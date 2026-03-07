De la naturaleza a la innovación: el movimiento de las serpientes podría llevar la robótica a otro nivel

Un estudio internacional revela cómo ciertas serpientes logran mantenerse erguidas y equilibradas sobre superficies muy estrechas usando sus músculos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un equipo internacional de científicos ha logrado explicar el mecanismo que permite a ciertas serpientes mantenerse erguidas y equilibradas sobre superficies muy estrechas, a pesar de no tener extremidades.

La investigación, publicada en el Journal of the Royal Society Interface, revela que estos animales emplean estrategias musculares sofisticadas, lo que abre nuevas posibilidades para el desarrollo de robótica blanda y dispositivos médicos inspirados en la biología.

Las serpientes pueden alzarse y sostenerse en vertical sobre ramas estrechas gracias a que concentran la mayor parte del esfuerzo muscular en la base de su cuerpo, según el estudio liderado por investigadores de Harvard y la Universidad de Cincinnati. Comprender este mecanismo no solo resuelve un viejo enigma biológico, sino que también ofrece nuevos principios para el diseño de máquinas flexibles capaces de equilibrarse y adaptarse como estos reptiles.

El análisis, detallado en el Journal of the Royal Society Interface, muestra que especies como la serpiente arborícola marrón y el pitón rugoso pueden elevar hasta 70% de su longitud corporal para cruzar grandes distancias entre ramas. A diferencia de aves y mamíferos, las serpientes carecen de extremidades y su cuerpo, flexible y blando, tiende a doblarse bajo su propio peso, lo que plantea un desafío mecánico.

El análisis de la habilidad de las serpientes para equilibrarse sin extremidades ofrece principios innovadores para el diseño de máquinas flexibles y adaptables (Freepik)

El equipo observó que las serpientes no endurecen todo el cuerpo para mantenerse en pie. En cambio, agrupan la tensión muscular en una franja próxima a la base, justo en el punto donde el cuerpo se despega de la superficie de apoyo. Por encima de esa zona, la columna permanece vertical y rígida, lo que reduce el esfuerzo necesario y facilita el equilibrio.

Esta organización optimiza el consumo de energía, ya que solo se activa la musculatura esencial para sostener al animal. Según el grupo dirigido por L. Mahadevan, la clave es un control focalizado, que evita distribuir la tensión de forma uniforme y permite que la mayor parte del cuerpo quede relajada.

Robótica blanda y biomimética: inspiración en las serpientes

Los hallazgos ofrecen nuevos principios de diseño para la robótica blanda y para dispositivos médicos que requieren mantener la estabilidad con estructuras flexibles y alargadas. Aplicando el modelo de control observado en serpientes, futuros robots o dispositivos podrían prescindir de partes rígidas si logran coordinar adecuadamente la flexibilidad y el control muscular artificial.

La investigación establece nuevos principios de diseño para la robótica blanda utilizando estructuras flexibles inspiradas en serpientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ludwig Hoffmann, matemático aplicado y coautor del estudio, destacó: “Al centrar el control en el punto clave, los ingenieros podrían crear máquinas tanto eficientes como resistentes”, una reflexión recogida por el Journal of the Royal Society Interface.

La investigación integra biología, física y matemáticas para demostrar cómo la estructura activa y blanda de las serpientes puede inspirar nuevas generaciones de robots capaces de estabilizarse, alcanzar objetos o elevarse en situaciones complejas. Así, este trabajo impulsa el desarrollo de dispositivos que imitan no solo la forma, sino también el funcionamiento dinámico de los seres vivos.

Estrategias de control y estabilidad en la naturaleza y la tecnología

Para explicar el fenómeno, los investigadores desarrollaron un modelo matemático en el que la serpiente se comporta como un filamento elástico activo, capaz de percibir su propia forma y ajustar su postura mediante fuerzas musculares.

El estudio analizó dos estrategias clave: la retroalimentación local, con músculos que actúan en respuesta a curvaturas justo en la base, y el control óptimo, que implica una coordinación más amplia para reducir el gasto de energía. Ambas permiten reproducir la característica postura elevada en forma de S. Sin embargo, el control óptimo se reveló mucho más eficiente, ya que minimiza la necesidad de esfuerzo muscular.

El estudio compara la eficacia de la retroalimentación local frente al control óptimo en la locomoción de serpientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desafío principal, según el Journal of the Royal Society Interface, consiste en mantener la estabilidad dinámica más que en levantar el cuerpo. Mantener la postura vertical requiere fuerzas moderadas, pero estabilizarse para evitar la caída exige un control muscular intenso y preciso, visible en el balanceo suave y pendular de estos reptiles.

Implicaciones para la ingeniería y el futuro de la robótica flexible

De acuerdo con el Journal of the Royal Society Interface, estos resultados establecen bases teóricas y experimentales para mejorar el diseño de materiales y máquinas que deben adaptarse y resistir fuerzas variables.

L. Mahadevan, profesor de Harvard que encabezó el estudio, enfatizó que lograr el equilibrio sin depender de la rigidez absoluta podría revolucionar la robótica flexible: “Ahora hemos desentrañado, de manera matemática y física, cómo estas estrategias ocultas permiten a las serpientes desafiar la gravedad”, explicó en la publicación.

El estudio muestra que distribuir de forma inteligente el control muscular, en vez de buscar la fuerza máxima, puede guiar a los ingenieros en la creación de sistemas autónomos y sensibles al entorno.

Inspirada por la naturaleza, la robótica del futuro podría abordar los desafíos de control y equilibrio mediante soluciones basadas en flexibilidad y un uso eficiente de la energía, dejando atrás la dependencia de estructuras rígidas y la fuerza desmedida.