para crear atlas tridimensionales y mapas biológicos del cerebro, especialmente en modelos animales.

El equipo de la Penn State College of Medicine y el Allen Institute for Brain Science desarrolló el epDevAtlas, un recurso que documenta el crecimiento cerebral en ratones desde el día postnatal 4 hasta el 14. Este atlas se construyó mediante tomografía de dos fotones en serie y logró imágenes de alta resolución a nivel celular.

Investigadores estadounidenses y europeos crean atlas tridimensionales del cerebro utilizando integración de datos moleculares, celulares y de imagen (Imagen Ilustrativa Infobae)

El epDevAtlas permitió analizar la dinámica de tipos celulares fundamentales como las neuronas GABAérgicas y la microglía, identificando patrones de reorganización y migración asociados a la maduración sensorial. Durante este periodo, el cerebelo mostró el mayor aumento de volumen, cuadruplicando su tamaño entre los días postnatales 4 y 14, mientras que el tálamo y el hipotálamo presentaron incrementos más modestos. Tanto el volumen total del cerebro como el de la corteza cerebral se duplicaron en este intervalo.

Nature Communications subraya que la reorganización de las neuronas inhibitorias y la migración de la microglía tienen implicancias directas para el estudio de trastornos neuropsiquiátricos. El periodo postnatal temprano en ratones es equivalente a la gestación tardía y la primera infancia en humanos, lo que permite detectar regiones y tipos celulares vulnerables a alteraciones genéticas o ambientales vinculadas a condiciones como el autismo o la esquizofrenia.

El epDevAtlas y sus datos asociados están disponibles en acceso abierto y son compatibles con marcos de referencia internacionales, como el Allen Mouse Brain Common Coordinate Framework. La plataforma web interactiva desarrollada para este atlas facilita la exploración de imágenes de alta resolución y mapas de densidad celular en distintas etapas, consolidándose como una herramienta valiosa para la neurociencia del desarrollo.

El valor de estos recursos reside en ofrecer un marco espacial y temporal que posibilita análisis integrativos combinando datos moleculares, celulares y espaciales. Esta integración permitirá avanzar en el diagnóstico temprano, la investigación de patologías y el diseño de terapias personalizadas para trastornos del neurodesarrollo.