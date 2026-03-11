Un estallido cósmico tras un choque de galaxias desconcertó a científicos: qué reveló sobre el universo

La colisión de dos estrellas de neutrones generó una explosión de rayos gamma más brillante que galaxias enteras y esencial para la química cósmica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estallido cósmico localizado a 8.500 millones de años luz proporcionó nuevas pistas sobre la formación de elementos pesados en el universo, según un estudio dirigido por la Universidad Estatal de Pensilvania.

La energía detectada, producto de la colisión de dos estrellas de neutrones —remanentes de estrellas masivas—, sugiere que estos violentos encuentros, propiciados por choques galácticos, desempeñan un papel central en la creación y dispersión de materiales como oro y platino, esenciales para la materia interestelar y la historia química de la Tierra.

Un fenómeno explosivo de dimensiones galácticas

La señal, clasificada como GRB 230906A, fue detectada inicialmente en septiembre de 2023 por el satélite Fermi de la NASA. Este episodio corresponde a una de las llamadas explosiones cortas de rayos gamma, cuyo poder es tal que, durante un breve lapso, superan el brillo total de galaxias enteras.

La localización precisa de este estallido fue posible gracias a mediciones del Observatorio de rayos X Chandra y el Telescopio Espacial Hubble. Los astrónomos situaron la fuente en las afueras de una galaxia tenue, integrante de un grupo actualmente implicado en una fusión galáctica. El evento ocurrió en una suerte de vertedero cósmico: un largo filamento de estrellas y gas que se constituye como una cola de marea, formada cuando la gravedad de galaxias en interacción expulsa materia hacia el espacio.

Los astrónomos señalan que estos procesos violentos contribuyen de modo decisivo a la diversidad y composición química de planetas como la Tierra (Imagen Ilustrativa Infobae)

En palabras de Simone Dichiara, profesor asistente de investigación en astronomía y astrofísica en la Universidad Estatal de Pensilvania y autor principal del trabajo publicado en The Astrophysical Journal Letters: “Esto podría ser un indicio de que la interacción de marea entre galaxias puede desencadenar la formación de estrellas y dos estrellas de neutrones que evolucionan a partir de las nuevas estrellas pueden terminar fusionándose entre sí, produciendo estas grandes explosiones y emisiones energéticas que observamos”.

El análisis del equipo indica que la explosión observada no es un caso aislado. Fenómenos semejantes, conocidos como fusiones binarias compactas, originan kilonovas: halos de luz intensamente brillantes asociados a la generación de elementos pesados mediante procesos nucleares extremos, como explica Dichiara.

Según las conclusiones del estudio, las estrellas de neutrones responsables de GRB 230906A habrían nacido en medio de un periodo de intensa formación estelar iniciado hace aproximadamente 700 millones de años debido a la misma fusión galáctica. Después de evolucionar, estas dos estrellas colapsadas se precipitaron en espiral una hacia la otra hasta colisionar, liberando una oleada masiva de energía e insuflando nuevos elementos pesados en el medio interestelar.

Dichiara destacó que “esto podría proporcionar una explicación natural de por qué vemos una mayor tasa de producción de elementos pesados en el halo de las galaxias en interacción”. Cada estallido de este tipo no solo enriquece su entorno inmediato, sino que contribuye a la diversidad y complejidad química a escalas cósmicas.

El estudio revela que la fusión galáctica ocurrida hace 700 millones de años propició la formación de estrellas que terminaron colisionando como estrellas de neutrones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las explosiones cósmicas y el origen de la materia terrestre

El estudio se detiene en la relevancia de estos procesos para la química de nuestro propio planeta. Jane Charlton, profesora de astronomía y astrofísica en la Universidad Estatal de Pensilvania y coautora del artículo, señaló: “Tuvimos una visión poco común de cómo la destrucción puede ser un catalizador para la creación”.

Charlton agregó que “el oro que tenemos en la Tierra se produjo en un evento explosivo de esta naturaleza. Los elementos pesados de nuestro cuerpo, como el hierro, provienen de unas 10.000 estrellas que estuvieron en nuestra galaxia y murieron. Tomó miles de millones de años, pero ese hierro persistió en la Tierra y, a medida que nuestros cuerpos se formaron y evolucionaron, utilizaron ese material”.

El trabajo de los investigadores ilumina cómo las interacciones violentas a escala galáctica pueden tener repercusiones directas en la composición de los elementos que forman planetas y seres vivos. Según Charlton, la intervención de instrumentos como el Observatorio de rayos X Chandra fue decisiva: “Sin el Observatorio de rayos X Chandra, la tenue galaxia anfitriona podría haber pasado completamente desapercibida”.

Aunque los datos actuales fijan la distancia del estallido en 8.500 millones de años luz, la cifra no es definitiva. Charlton advirtió que podría encontrarse aún más lejos, lo que situaría al fenómeno entre los estallidos de rayos gamma más distantes documentados. Se requerirán observaciones con instrumentos de próxima generación para esclarecer su localización exacta.

Modelos predicen que la Vía Láctea y Andrómeda colisionarán dentro de 4 a 5 mil millones de años, replicando procesos que generan elementos pesados y alteran galaxias enteras (Imagen Ilustrativa Infobae)

La profesora subrayó que aunque muchas galaxias conviven con vecinas, la fusión de estos gigantes celestes es un hecho excepcional. De producirse, genera impactos duraderos en la estructura y composición interna de las galaxias involucradas.

El estudio establece una conexión directa con el futuro de nuestro entorno cósmico. La Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda se aproximan en órbita y los modelos predicen una colisión en un plazo de entre cuatro y cinco mil millones de años. Dicha fusión generará colas de marea que expulsarán elementos pesados al espacio, replicando la clase de eventos ahora observados a escala lejana.

La observación y análisis del GRB 230906A por parte de astrónomos de la Universidad Estatal de Pensilvania evidencia cómo la violencia de los encuentros galácticos es responsable de forjar, dispersar y reciclar los ladrillos fundamentales de la materia a través de billones de kilómetros y eones de tiempo.