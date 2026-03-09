Ciencia

Quién es Noel De Castro, la candidata argentina a astronauta de la NASA: la historia que podría llevarla al espacio

Desde Salta hasta los laboratorios de Estados Unidos, María Noel de Castro Campos recorrió un camino de formación, perseverancia y vocación científica que la posicionó como la primera mujer del país para volar en una misión espacial en 2027

María Noel de Castro Campos
María Noel de Castro Campos fue seleccionada como la primera argentina candidata a astronauta, representa un hito histórico para el país

Una joven argentina se prepara para ocupar un lugar inédito en la historia espacial del país. María Noel de Castro Campos, nacida en la provincia de Salta en 1997, fue seleccionada como la primera mujer argentina candidata a astronauta para una misión internacional.

El anuncio generó entusiasmo en la comunidad científica y en el público general, ya que representa un hito para la ciencia argentina y el avance de las mujeres en disciplinas aeroespaciales.

Graduada como ingeniera biomédica en la Universidad Favaloro, De Castro ya contaba con experiencia como piloto civil y se especializó en bioastronáutica, la disciplina que estudia los efectos del entorno espacial sobre el cuerpo humano.

Su recorrido académico y profesional incluyó prácticas en laboratorios de Estados Unidos y un máster en ingeniería aeroespacial, lo que la llevó a destacarse en un proceso de selección internacional altamente competitivo.

La ingeniera biomédica nacida en
La ingeniera biomédica nacida en Salta se especializó en bioastronáutica, estudia cómo reacciona el cuerpo humano ante el entorno espacial

Durante una entrevista exclusiva con Infobae, la ingeniera salteña definió su motivación: “Mi pasión por el espacio siempre estuvo conmigo. Desde niña soñé con hacer algo grande, con ser alguien que cambie al mundo, que aporte. Siento que ser astronauta es aportar a la ciencia y al avance. Entregarme 100 % a la ciencia es lo que me impulsa a seguir todos los días”. Su testimonio evidenció el compromiso y la vocación que guiaron cada una de sus decisiones.

La historia de Noel de Castro se inscribe en un contexto de expansión de las misiones espaciales internacionales. La NASA y otras agencias avanzan en proyectos como la misión CHAPEA (Crew Health and Performance Exploration Analog), que simula condiciones de vida en Marte para preparar a los futuros equipos humanos. En ese escenario, Argentina apuesta por formar profesionales capaces de liderar investigaciones en fisiología humana bajo condiciones extremas, como la microgravedad y la hipoxia.

El ingreso de la ingeniera a Project PoSSUM (Polar Suborbital Science in the Upper Mesosphere), un programa de entrenamiento científico vinculado al Instituto Internacional de Ciencias Astronómicas (IIAS) en Florida, marcó el inicio de su preparación formal. Este programa abarca simulaciones espaciales, vuelos de gravedad cero, manejo de trajes presurizados y emergencias, así como la aplicación de conocimientos biomédicos a la salud humana en el espacio. De Castro enfatizó la relevancia de este trayecto: “Ser astronauta no es solo ir al espacio, es prepararme para entregarme a la ciencia”.

La preparación de la candidata
La preparación de la candidata incluye estudios de emergencia, comunicación y experimentos científicos que llevará al espacio

La preparación de una pionera y el salto argentino al espacio

De Castro fue seleccionada para participar en una misión espacial internacional, impulsada por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y por empresas privadas. El proyecto prevé el despegue para enero, aunque la fecha puede modificarse según la definición de la tripulación y los tiempos de la industria.

Días atrás, la joven explicó a Infobae en Vivo que el entrenamiento comenzará a finales de marzo, con una duración de nueve meses, y se desarrollará en distintos centros de formación y simulación.

El viaje se realizará a bordo de la cápsula Dragon de SpaceX, la misma que utiliza la NASA para transportar astronautas a la Estación Espacial Internacional. Aunque su puesto todavía no fue confirmado oficialmente, la ingeniera expresó confianza en que su participación quedará sellada en las próximas semanas. “Ahora va a empezar el entrenamiento, que es la parte más dura, empieza a finales de marzo, inicios de abril. Son nueve meses específicos de la misión espacial”.

Noel de Castro promueve la
Noel de Castro promueve la educación en ciencia y tecnología, impulsa la participación de niñas y adolescentes en carreras STEM

El objetivo de la misión va más allá de la experiencia individual. La joven remarcó la importancia de llevar proyectos científicos argentinos al espacio y de inspirar a nuevas generaciones.

Como ingeniera biomédica, tengo un compromiso con NASA de los equipos de soporte vital. Pero del lado científico, la idea es llevar lo que Argentina quiera proponer. Estoy interesada en investigación biomédica, de cómo el cuerpo humano puede cambiar en el espacio, pero también queremos empezar a llevar granos al espacio. La agricultura se está estudiando mucho porque se quiere llegar a la Luna y, en el futuro, a Marte. Espero que Argentina pueda tener un futuro en la alimentación de los astronautas”, sostuvo.

El componente nacional del proyecto se refleja en la estructura de la misión, ya que la CONAE y la comunidad científica argentina participan en la definición de los experimentos y en la selección de los equipos que acompañarán a la astronauta en la preparación y el control de la misión.

De Castro se entrena en
De Castro se entrena en simuladores, vuelos parabólicos y buceo profundo, y busca prepararse para los desafíos de la microgravedad

La joven subrayó: “No trabajo para NASA, sino que NASA regula lo que voy a hacer en el espacio, porque ellos manejan la Estación Espacial Internacional. La idea es armar una misión que sea argentina, que pueda llevar desarrollo científico argentino, que la gente que esté acompañándome, médicos o gente que esté en Mission Control, sean argentinos. Que podamos capacitar argentinos en una misión espacial. Es un proyecto que va más allá de que Noel Castro va a subir a un cohete: es poder armar una misión compartida con muchos argentinos”.

La preparación implica una exigencia física, técnica y psicológica considerable. La ingeniera relató que la rutina incluye entrenamientos de vuelo, buceo, simulaciones de emergencias, estudios de los sistemas de la cápsula Dragon y de la Estación Espacial Internacional, además de la organización de las investigaciones que se llevarán a cabo.

Project PoSSUM fue el programa
Project PoSSUM fue el programa que formó a Noel de Castro, la entrenó en simulaciones espaciales y vuelos de gravedad cero en Estados Unidos

“Antes de que empezara este entrenamiento, ya venía entrenando, sacaba mi licencia de piloto, buceo, pero siempre tenía mi tiempito libre. Ahora, que se vienen estos nueve meses, es un trabajo full time. Es entrenamiento físico, pero también la parte educativa. Me tengo que aprender toda la cápsula Dragon, todos los procesos de emergencia de la Estación Espacial Internacional, comunicaciones y la investigación que voy a hacer. Son 14 días que tengo que ordenar con todo el resto de investigaciones argentinas, estudiarlas, prepararme, ver cómo las vamos a hacer en el espacio. Se usa todo el tiempo”, precisó la joven ingeniera.

El sentido de pertenencia nacional fue una constante en su relato. De Castro mencionó: “Cada vez que pienso que vamos a llevar la bandera argentina, es algo así que me mueve. Cuando trabajo con Argentina puede ser complicado, con los tiempos de NASA que se mueven así, a veces me entra un poco de frustración y digo: ‘Quiero ver a mi país arriba, quiero empezar a ver que la gente ya no se pone la camiseta de NASA, se pone la camiseta de Argentina en el espacio’. Avanzar en la industria espacial argentina es lo que más me emociona”.

“La preparación es intensa, tanto física como mentalmente, pero también profundamente motivadora. Todo el tiempo estás al límite, pero sabiendo que vale la pena”. Además, destacó el valor de la misión: “No se trata solo de un vuelo simbólico, sino de una ocasión para impulsar la ciencia, la educación y la representación. Estamos trabajando para que esta misión tenga impacto en el país, desde la formación de nuevos profesionales, hasta la inspiración de las futuras generaciones”.

La preparación de la candidata
La preparación de la candidata incluye estudios de emergencia, comunicación y experimentos científicos que llevará al espacio

La misión PAM está prevista para 2027 y tendrá como destino la Estación Espacial Internacional, con una tripulación mixta que incluirá representantes de América Latina. El entrenamiento de De Castro abarca prácticas en simuladores de alta complejidad, inmersiones de buceo profundo y ensayos de supervivencia, condiciones que imitan la ingravidez y los desafíos del espacio exterior. Su capacidad de adaptación y liderazgo resultaron determinantes para que los expertos confiaran en ella la responsabilidad de representar a la Argentina en un proyecto de esta magnitud.

Más allá de lo técnico, De Castro se involucró en la promoción de vocaciones STEM entre niñas y adolescentes del país. La ingeniera fomenta la participación de mujeres en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, impulsando una perspectiva educativa que apuesta por el pensamiento crítico y la innovación.

El respaldo institucional a la misión sintetiza la cooperación entre el sector público y privado. En el plano nacional, la CONAE coordina los experimentos a desarrollarse en órbita, mientras que la logística y los estándares de seguridad internacional dependen de los protocolos de la NASA. Este esquema conjunto garantiza la aplicación de los criterios más exigentes y potencia las probabilidades de éxito del proyecto argentino fuera de la Tierra.

Su misión está prevista para
Su misión está prevista para 2027, tendrá como destino la Estación Espacial Internacional y contará con cooperación entre CONAE y empresas privadas

El proceso de selección de astronautas es riguroso. Solo una fracción de los miles de aspirantes logra completar todas las etapas. En la última convocatoria de la NASA, se recibieron más de 8.000 solicitudes y se eligieron únicamente 10 personas para incorporarse al programa. Los requisitos incluyen estudios universitarios avanzados, experiencia profesional o de vuelo, y la superación de exámenes físicos y psicológicos complejos.

El reconocimiento a la trayectoria de De Castro llegó también desde el ámbito político. La joven ingeniera fue recibida en 2025 por el presidente Javier Milei, quien expresó interés en la industria espacial y en fomentar el desarrollo nacional en ese sector. El objetivo declarado es que la experiencia de De Castro sirva como plataforma para fortalecer la cooperación internacional, formar nuevos especialistas y situar a la Argentina en la agenda científica global.

Además, la Cámara de Diputados de la Nación la distinguió la semana pasada, por su candidatura a la misión espacial, y legisladores resaltaron el mérito y la disciplina de la joven salteña en el campo científico y tecnológico. La postulación de De Castro dentro del programa PAM (Private Astronaut Mission) de Axiom Space constituye un avance en la apertura de misiones privadas y mixtas, que buscan integrar a profesionales de distintos países en proyectos de alcance global.

La Cámara de Diputados homanajeó
La Cámara de Diputados homanajeó a la candidata a astronauta argentina

La misión PAM se inscribe en un contexto de cambios en la exploración espacial.

La NASA revisa actualmente su programa Artemis, que posterga el alunizaje tripulado y prioriza pruebas en órbita baja para consolidar las capacidades técnicas antes de avanzar hacia la Luna y Marte. La participación de profesionales argentinos en estas iniciativas subraya la inserción de la ciencia nacional en los grandes desafíos del siglo XXI.

María Noel de Castro Campos, con su historia de esfuerzo, formación y vocación, encarna un ejemplo de superación y de integración de la ciencia argentina en el escenario internacional. Su postulación como candidata a astronauta refleja las posibilidades que se abren cuando la educación, la cooperación y la determinación confluyen en un mismo objetivo.

