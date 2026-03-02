Colombia

Calendario lunar: cuándo es la próxima luna llena de marzo 2026

En los próximos días, el astro más cercano a la tierra embellecerá las noches con estas fases

El calendario lunar de esta
El calendario lunar de esta semana

En los próximos días la luna, el cuerpo celeste más cercano a nuestro planeta, nos mostrará dos de sus fases durante la semana, de acuerdo con lo señalado en su calendario lunar.

El calendario lunar ha sido utilizado por diversas culturas a lo largo de la historia para determinar fechas religiosas o de espiritualidad, festividades, actividades agrícolas y de pesca, así como otros eventos importantes, en algunas incluso sigue siendo relevante.

Con esto queda claro que para muchas personas la luna no es únicamente un astro opaco y sin luz propia que alumbra las noches reflejando los rayos del sol, sino que influye significativamente su vida.

Calendario lunar 2026

El calendario lunar de la semana, de acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).

Será el próximo martes 3 de marzo cuando el cuerpo celeste más cercano a la tierra alcance la luna llena. Esto quiere decir que el astro estará opuesto al sol en su órbita alrededor de la tierra y su cara visible se verá completamente iluminada.

En muchas culturas, se usa para marcar el paso del tiempo.

Para la siguiente semana, durante el miércoles 11 de marzo, la luna alcanzará su fase de cuarto menguante, es decir, parece estar medio iluminada desde la perspectiva de la tierra, pero en realidad solo se está viendo la mitad de la mitad de la luna, un cuarto.

También conocido como último cuarto de luna, en esta fase el cuerpo celeste sale alrededor de la medianoche y se pone alrededor del mediodía.

Al comienzo de esta semana, la luna estará a 377266 kilómetros de la tierra, para el final de la semana la distancia cambiará a 400222 kilómetros, esto porque su órbita no es un círculo perfecto.

La luna muestra una parte
La luna muestra una parte distinta de su cara cada semana

Las fases de la luna

En todas partes del mundo se ven las mismas fases de la luna, lo único que cambia es el ángulo entre las personas que viven en el hemisferio norte y el hemisferio sur.

Si viajaras al otro hemisferio del que vives, la luna estaría en la misma fase, pero aparecería al revés en comparación a lo que estás acostumbrado, según explica la NASA.

Por ejemplo, si la luna está en cuarto menguante, desde el hemisferio norte, la media luna aparecerá en el lado izquierdo, mientras que desde el hemisferio sur, aparecerá en la derecha.

Cabe mencionar que el tiempo que tarda la luna en girar una vez sobre su eje es igual al tiempo que tarda en orbitar una vez alrededor de la tierra, es por eso que siempre vemos la misma cara de la luna.

La luna tarda aproximadamente un mes en orbitar la Tierra, 27.3 días para completar una revolución y 29.5 días para cambiar de luna nueva a luna nueva.

