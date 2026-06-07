Gustavo Petro aclaró por qué hizo polémica publicación contra Yerry Mina de la selección Colombia: “Bien bruto el que confunda”

El presidente manifestó que su comentario no tenía connotaciones racistas - crédito Presidencia de Colombia/Colprensa

Tras la primera vuelta presidencial en Colombia, el presidente Gustavo Petro ha estado en centro de polémicas en el país.

Una de ellas fue su participación en el acto protocolario que simbolizaba la despedida de la Selección Colombia de Fútbol que disputará la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se llevará a cabo en Canadá, Estados Unidos y México.

PUBLICIDAD

Durante este evento, el mandatario no solo se dirigió a los jugadores y al cuerpo técnico, sino que entregó un pequeño detalle, aspecto que fue compartido por el jefe de Estado en sus redes sociales.

Sin embargo, horas después del acto oficial, Petro difundió en X un montaje donde se observa al defensor central Yerry Mina, una de las figuras del equipo nacional.

PUBLICIDAD

Post de Gustavo Petro en su cuenta de X, en contra de Yerry Mina - crédito X

“Dignidad o nostalgia de hidalgos esclavistas”, fue la frase escrita por el jefe de Estado colombiano en sus redes sociales.

La publicación de Petro incluyó dos fotografías de Mina. En una aparece serio mientras estrecha la mano del mandatario durante la entrega del pabellón nacional a la selección el jueves 4 de junio; en la otra se lo ve sonriente junto al expresidente Álvaro Uribe en una visita realizada dos años atrás a una de sus fincas.

PUBLICIDAD

La publicación del presidente generó todo tipo de reacciones en las plataformas digitales. Mientras que simpatizantes del político colombiano respaldaron sus palabras y lanzaron críticas al jugador nacional, otros catalogaron la expresión de Petro como racismo.

Ante esta situación, el primer mandatario de los colombianos le salió al paso a las críticas y anunció que, en su comentario, no buscaba atacar al futbolista oriundo de Guachené (Cauca) por su raza o color de piel.

PUBLICIDAD

El presidente aclaró el motivo de su comentario contra Yerry Mina - crédito @petrogustavo/X

“Bien bruto el que confunda un Hidalgo esclavista de la historia de Colombia y sus descendientes, con racismo contra el pueblo que trajeron a la fuerza de África solo para esclavizarlos a perpetuidad y a sus descendientes (sic)”, indicó el primer mandatario de los colombianos en X.

A su vez, Petro destacó que ese aspecto histórico del mundo “es uno de los mayores crímenes contra la humanidad en la historia y la indemnización mundial a las negritudes sigue esperando en el tiempo”.

PUBLICIDAD

Por último, el mandatario expuso: “No confundan al Hidalgo esclavista con Benkos Biohó, el primer emancipador de América”.

El defensa colombiano hace parte de los 26 convocados de la Selección Colombia para el Mundial de 2026 - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Insultos contra Yerry Mina

Pese a la aclaración del presidente Gustavo Petro, lo cierto es que las redes sociales del jugador colombiano Yerry Mina han estado desbordadas por comentarios mal intencionados.

PUBLICIDAD

Comentarios como “lo único que hace bien son las coreografías porque lo llevan al mundial”; “Que hace un Poste para Caballos pateando un balón?” o “Tu amo blanco te está esperando cuando queden eliminados del mundial” han sido expuestos en las cuentas del central nacional que hace parte de los 26 convocados de la selección Colombia para el Mundial 2026.

Sin embargo, otros explicaron el contexto del momento que compartió con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Los internautas mencionaron que el exmandatario le puso la mano en la cabeza a Yerry Mina para hacer una broma sobre la gran diferencia de estatura entre ambos.

PUBLICIDAD

El mensaje de Álvaro Uribe aludió a una broma por la diferencia de estatura con Yerry Mina, que mide 1,96 metros - crédito Instagram

Incluso, el propio Uribe publicó el video explicando su intención con la frase: “Yo tan recortado ni de a caballo pude alcanzar a Yerry”. El futbolista mide 1,96 metros de altura.

Hasta el momento, Yerry Mina no se ha pronunciado al respecto.

Caso Antonella Petro vs. James Rodríguez

Esta no ha sido la única polémica entre el Ejecutivo y la Selección Colombia. En el mismo acto de protocolo, Antonella Petro, hija del presidente colombiano, pidió al capitán James Rodríguez que le regalara una fotografía, al demostrar su admiración por la figura del combinado patrio.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el “10″ ignoró la petición de la menor, lo que generó una oleada de cuestionamientos al jugador colombiano.

Antonella Petro pidió apoyo y unidad para la selección Colombia tras la polémica por un video con James Rodríguez en Catam, en Bogotá - créditos @anto_petro_alcocer/IG | @jamesrodriguez10/IG

Pese a ello, Antonella Petro respondió con un mensaje directo a James y con un llamado a respaldar al equipo: “A nuestra selección hay que apoyarla con unidad. En la cancha somos un solo país. Cuando vuelvan del Mundial acá los estaremos esperando con los brazos abiertos y ojalá ahí ya me pueda tomar la foto”.

Horas después, James Rodríguez se excusó por la situación y le prometió a la hija del mandatario colombiano que podrá tener su fotografía, tras culminar su participación en el Mundial de Fútbol.