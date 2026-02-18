Un estudio científico reveló que la escasez fomenta la cooperación entre personas desconocidas

Las personas muestran una mayor disposición a ayudar en contextos donde las opciones para colaborar son más limitadas.
Así lo detectó un estudio realizado en el Reino Unido que analizó la conducta prosocial en más de 500 adultos. Fue publicado en la revista Nature Communications.
Se trata de una investigación liderada por académicos de la Universidad de Birmingham, en colaboración con la Universidad de Oxford y la Universidad de East Anglia.
El trabajo fue sometido a revisión por pares y destaca por su enfoque experimental innovador, que integra variables ambientales y conductuales para analizar cómo se construyen los lazos de cooperación en la vida cotidiana.
Esta perspectiva permite comprender mejor los mecanismos que favorecen la solidaridad, incluso en escenarios adversos.
Los resultados indican que, en entornos desfavorecidos, los individuos tienden a ofrecer más ayuda en comparación con contextos más favorecidos.
La generosidad florece en la escasez
El doctor Todd Vogel, primer autor del estudio, explicó: “Nuestro trabajo demuestra que las distintas oportunidades presentes en la vida cotidiana influyen significativamente en la voluntad de las personas para interrumpir sus actividades y ayudar a otros”.
Añadió que, aunque investigaciones previas evaluaron la disposición a colaborar, hasta ahora no se había identificado el peso determinante del entorno inmediato.
“Las opciones que afrontamos día a día realmente afectan nuestras decisiones, tanto para nosotros como para los demás”, puntualizó.
El entorno moldea la ayuda
El estudio consistió en tres experimentos en los que se indicó a los participantes que se encontraban en ambientes “ricos” o “pobres” durante distintas fases.
Se les presentaban oportunidades para obtener una gran recompensa con alta probabilidad o una pequeña recompensa con baja probabilidad.
En el entorno pobre, predominaban las opciones con recompensas bajas e inciertas, mientras que el entorno rico ofrecía grandes beneficios con mayor certeza.
Si aceptaban la oportunidad de ayudar, debían pausar una película y realizar una tarea que implicaba esfuerzo físico, como apretar con fuerza un dinamómetro o hacer múltiples clics. De esa manera, simularon las condiciones reales donde el comportamiento prosocial requiere esfuerzo.
Más allá del interés propio
Los investigadores observaron que, pese a que podría suponerse lo contrario, los participantes en contextos con menos oportunidades valiosas para sí mismos demostraron mayor generosidad hacia desconocidos.
Este resultado desafía la noción común de que la abundancia de recursos personales predice una mayor tendencia a ayudar y sugiere que las condiciones del entorno inmediato pueden ser un factor determinante.
La profesora Patricia Lockwood, autora principal y responsable de la investigación, señaló: “Uno de los debates recurrentes en la psicología social es si la generosidad es más frecuente entre quienes tienen menores ingresos o bienestar financiero”.
Lockwood sostuvo que su estudio es el primero en evaluar de manera robusta el impacto del entorno sobre la decisión de ayudar: “Nuestros hallazgos sugieren que los contextos más pobres propician una mayor generosidad”.
Mientras otros estudios ofrecen resultados mixtos, “nuestro diseño exige un esfuerzo físico real para actuar de manera prosocial, lo que refleja mejor la realidad”, agregó.
El equipo de investigación subrayó que estos resultados pueden tener implicancias en la manera en que se diseñan políticas públicas orientadas a fomentar el apoyo mutuo y la cooperación en distintos sectores de la sociedad.
Comprender cómo las condiciones ambientales influyen en la disposición a colaborar podría aportar nuevas herramientas para promover la solidaridad, especialmente en comunidades que enfrentan desafíos económicos o sociales.
Además, los investigadores consideraron relevante analizar si este tipo de patrones se repite en otros grupos de población. Lockwood adelantó que el próximo paso será replicar el estudio en poblaciones específicas que presentan desafíos en conductas prosociales, como adolescentes con comportamientos antisociales o adultos con psicopatía.
“Si logramos modificar el entorno y las oportunidades disponibles, tal vez también podamos influir en la disposición de las personas a ayudar”, afirmó.