Hallan un fósil de tiburón de 150 millones de años que desafía las teorías vigentes sobre la evolución de la especie

El ejemplar Bavariscyllium tischlingeri encontrado en Alemania mostró características que desafían la clasificación tradicional y la datación de linajes modernos

El hallazgo de Bavariscyllium tischlingeri
El hallazgo de Bavariscyllium tischlingeri aporta nuevas claves sobre la evolución temprana de los tiburones modernos

El descubrimiento de un fósil de tiburón prehistórico en el sur de Alemania generó un debate entre paleontólogos. El equipo internacional responsable del hallazgo, liderado por Sebastian Stumpf del Museo de Historia Natural y la Universidad de Viena, publicó sus análisis en la revista Communications Biology.

La pieza, con una antigüedad de unos 150 millones de años, fue recuperada en el yacimiento de Solnhofen, Baviera. Identificado como Bavariscyllium tischlingeri, presentó características que obligan a revisar los modelos clásicos sobre la evolución de los tiburones modernos.

Una conservación que permite nuevos análisis

La excepcional preservación del fósil en las calizas de Solnhofen ha ofrecido a los investigadores la oportunidad de examinar en detalle tanto el esqueleto como la dentición del animal. El ejemplar mide cerca de 25 centímetros, posee un cuerpo alargado y delgado, y una singular estructura: una barbilla sensorial, similar a un bigote, situada en la garganta.

Los especialistas aseguran que, en la actualidad, únicamente algunos tiburones alfombra muestran una característica semejante.

La excepcional conservación del fósil
La excepcional conservación del fósil en Solnhofen permitió analizar detalles únicos del esqueleto y la dentición (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis detallado reveló que, junto con la barbilla, Bavariscyllium exhibía una dentición de tipo presa y una morfología que recuerda tanto a los tiburones alfombra (Orectolobiformes) como a los tiburones de fondo (Carcharhiniformes). Sin embargo, el fósil no reúne los elementos distintivos que permitirían ubicarlo de forma definitiva en ninguno de estos órdenes modernos.

Según explicó Stumpf: “nuestro estudio muestra que Bavariscyllium exhibe características de tiburones alfombra y de fondo, pero no lo suficiente como para incluirlo en alguno de estos grupos”.

Los científicos emplearon un método amplio de mediciones morfométricas y realizaron un análisis filogenético que comparó el fósil con decenas de especies actuales. En Communications Biology destacaron que ni las herramientas morfométricas ni el estudio filogenético permiten asignar Bavariscyllium con seguridad a ningún grupo viviente.

Esta situación plantea un desafío para la paleontología, ya que complica la utilización de dientes antiguos como indicadores para fechar el origen de los linajes modernos de tiburones.

Investigadores europeos advierten sobre la
Investigadores europeos advierten sobre la necesidad de revisar los criterios para asignar fósiles de tiburón (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Este tipo de formas fósiles complica el uso de ciertos dientes antiguos para estimar la edad y el origen de los principales linajes de tiburones, afectando la línea temporal evolutiva aceptada hasta la fecha”. La complejidad de este espécimen y de materiales similares lleva a reconsiderar la fiabilidad de los criterios utilizados hasta el momento para clasificar fósiles de tiburón basados solo en dientes.

Diversificación temprana y convergencia evolutiva

El estudio señaló, que los tiburones modernos desarrollaron una diversidad de estructuras corporales mucho antes de lo que se asumía.

Los investigadores sostienen que la convergencia evolutiva y la diversificación de formas jugaron un papel determinante en la evolución temprana de estos peces, lo que hace necesario un examen más completo de los fósiles para reconstruir con precisión su historia.

Stumpf advirtió: “Esto complica la clasificación de muchos tiburones fósiles y tiene implicaciones para la datación de los eventos evolutivos”.

El fósil de 150 millones
El fósil de 150 millones de años muestra una barbilla sensorial, rasgo raro entre tiburones actuales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo recomienda revisar los criterios fundamentales para la asignación de fósiles y aboga por cautela al emplear dientes aislados como marcadores de antigüedad para los principales órdenes de tiburones.

La importancia de evidencias más completas

Los autores del estudio resaltan la necesidad de disponer de restos fosilizados más completos para afinar la línea temporal de la evolución de los tiburones. Si no se logra asociar de forma inequívoca los dientes fósiles a órdenes concretos, la validez de las fechas evolutivas extraídas de tales registros debe considerarse provisional, según el análisis de Communications Biology.

La investigación sobre Bavariscyllium tischlingeri sugirió que la evolución de los tiburones modernos estuvo marcada por una mayor diversidad y complejidad desde etapas mucho más tempranas de lo que se pensaba. Este hallazgo, originado en Baviera, amplía las preguntas sobre el origen y la evolución de uno de los linajes más antiguos y exitosos del reino animal.

