Luna llena de marzo: cuándo es y cómo se llama

La Luna llena de marzo, conocida como Luna de Gusano, tendrá lugar el 3 de marzo y coincidirá con un eclipse total de Luna (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Luna llena de marzo será uno de los fenómenos astronómicos más destacados del mes, marcando no solo el calendario de observaciones, sino también la tradición de nombrar cada plenilunio según la cultura popular y científica. Este evento es especialmente esperado por aficionados y expertos en astronomía, ya que en 2026 traerá consigo condiciones excepcionales de observación y una coincidencia con un eclipse lunar total, visible en amplias regiones del planeta.

El calendario astronómico de 2026 anticipa un año pleno de espectáculos celestes, como eclipses, lluvias de meteoros y alineaciones planetarias, consolidando el interés por la observación del cielo nocturno. Entre todos estos fenómenos, la Luna llena de marzo destaca por su nombre tradicional y la variedad de eventos que la acompañan durante este periodo del año.

Cuándo es la luna llena de marzo 2026

La Luna llena de marzo de 2026 ocurrirá el 3 de marzo. Este plenilunio será particularmente relevante, ya que coincidirá con un eclipse lunar total, fenómeno durante el cual la Luna adoptará matices rojizos al atravesar la sombra de la Tierra. El eclipse será visible en grandes extensiones de América, Asia y Oceanía, permitiendo que millones de personas puedan observar el fenómeno sin necesidad de instrumentos especializados.

La coincidencia entre la Luna llena y el eclipse no es frecuente y convierte a la noche del 3 de marzo en una fecha clave para los observadores del cielo. Según el calendario elaborado por astrónomos de la NASA y el Observatorio Naval de Estados Unidos, estos eventos son calculados con años de anticipación para asegurar la máxima precisión en la predicción de fases y eclipses lunares.

Las fases de la luna en marzo

El mes de marzo de 2026 no solo estará marcado por la Luna llena, sino también por una secuencia de fases lunares que facilitarán distintas observaciones. La Luna comenzará el mes en fase creciente, alcanzará su plenilunio el 3 de marzo y luego entrará en fase menguante, culminando en la Luna nueva hacia mediados de mes.

Estas fases determinan la visibilidad de otros objetos celestes y la calidad de la observación de lluvias de meteoros o planetas. Por ejemplo, durante la Luna nueva, el cielo permanece más oscuro, permitiendo la observación de cuerpos tenues como cúmulos estelares y galaxias.

En contraste, la Luna llena ilumina ampliamente el cielo nocturno, dificultando la observación de objetos menos brillantes, pero facilitando la contemplación de detalles en la superficie lunar, como cráteres y mares.

Durante la Luna llena se destacan los detalles en la superficie lunar, mientras que la Luna nueva facilita el avistamiento de galaxias y cúmulos estelares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo se llama la luna llena de marzo

La Luna llena de marzo recibe tradicionalmente el nombre de “Luna de Gusano”. Esta denominación proviene de los pueblos originarios de América del Norte, quienes asociaban el retorno de la vida en primavera con la aparición de lombrices en el suelo tras el deshielo. El término ha sido adoptado en los principales almanaques astronómicos y es reconocido en las efemérides de organismos como la Sociedad Astronómica Americana y la Unión Astronómica Internacional.

En 2026, la Luna de Gusano será aún más especial, ya que su plenitud coincidirá con el eclipse total de Luna, otorgándole relevancia tanto en el plano científico como cultural. En algunas tradiciones europeas, marzo marca el final del invierno y el inicio de la primavera, por lo que este plenilunio también simboliza la transición estacional.

Otros eventos astronómicos de marzo

El mes de marzo de 2026 será especialmente rico en fenómenos astronómicos, además de la Luna llena de Gusano. Entre los eventos destacados figura la conjunción cerrada entre Venus y Saturno, prevista para el 8 de marzo. Ambos planetas aparecerán separados por apenas un grado, visibles a simple vista en el horizonte occidental poco después del atardecer.

El 18 de marzo, el cometa 88P/Howell alcanzará su perihelio, la máxima proximidad al Sol, con una magnitud de 10, observable principalmente desde el hemisferio sur utilizando telescopios. El 20 de marzo tendrá lugar el equinoccio, evento astronómico que marca el inicio de la primavera en el hemisferio norte y del otoño en el sur, con días y noches de igual duración en todo el planeta.

Cómo sigue el calendario astronómico 2026

Tras la Luna llena de marzo, el calendario astronómico de 2026 continuará ofreciendo eventos de gran interés para observadores y astrónomos. El 2 de abril llegará la Luna llena de abril, conocida como Luna Rosa, mientras que el 3 de abril Mercurio alcanzará su máxima elongación occidental, brindando excelentes condiciones para su observación matutina.

En abril y mayo se sucederán lluvias de meteoros, como las Líridas y las Eta Acuáridas, junto a nuevos acercamientos de la Luna a planetas y cúmulos estelares. El calendario prevé además eclipses solares y lunares, conjunciones planetarias y el paso de cometas brillantes, lo que convierte a 2026 en un año privilegiado para la astronomía amateur y profesional.