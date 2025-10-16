¿Quién es más valiente, el halcón o el flamenco? Un estudio científico tiene la respuesta

Científicos de 24 países analizaron el comportamiento de 1.439 aves de 136 especies para entender su reacción ante la novedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un equipo de científicos del Reino Unido, Argentina y otros países logró responder quién es más audaz ante lo desconocido entre las aves: los halcones superan a los flamencos en valentía.

Se trata del mayor estudio sobre neofobia en aves, es decir, sobre el miedo o el rechazo que experimentan los animales ante objetos, alimentos o situaciones nuevas o desconocidas.

Los investigadores, que publicaron el estudio en la revista PLOS Biology, descubrieron que los flamencos y los zambullidores registran el mayor nivel de cautela. En cambio, en los halcones, los caranchos, los chimangos y los faisanes predomina una actitud más exploradora.

Para hacer el trabajo, el equipo de científicos reunió información de 1.439 animales de 136 especies distribuidas en 24 países y coordinadas bajo estándares idénticos en laboratorios, zoológicos y ambientes silvestres.

La coordinación de la investigación estuvo a cargo de Rachael Miller, de la Universidad Anglia Ruskin e integrante de ManyBirds Project, una iniciativa dedicada al estudio del comportamiento de las aves.

Colaboraron 129 investigadores de 82 instituciones, entre ellas la Universidad de Cambridge, la Universidad de Buenos Aires y Conicet de la Argentina, la Universidad de Exeter del Reino Unido y la Universidad de Lausanne de Suiza.

Desde el Reino Unido, la doctora Miller contestó a Infobae: “Los halcones resultaron estar entre las aves menos neofóbicas, pues se acercan rápidamente a los objetos nuevos, mientras que los flamencos estuvieron entre los más cautelosos”.

Esta diferencia entre las especies muestra su ecología: “Los halcones son cazadores adaptables y de gran movilidad, mientras que los flamencos son alimentadores altamente especializados en humedales”, detalló.

Neofobia: qué es y por qué importa en las aves

Los científicos se centraron en la neofobia, un concepto que refiere al miedo de enfrentar objetos, alimentos o situaciones novedosas.

Este fenómeno tiene un doble filo en la naturaleza. Por un lado, un exceso de temor puede costar oportunidades de alimentarse o encontrar refugio. Por otro, la ausencia de miedo puede poner en riesgo la vida.

La bióloga Rachael Miller fue una de las líderes del proyecto desde el Reino Unido

El gran interrogante que los investigadores quisieron responder fue determinar qué factores hacen que algunas aves teman la novedad más que otras.

Se preguntaron también cómo influyen variables como el tipo de alimentación, la migración y las interacciones sociales sobre esta tendencia.

Cómo se hizo el experimento

El calao terrestre, un ave que es originaria de África, participó en el experimento global. Se lo puede ver en el Bioparque Temaikèn, en Escobar, Argentina (Jimena Lois-Milevicich)

El experimento se basó en ofrecer a cada ave dos situaciones: alimento familiar presentado solo y acompañado de un objeto desconocido de colores y texturas diseñadas a propósito. Los investigadores midieron cuánto demoraba el animal en acercarse a la comida cuando esta se acompañaba de algo inusual.

El análisis de los datos mostró que especies como los zambullidores (que se los conoce como podicipédidos) y los flamencos se acercaron con mucha más lentitud en presencia de una novedad. Eso indicó altos niveles de neofobia.

En cambio, halcones y faisanes ignoraron casi por completo el objeto nuevo y se acercaron de inmediato a alimentarse.

Un loro hablador (Amazona aestiva) con el objeto novedoso durante el experimento (Jimena Lois-Milevicich)

Los investigadores identificaron dos factores que predicen la neofobia: especialización en la dieta y comportamiento migratorio.

Las especies con dieta limitada suelen enfrentar menos estímulos cambiantes y por eso consideran más peligroso cualquier cambio ambiental.

En esa línea, los investigadores detectaron que las aves migratorias, que se ven expuestas a una variedad de ambientes y potenciales peligros, también presentaron altos niveles de cautela.

Al ser entrevistada por Infobae, otra de las coautoras del estudio, Jimena Lois-Milevicich, doctora en biología e investigadora del Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires, que depende del Conicet y la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, explicó que “el estudio presenta dos implicancias principales”.

La chuña de patas negras, que también recibe se conoce como "seriema" formó parte de la investigación. Es una especie nativa de Sudamérica (Jimena Lois-Milevicich)

Muestra que la neofobia “varía tanto entre individuos como entre especies, y que estas diferencias pueden explicarse por dos factores ecológicos: la especialización de la dieta y la capacidad migratoria”.

Un caso especialmente interesante —remarcó la científica argentina— dentro del grupo de las especies neotropicales es el de los loros Amazonas (incluyendo al loro hablador).

“Mostraron baja neofobia, en contraste con sus parientes cercanos, los guacamayos, que se mostraron mucho más reticentes ante la novedad”, afirmó.

La bióloga Jimena Lois-Milevicich, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y el Conicet, participó en el mayor estudio global sobre neofobia en aves (Exactas/UBA)

El trabajo publicado destaca el valor de la colaboración científica internacional. “Fue posible abordar y responder preguntas a gran escala gracias al esfuerzo conjunto de colaboradores de más de 80 instituciones distribuidas en cinco continentes. Estuvimos todos trabajando bajo un mismo protocolo de investigación”, enfatizó Lois-Milevicich.

Desde la Argentina, también colaboraron Juan Carlos Reboreda y Raúl Orencio Gómez, del Conicet y la UBA, Laura Biondi, del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, que depende del Conicet y la Universidad Nacional de Mar del Plata, y Alicia de la Colina, del Departamento de Conservación e Investigación de la Fundación Temaikèn.

Participaron además los estudiantes de la UBA Florencia Foitzick, Nínive Paes Cavalcante y Sebastián Santiago.

Los resultados pueden tener aplicaciones directas en el campo de la conservación. Porque saber qué especies desconfían de lo nuevo podría posibilitar el diseño de mejores estrategias para reintroducir aves cautivas en su hábitat o manejar especies en riesgo frente al cambio ambiental.

“Al comprender estas tendencias conductuales, los conservacionistas pueden adaptar las estrategias para aumentar la supervivencia en especies en riesgo”, escribieron los científicos.