Ciencia

Detectan 25 nuevos fragmentos de basura espacial y advierten por el riesgo para satélites

Un equipo de expertos identificó restos inéditos en la órbita geoestacionaria, incluidos objetos de apenas cinco centímetros. El hallazgo revela una amenaza persistente

Guardar
Google icon
Vista aérea de un tramo curvado de la Tierra con atmósfera azul, sobre la cual flotan numerosos fragmentos desordenados de basura espacial de varios tamaños.
La Universidad de Warwick lideró un estudio que detectó 25 nuevos desechos espaciales en la órbita geoestacionaria, incluidos fragmentos de apenas cinco centímetros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un equipo internacional liderado por la Universidad de Warwick realizó 25 nuevas detecciones de desechos espaciales, incluidos fragmentos de apenas cinco centímetros. Se trata de un hallazgo que apunta a un riesgo persistente para los satélites de los que dependen servicios de comunicaciones, radiodifusión y monitoreo ambiental.

Casi el 80% de los objetos débiles hallados en el estudio no figuraba en catálogos públicos, de acuerdo con el trabajo publicado en Journal of the Astronautical Sciences. Ese resultado reforzó la necesidad de campañas de observación sistemáticas para medir cuántos restos hay en esa región orbital y cómo se comportan.

PUBLICIDAD

La órbita geoestacionaria, sitio de los hallazgos, se encuentra a unos 36.000 kilómetros sobre el ecuador terrestre. En esa posición, un objeto acompaña la rotación del planeta, una condición que la convierte en una franja especialmente valiosa para satélites operativos.

El autor principal, el doctor James Blake, investigador del Centro de Conciencia del Dominio Espacial de Warwick, explicó que los fragmentos de basura espacial pueden desplazarse entre sí a velocidades de varios kilómetros por segundo. Dijo: “Las energías involucradas son muy altas, e incluso los fragmentos pequeños pueden causar muchos daños a satélites muy costosos, por lo que los detalles, por pequeños que sean, son realmente importantes”.

PUBLICIDAD

Un satélite con paneles solares negros y un espejo dorado orbita la Tierra. El planeta muestra nubes blancas y luces de ciudades en el fondo estrellado.
El hallazgo de basura espacial en la órbita geoestacionaria expuso un riesgo persistente para satélites de comunicaciones, radiodifusión y monitoreo ambiental (Imagen Ilustrativa Infobae)

La órbita geoestacionaria concentra un riesgo duradero

Blake advirtió que los restos en las proximidades del cinturón geoestacionario generan una preocupación particular porque esa zona está muy lejos de la Tierra, por encima de la atmósfera, lo que vuelve a los objetos pequeños extremadamente débiles y difíciles de detectar. Añadió: “Cualquier resto que se genere permanecerá allí indefinidamente”.

El doctor Stuart Eves, coautor del trabajo y consultor espacial de SJE Space Ltd., definió ese entorno como “un campo minado potencial”. Lo explicó con una comparación directa: “Nadie en su sano juicio entraría en un campo minado terrestre sin un detector de minas. Del mismo modo, nadie en su sano juicio debería lanzar un satélite a la órbita geoestacionaria sin un estudio adecuado de los restos espaciales”.

Los estudios de desechos en GEO suelen concentrarse en una zona que rodea la órbita principal para localizar satélites abandonados a la deriva y restos no controlados. En este caso, los investigadores revisaron datos de archivo de un estudio previo realizado con el telescopio Isaac Newton de 2,54 metros en La Palma, en las Islas Canarias.

Escombros espaciales en órbita Basura espacial en el espacio Órbita terrestre y basura espacial Presencia humana en el espacio (Imagen ilustrativa Infobae) - visualesIA
James Blake advirtió que los fragmentos de basura espacial pueden desplazarse a varios kilómetros por segundo y causar daños a satélites en la órbita geoestacionaria (Imagen ilustrativa Infobae)

Mediante algoritmos recientes de procesamiento de imágenes, el equipo detectó objetivos muy débiles, entre ellos algunos de los restos más tenues observados hasta ahora en esa órbita. El análisis de las curvas de luz también mostró que muchos de esos objetos estaban girando sobre sí mismos mientras se desplazaban por el espacio.

El método permitió

Para encontrar los objetos, los investigadores utilizaron una técnica de apilamiento ciego. Ese procedimiento permitió recuperar las 25 detecciones que no habían sido identificadas en el análisis original del conjunto de datos.

El doctor Ben Cooke, investigador de la Universidad de Warwick, explicó que el método mejora el límite de sensibilidad de los datos astronómicos al probar múltiples trayectorias potenciales dentro de una secuencia de imágenes. Señaló: “Consiste en probar múltiples trayectorias potenciales en una secuencia de imágenes por las que podrían moverse objetos ocultos y apilar las imágenes para que estos objetos queden por encima del nivel de ruido”.

Cooke añadió que el proyecto demostró una aplicación práctica y exitosa de esa estrategia. Según su descripción, cualquier conjunto de datos que incluya objetos con movimiento lineal puede beneficiarse de este tipo de procesamiento.

Imagen de dos lunas orbitando la Tierra. Otras opciones: evento cósmico, doble satélite, fenómeno astronómico, cuerpos celestes en órbita. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El equipo analizó datos del telescopio Isaac Newton en La Palma y aplicó algoritmos de procesamiento de imágenes y apilamiento ciego para recuperar 25 detecciones no identificadas antes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras el estudio inicial, el equipo amplió la cobertura geográfica con observaciones de otros telescopios en distintas regiones del mundo. El profesor Will Feline, científico principal del Laboratorio de Ciencia y Tecnología de la Defensa del Reino Unido, dijo que esa expansión se logró con grandes telescopios en Australia y Japón, en colaboración con la Universidad Nacional de Australia y la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial.

Feline sostuvo que esa cooperación aportó experiencia técnica al proyecto y mostró el valor de la colaboración multinacional para abordar problemas globales relacionados con el conocimiento del dominio espacial. También afirmó que el trabajo permitió aprovechar experiencia académica del Reino Unido en beneficio de la defensa británica.

Blake señaló que el cinturón geoestacionario tiene un número finito de posiciones orbitales. Agregó: “Es importante saber cuántos desechos hay, cómo se comportan y qué riesgos representan para los satélites activos de los que dependemos. Los estudios para detectar desechos débiles nos ayudan a obtener una imagen más clara”.

Temas Relacionados

SolNASAAstro SolÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un compuesto de la planta amancay podría ser un aliado contra la enfermedad de Chagas

Investigadores de Argentina, Costa Rica y España identificaron que un alcaloide del vegetal se une de forma estable a una proteína esencial para la supervivencia del parásito que causa la infección. Por qué los resultados abren una línea promisoria hacia el diseño de terapias más seguras

Un compuesto de la planta amancay podría ser un aliado contra la enfermedad de Chagas

Científicos rastrearon 43.000 montes submarinos y hallaron 73 calderas volcánicas desconocidas

Un equipo de Francia, Canadá, Singapur y Australia adaptó un algoritmo de IA creado para detectar cráteres en Marte. Cómo el descubrimiento abre una nueva base para evaluar riesgos volcánicos en los océanos

Científicos rastrearon 43.000 montes submarinos y hallaron 73 calderas volcánicas desconocidas

Un análisis de rocas australianas de 3.100 millones de años podría reescribir la historia del agua en la Tierra primitiva

Un equipo de geoquímicos descubrió que el líquido ya circulaba hacia las profundidades del planeta hace más de tres mil millones de años. Qué implica

Un análisis de rocas australianas de 3.100 millones de años podría reescribir la historia del agua en la Tierra primitiva

Astrónomos publican un catálogo histórico de más de 7.000 cúmulos de galaxias detectados desde la Antártida

Un relevamiento realizado en el Polo Sur reunió una muestra inédita. Los nuevos datos, obtenidos tras cinco años de observaciones, servirán para contrastar modelos sobre la evolución del universo

Astrónomos publican un catálogo histórico de más de 7.000 cúmulos de galaxias detectados desde la Antártida

Un estudio detectó la reacción de cada lobo ante señales olfativas

La investigación permitió observar cómo varía el comportamiento de los integrantes de una manada frente a estímulos odoríferos desconocidos. Qué señalan los resultados

Un estudio detectó la reacción de cada lobo ante señales olfativas
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Organizaciones civiles hicieron fuerte llamado a Petro tras desconocer resultados electorales: “Respete la Constitución y la voluntad popular”

Organizaciones civiles hicieron fuerte llamado a Petro tras desconocer resultados electorales: “Respete la Constitución y la voluntad popular”

Mafe Carrascal relacionó la polémica caravana con símbolos nazis con la llegada del nuevo gobierno: es “violencia política”

Admisiones en colegios públicos de Bogotá para 2027: sin exámenes ni pagos, así será la nueva asignación de cupos escolares

Revelan a los nominados para el Premio Ariel 2026, “En el camino” lidera con varias categorías

Caso Mayo Zambada: FGR pide información a EEUU sobre el secuestro del narcotraficante y alerta posibles violaciones a la soberanía

INFOBAE AMÉRICA

Fin a la tregua: Estados Unidos realizó nuevos ataques contra objetivos militares iraníes cerca del estrecho de Ormuz

Fin a la tregua: Estados Unidos realizó nuevos ataques contra objetivos militares iraníes cerca del estrecho de Ormuz

Tensión en Medio Oriente: el petróleo subió más de 5% tras el intercambio de ataques entre Estados Unidos e Irán

El Salvador incauta 14 toneladas de droga en 2026, valoradas en USD 351.8 millones

Delcy Rodríguez promulgó la nueva Ley de Hidrocarburos que reduce el control estatal sobre la industria petrolera venezolana

Volodimir Zelensky y Karol Nawrocki se reunieron en Ankara tras semanas de tensión entre Ucrania y Polonia

ENTRETENIMIENTO

“No me importa fracasar”, la filosofía con la que Flea volvió a la trompeta a los 63 años

“No me importa fracasar”, la filosofía con la que Flea volvió a la trompeta a los 63 años

Timothée Chalamet enfrenta las consecuencias del poder en el nuevo tráiler de ‘Dune: Part Three’

El percance de vestuario de Harry Styles ante 90 mil personas en su último show en Wembley

Descontrol y muerte: las últimas horas de Connor Murphy, el influencer fitness que se ahogó en un lago de Tailandia

Michael J. Fox recibió su primera nominación al Emmy en diez años por “Shrinking”