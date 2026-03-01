Ciencia

Entre inundaciones y sequías: la métrica que podría explicar mejor qué sucede con el agua en la era del cambio climático

Según esta medida, las regiones áridas podrían estar más cerca de la línea roja ecológica de lo que se pensaba anteriormente. Los detalles una investigación del Instituto Weizmann de Ciencias

Un estudio revela que la
Un estudio revela que la evapotranspiración tiene un límite superior estable, sin importar el clima o la vegetación (Imagen Ilustrativa Infobae)

* Este contenido fue producido por expertos del Instituto Weizmann de Ciencias, uno de los centros más importantes del mundo de investigación básica multidisciplinaria en el campo de las ciencias naturales y exactas, situado en la ciudad de Rehovot, Israel

“¿Cuánta lluvia cayó?” es una pregunta clave en cualquier debate sobre el clima. Pero quizás haya una aún más importante. Como cualquier presupuesto familiar, la economía hídrica global se basa en los “ingresos”, es decir, el agua que entra al sistema en forma de precipitación, y los “gastos”, es decir, el agua que sale del sistema mediante diversas formas de evaporación.

En la tierra, el agua se evapora principalmente a través de la vegetación, en un proceso conocido como evapotranspiración.

En un estudio publicado en Nature Communications, científicos del Instituto de Ciencias Weizmann descubrieron que, contrariamente a suposiciones anteriores, la evapotranspiración tiene un límite superior estable, que permanece constante en diferentes condiciones climáticas y de vegetación.

Dr. Eyal Rotenberg y Prof.
Dr. Eyal Rotenberg y Prof. Dan Yakir

El descubrimiento de la falta de flexibilidad en el gasto tiene importantes implicaciones para el ciclo global del agua.

Significa que incluso un cambio relativamente pequeño en las precipitaciones, por ejemplo, como resultado del cambio climático, podría traducirse en cambios desproporcionados en el rendimiento hídrico, es decir, la diferencia entre el agua que entra al sistema y la que se pierde por evaporación.

En otras palabras, las regiones áridas podrían perder las fuentes de agua disponibles mucho más rápido, mientras que las regiones más húmedas podrían enfrentar un riesgo creciente de inundaciones y crecidas repentinas.

Los científicos advierten que cambios
Los científicos advierten que cambios pequeños en la lluvia pueden causar variaciones desproporcionadas en la disponibilidad de agua (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo de investigación, dirigido por el Dr. Eyal Rotenberg, científico del grupo del profesor Dan Yakir, galardonado con el Premio Israel, basó su estudio en proyecciones de modelos climáticos y en datos a largo plazo de FLUXNET, una red global de estaciones de medición en cientos de sitios en todo el mundo que ha monitoreado los intercambios de carbono (CO₂), agua y energía entre los ecosistemas terrestres y la atmósfera desde la década de 1990.

Sus hallazgos desafían las suposiciones predominantes en el campo y sugieren que, cuando se trata de comprender los impactos del cambio climático en los ecosistemas y los recursos hídricos, los cambios en la disponibilidad de agua son una métrica más significativa que la precipitación por sí sola.

Más del 60 % de
Más del 60 % de la lluvia sobre la tierra regresa a la atmósfera por evapotranspiración; en zonas áridas, la cifra puede llegar al 100 % (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El uso de esta métrica demuestra que los ecosistemas en regiones áridas, como Israel, son más sensibles al cambio climático de lo que pensábamos y están más cerca de su umbral de supervivencia”, explica Yakir. “Las regiones húmedas, en cambio, son más vulnerables a las inundaciones”.

Números científicos

Más del 60 % de la precipitación sobre las superficies terrestres de la Tierra regresa a la atmósfera mediante la evapotranspiración, la evaporación del agua de las plantas durante la fotosíntesis. En regiones áridas, esta cifra puede acercarse al 100%.

Este estudio global encontró que existe un límite en la cantidad de agua que los ecosistemas pueden devolver al aire. Ese límite, llamado “saturación”, es mucho más bajo de lo que se pensaba. Esto significa que, cuando la cantidad de lluvia cambia, la cantidad de agua disponible para el consumo humano y la naturaleza puede variar mucho más de lo esperado.

*El profesor Dan Yakir es el titular de la Cátedra Hilda y Cecil Lewis.

Científicos argentinos proponen un nuevo

Quién fue Rosalind Franklin, la

Alineación planetaria 2026: cómo y

La clave biológica que convierte

Alertan por la llegada en
