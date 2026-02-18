Ciencia

Un estudio científico reveló que la escasez fomenta la cooperación entre personas desconocidas

Una investigación en el Reino Unido halló la influencia del ambiente en la decisión de brindar apoyo a quienes lo necesitan. Qué implican los resultados

Un estudio en el Reino Unido revela que la disposición a ayudar aumenta en contextos donde las opciones de cooperación son limitadas

Las personas muestran una mayor disposición a ayudar en contextos donde las opciones para colaborar son más limitadas.

Así lo detectó un estudio realizado en el Reino Unido que analizó la conducta prosocial en más de 500 adultos. Fue publicado en la revista Nature Communications.

Se trata de una investigación liderada por académicos de la Universidad de Birmingham, en colaboración con la Universidad de Oxford y la Universidad de East Anglia.

La investigación, publicada en Nature Communications, analiza la conducta prosocial en más de 500 adultos mediante un enfoque experimental innovador

El trabajo fue sometido a revisión por pares y destaca por su enfoque experimental innovador, que integra variables ambientales y conductuales para analizar cómo se construyen los lazos de cooperación en la vida cotidiana.

Esta perspectiva permite comprender mejor los mecanismos que favorecen la solidaridad, incluso en escenarios adversos.

Los resultados indican que, en entornos desfavorecidos, los individuos tienden a ofrecer más ayuda en comparación con contextos más favorecidos.

La generosidad florece en la escasez

Expertos de la Universidad de Birmingham, Oxford y East Anglia lideraron el estudio sobre solidaridad y ayuda en escenarios adversos

El doctor Todd Vogel, primer autor del estudio, explicó: “Nuestro trabajo demuestra que las distintas oportunidades presentes en la vida cotidiana influyen significativamente en la voluntad de las personas para interrumpir sus actividades y ayudar a otros”.

Añadió que, aunque investigaciones previas evaluaron la disposición a colaborar, hasta ahora no se había identificado el peso determinante del entorno inmediato.

“Las opciones que afrontamos día a día realmente afectan nuestras decisiones, tanto para nosotros como para los demás”, puntualizó.

El entorno moldea la ayuda

Los resultados muestran que, en entornos desfavorecidos, los participantes tienden a ofrecer más ayuda que en contextos ricos en oportunidades

El estudio consistió en tres experimentos en los que se indicó a los participantes que se encontraban en ambientes “ricos” o “pobres” durante distintas fases.

Se les presentaban oportunidades para obtener una gran recompensa con alta probabilidad o una pequeña recompensa con baja probabilidad.

En el entorno pobre, predominaban las opciones con recompensas bajas e inciertas, mientras que el entorno rico ofrecía grandes beneficios con mayor certeza.

Si aceptaban la oportunidad de ayudar, debían pausar una película y realizar una tarea que implicaba esfuerzo físico, como apretar con fuerza un dinamómetro o hacer múltiples clics. De esa manera, simularon las condiciones reales donde el comportamiento prosocial requiere esfuerzo.

Más allá del interés propio

El estudio desafía la creencia común al demostrar que la escasez de recursos propicia una actitud más generosa hacia desconocidos

Los investigadores observaron que, pese a que podría suponerse lo contrario, los participantes en contextos con menos oportunidades valiosas para sí mismos demostraron mayor generosidad hacia desconocidos.

Este resultado desafía la noción común de que la abundancia de recursos personales predice una mayor tendencia a ayudar y sugiere que las condiciones del entorno inmediato pueden ser un factor determinante.

La profesora Patricia Lockwood, autora principal y responsable de la investigación, señaló: “Uno de los debates recurrentes en la psicología social es si la generosidad es más frecuente entre quienes tienen menores ingresos o bienestar financiero”.

Lockwood sostuvo que su estudio es el primero en evaluar de manera robusta el impacto del entorno sobre la decisión de ayudar: “Nuestros hallazgos sugieren que los contextos más pobres propician una mayor generosidad”.

Los hallazgos sugieren que adaptar las políticas públicas a las condiciones ambientales puede fomentar la cooperación y el apoyo mutuo en la sociedad

Mientras otros estudios ofrecen resultados mixtos, “nuestro diseño exige un esfuerzo físico real para actuar de manera prosocial, lo que refleja mejor la realidad”, agregó.

El equipo de investigación subrayó que estos resultados pueden tener implicancias en la manera en que se diseñan políticas públicas orientadas a fomentar el apoyo mutuo y la cooperación en distintos sectores de la sociedad.

Comprender cómo las condiciones ambientales influyen en la disposición a colaborar podría aportar nuevas herramientas para promover la solidaridad, especialmente en comunidades que enfrentan desafíos económicos o sociales.

El equipo planea replicar el estudio en poblaciones como adolescentes con conductas antisociales para analizar patrones prosociales en diferentes grupos

Además, los investigadores consideraron relevante analizar si este tipo de patrones se repite en otros grupos de población. Lockwood adelantó que el próximo paso será replicar el estudio en poblaciones específicas que presentan desafíos en conductas prosociales, como adolescentes con comportamientos antisociales o adultos con psicopatía.

“Si logramos modificar el entorno y las oportunidades disponibles, tal vez también podamos influir en la disposición de las personas a ayudar”, afirmó.

