El mayor mapa genético del cáncer en gatos identificó similitudes con los tumores humanos

El mayor mapa genético del cáncer en gatos domésticos revela mutaciones compartidas con humanos, facilitando nuevas vías para terapias conjuntas (Freepik)

El cáncer representa una de las principales causas de muerte tanto en humanos como en gatos. Esta coincidencia no responde a una simple casualidad. Ambas especies comparten entornos, exposiciones y, como ahora confirmó la ciencia, también mecanismos genéticos de la enfermedad.

Un nuevo estudio internacional construyó el primer mapa genético a gran escala del cáncer felino y detectó similitudes profundas con tumores humanos. El hallazgo ofrece una oportunidad inédita para mejorar el diagnóstico, diseñar tratamientos más precisos y comprender mejor el origen de la enfermedad.

La investigación reunió a expertos del Instituto Wellcome Sanger, en Reino Unido, el Colegio Veterinario de Ontario, en Canadá y la Universidad de Berna, en Suiza, entre otros centros. El equipo analizó muestras tumorales de casi 500 gatos domésticos de cinco países y comparó los resultados con datos genéticos de cáncer humano y canino.

Los resultados, publicados en la revista Science, marcaron un punto de inflexión. Por primera vez, la ciencia logró identificar con precisión los cambios genéticos que impulsan distintos tumores en gatos y comprobar que muchos de esos cambios también aparecen en personas.

Esta conexión redefine el valor de los gatos en la investigación médica. Los convierte en un modelo natural para estudiar el cáncer y abre la puerta a avances que benefician a ambas especies.

Un mapa genético sin precedentes revela el origen común de los tumores

Más del 90 por ciento de los genes del gato doméstico son homólogos a los humanos, superando la similitud genética con perros o ratones (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación logró secuenciar 978 genes relacionados con tumores felinos, seleccionados por su correspondencia funcional con alrededor de mil genes del cáncer humano. La comparación genética entre especies mostró que aproximadamente el 90% de los genes del gato doméstico resultan homólogos a los humanos, una cifra que supera la similitud genética de humanos con perros o ratones.

La obtención del oncogenoma felino involucró a más de 20 instituciones y permitió analizar trece tipos principales de cáncer, desde osteosarcomas hasta adenocarcinomas pancreáticos o carcinomas mamarios. Los tejidos provenían de biopsias y necropsias de gatos domésticos, en su mayoría sin pedigrí.

“El cáncer es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en gatos mayores. Sin embargo, se sabe muy poco sobre la genética que impulsa estos cánceres”, afirmó Louise van der Weyden, autora sénior del estudio en el Instituto Wellcome Sanger. La genetista detalló que la falta de terapias dirigidas para gatos, a diferencia de la medicina de precisión ya extendida en humanos, motivó este trabajo de secuenciación para caracterizar los genes impulsores del cáncer felino.

Uno de los hallazgos más importantes radica en que gatos y humanos sufren tipos de cáncer muy similares, lo cual abre la posibilidad de aplicar o adaptar tratamientos de una especie a otra.

“Nos parecía profundamente injusto que en esta era de la medicina de precisión, donde las terapias dirigidas son el tratamiento de elección para el cáncer en humanos, no existieran para gatos”, explicó Van der Weyden. El objetivo fue definir el oncogenoma del gato doméstico para sentar las bases de futuras terapias específicas.

Investigadores analizaron 978 genes en tumores de casi 500 gatos, logrando el primer oncogenoma felino a gran escala en cinco países (kevin-knezic / Unsplash)

Mutaciones clave y potencial terapéutico compartido

La investigación identificó mutaciones en genes impulsores del cáncer presentes tanto en tumores felinos como humanos. Un ejemplo destacado es el cáncer de mama en gatos, donde se detectaron siete genes impulsores asociados al desarrollo de tumores agresivos. Entre estos, el gen FBXW7 resultó el más frecuente, con más del 50% de los tumores mamarios felinos afectados por mutaciones en este gen.

Este patrón se asemeja a lo observado en humanos, donde las alteraciones en FBXW7 también se asocian con peor pronóstico en el cáncer de mama. La similitud se extiende a subtipos especialmente agresivos, como el llamado “triple negativo”, más común en gatas que en mujeres, pero con un comportamiento clínico igualmente severo.

Los tumores mamarios agresivos en gatos muestran mutaciones que se asocian a peor pronóstico, lo que también ocurre en mujeres con cáncer de mama (Freepik)

El profesor Sven Rottenberg, coautor principal de la Universidad de Berna, explicó: “El acceso a un conjunto tan amplio de tejidos donados nos permitió evaluar la respuesta a fármacos en distintos tipos de tumores de una forma que no había sido posible antes a esta escala. Esta es una herramienta poderosa que nos ayuda a identificar posibles opciones terapéuticas novedosas que esperamos que algún día se puedan aplicar en la práctica clínica, tanto para gatos como para humanos”.

El gen FBXW7 aparece mutado en más del 50 por ciento de los tumores mamarios felinos, un patrón similar al encontrado en humanos (Crédito: Geoff Wood)

El equipo descubrió que las células cancerosas portadoras de mutaciones en FBXW7 eran más sensibles a los alcaloides de la vinca, compuestos utilizados en quimioterapia humana, lo que abre la puerta a emplear estos fármacos en la medicina veterinaria.

Otro hallazgo relevante fue la identificación del gen PIK3CA como el segundo impulsor más común en los carcinomas mamarios felinos, con una prevalencia del 47%.

Este gen también se encuentra mutado en tumores de mama humanos y en estos casos ya se emplean inhibidores de PI3K como tratamiento. Estas coincidencias sugieren que los avances en terapias dirigidas en humanos podrían trasladarse, con las adaptaciones necesarias, al tratamiento de gatos, y viceversa.

El estudio descubrió que los fármacos usados en quimioterapia humana podrían también servir para tratar tumores en gatos domésticos - crédito Gabrica

Los investigadores observaron además similitudes genéticas entre tumores de sangre, huesos, pulmones, piel, tracto gastrointestinal y sistema nervioso central en gatos y humanos. Entre ellos, los linfomas, los tumores óseos y meningiomas comparten mutaciones impulsoras, lo que refuerza la idea de que los gatos pueden ofrecer modelos espontáneos para el estudio de neoplasias humanas.

Alejandro Suárez Bonnet, patólogo del Royal Veterinary College y del Francis Crick Institute, defendió el valor de los animales domésticos como modelos biomédicos más representativos que los ratones de laboratorio: “Hemos identificado grupos de tumores que pueden representar modelos espontáneos de los tumores humanos, o sea que hay un beneficio en la dirección hacia los humanos”.

Un recurso global y abierto para la investigación comparativa

El concepto de Una Medicina impulsa la cooperación entre veterinaria y medicina humana, usando datos genéticos de ambas especies (Freepik)

El trabajo coordinado por el Instituto Wellcome Sanger y sus socios internacionales permite, por primera vez, acceder a un recurso genómico felino a gran escala disponible de manera gratuita para la comunidad científica.

Este repositorio genético favorecerá el desarrollo de nuevas investigaciones, así como la comparación continua entre tumores de distintas especies.

El concepto de One Health o “Una Medicina” cobra relevancia en este contexto. El enfoque promueve la integración de los conocimientos y tratamientos desarrollados por la medicina humana y veterinaria, facilitando un flujo bidireccional de información y avances terapéuticos.

El recurso genómico felino creado es de acceso libre y permitirá comparar mutaciones cancerígenas en diferentes especies de manera global (EFE)

“Al comparar la genómica del cáncer en diferentes especies, comprendemos mejor sus causas. Uno de nuestros principales hallazgos fue que los cambios genéticos en el cáncer felino son similares a los observados en humanos y perros. Esto podría ser útil tanto para los expertos en veterinaria como para quienes estudian el cáncer en humanos, demostrando que cuando el conocimiento y los datos fluyen entre diferentes disciplinas, todos podemos beneficiarnos”, destacó Bailey Francis, coautor principal del Instituto Wellcome Sanger.

El profesor Geoffrey Wood, del Colegio Veterinario de Ontario, señaló que “nuestras mascotas comparten el mismo espacio que nosotros, lo que significa que también están expuestas a los mismos factores ambientales.

Esto puede ayudarnos a comprender mejor por qué se desarrolla el cáncer en gatos y humanos, cómo el entorno que nos rodea influye en el riesgo de cáncer y, posiblemente, a encontrar nuevas formas de prevenirlo y tratarlo”.

El segundo gen impulsor más común en tumores mamarios felinos es PIK3CA, presente en el 47 por ciento de los casos y también frecuente en humanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación enfatiza el crecimiento de la población de animales de compañía y su mayor longevidad, lo que incrementa la incidencia de cáncer espontáneo en entornos compartidos con las personas. Los expertos sostienen que los gatos y otros animales domésticos permiten estudiar el cáncer en condiciones naturales y sin la necesidad de inducir artificialmente los tumores, como ocurre en ratones de laboratorio.

“La práctica habitual en la investigación oncológica empieza por inducir tumores en ratones. Esto ya introduce un sesgo. Pero es que hay cánceres que son muy difíciles de desarrollar en el laboratorio, porque no replican exactamente”, subrayó Suárez Bonnet.

El cáncer espontáneo en animales domésticos permite estudiar la enfermedad en humanos, ofreciendo modelos más naturales y representativos de tratamientos - Foto: Rocky Mountain Centers

El estudio marca un cambio de paradigma: la medicina veterinaria y la humana avanzan hacia una mayor colaboración, con los gatos domésticos convertidos en aliados clave para entender y tratar el cáncer.

La disponibilidad del mapa genético felino, la identificación de mutaciones compartidas y la posibilidad de probar terapias cruzadas representan una oportunidad inédita para acelerar el desarrollo de tratamientos efectivos.