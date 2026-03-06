De la naturaleza a la robótica: el halcón Harris enseña a los drones a ser más ágiles y seguros

El halcón Harris demuestra una adaptabilidad única al volar a través de huecos extremadamente estrechos, según un reciente estudio internacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un equipo internacional de investigadores ha descubierto cómo el halcón Harris adapta su vuelo al atravesar huecos muy estrechos, revelando un mecanismo morfológico que podría inspirar innovaciones en la ingeniería de drones.

El hallazgo, publicado en la revista científica Journal of the Royal Society Interface, describe cómo el ave modifica en tiempo real la configuración de sus alas y cola para alternar entre maniobrabilidad extrema y control estable.

El halcón Harris logra cruzar espacios angostos replegando tanto las alas como la cola, lo que le permite cambiar rápidamente entre un vuelo ágil y una trayectoria recta y estable. Según la revista Journal of the Royal Society Interface, este proceso natural podría servir de modelo para que nuevos vehículos aéreos no tripulados adapten su forma y estabilidad en tiempo real, superando las limitaciones de los drones convencionales.

El análisis realizado por el equipo, que integró a la Universidad de Oxford y la Universidad de California, Davis, permitió observar cómo el halcón alterna entre distintas configuraciones aerodinámicas. Los científicos grabaron ejemplares de esta especie volando a través de barreras formadas por postes blandos, lo que obligaba al ave a replegar sus alas para evitar el contacto con los bordes. El experimento documentó cómo las posturas extendidas y replegadas se suceden de forma continua durante el vuelo.

El estudio documenta cómo el halcón repliega alas y cola para alternar entre maniobrabilidad extrema y vuelo estable, optimizando su trayecto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante los ensayos, el margen estático —un parámetro clave en la medición de la estabilidad de vuelo— varió de −25% en configuración extendida (más maniobrable) a 19% en posición replegada (más estable), según datos del estudio. Los investigadores resaltaron que, a diferencia de las aves, los aviones tradicionales no alternan entre estados de estabilidad durante el trayecto.

La publicación en Journal of the Royal Society Interface puntualiza: “Los resultados sugieren que las aves controlan el vuelo de manera diferente a las aeronaves humanas, que en general mantienen un único estado de estabilidad durante la operación”.

Estabilidad aerodinámica y el comportamiento observado

El mecanismo que permite al halcón Harris superar obstáculos se basa en la modificación activa de su estabilidad aerodinámica. Cuando repliega las alas, el ave pasa de un estado inestable —apropiado para maniobras rápidas— a uno estable, que le permite mantener el rumbo incluso cuando el espacio es limitado.

Esta flexibilidad otorga a los halcones y posiblemente a otras aves la capacidad de alternar entre trayectorias acrobáticas y rutas estables según las condiciones del entorno, lo que amplía la comprensión sobre la biología del vuelo en la naturaleza.

La investigación describe que este comportamiento depende de una coordinación precisa entre alas y cola para lograr la transición entre estados de estabilidad e inestabilidad en pleno vuelo.

El estudio sobre el vuelo del halcón Harris destaca la sofisticación de sus mecanismos de control aerodinámico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Metodología experimental y herramientas tecnológicas

Para analizar estos cambios, los investigadores utilizaron sistemas de captura de movimiento en la sala de vuelo de la Universidad de Oxford, registrando en alta resolución cómo el halcón esquivaba obstáculos. El montaje experimental recreó huecos estrechos mediante postes flexibles, lo que forzó al ave a modificar su postura mientras volaba.

Posteriormente, el equipo desarrolló modelos tridimensionales de las distintas configuraciones del halcón y los fabricó en resina en la Universidad de California, Davis. Estos modelos fueron evaluados en túnel de viento con sensores de alta precisión para validar los cambios aerodinámicos observados durante los experimentos.

La validación experimental confirmó que la transición de una configuración extendida e inestable a una replegada y estable depende de la coordinación simultánea entre las alas y la cola. La instalación especializada en vuelo animal recientemente inaugurada en la Universidad de California, Davis —equipada con sistemas de captura de movimiento y video de alta velocidad— permitirá ampliar estos estudios a otras especies y maniobras complejas.

Aplicaciones potenciales en drones y robótica aérea

El descubrimiento abre nuevas vías para la ingeniería de drones inspirados en la naturaleza. Ingenieros podrían desarrollar vehículos aéreos capaces de modificar su forma y estabilidad en función de los obstáculos, tal como hace el halcón Harris.

El hallazgo científico sobre el vuelo del halcón Harris impulsa nuevos diseños en la ingeniería de drones (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revista Journal of the Royal Society Interface señala que los drones actuales no pueden alternar su margen estático durante el vuelo, a diferencia de las aves estudiadas. Adoptar esta capacidad permitiría construir drones más ágiles y seguros, con mayor precisión de maniobra en espacios reducidos y mejor control de la estabilidad al atravesar barreras.

Esta innovación representa un avance en el diseño de vehículos aéreos, permitiendo superar desafíos presentes en entornos complejos y mostrando cómo la naturaleza puede ser un modelo sofisticado para la robótica aérea.

Locomoción animal y robótica inspirada en biología

El estudio sugiere que otras aves podrían emplear estrategias similares para alternar entre distintos estados aerodinámicos. La creación del Center for Animal Flight and Innovation en la Universidad de California, Davis, facilitará análisis comparativos y el desarrollo tecnológico orientado a comprender la locomoción de especies voladoras y potenciar la robótica inspirada en la biología.

El acceso a herramientas avanzadas, como la grabación de alta velocidad y el modelado tridimensional, acelerará la replicación de capacidades propias del mundo animal en sistemas artificiales. Según los científicos responsables, estos avances aportarán nuevos datos sobre locomoción y equilibrio tanto en organismos vivos como en dispositivos tecnológicos.

El hallazgo documentado en la revista Journal of the Royal Society Interface constituye un hito en la búsqueda de vehículos aéreos de ala fija capaces de adaptar rápidamente su comportamiento aerodinámico y sortear obstáculos con eficiencia, integrando principios observados en la biología del vuelo animal.