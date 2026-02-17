Ciencia

Cómo una técnica logró que el cerebro recupere recuerdos perdidos en ratones con Alzheimer

Investigadores de la Escuela Politécnica Federal de Lausana en Suiza desarrollaron un método que reactiva neuronas y reactualiza recuerdos en modelos animales. Cómo los resultados abren el camino para explorar el desarrollo de terapias

La memoria que se borra por la edad o la enfermedad de Alzheimer podría no estar perdida para siempre.

Un grupo de investigadores de Suiza descubrió que es posible “despertar” recuerdos en ratones envejecidos y con Alzheimer al usar una técnica que rejuvenece neuronas específicas del cerebro.

El hallazgo, publicado en la revista Neuron, muestra que la memoria puede recuperarse incluso después de que parece desvanecida, y que el cerebro guarda esos recuerdos aunque no logre traerlos al presente por sí solo.

Este avance no solo rompe la idea de que el deterioro es irreversible, sino que abre un camino para pensar en terapias capaces de devolverle a la gente mayor o a personas con enfermedades neurodegenerativas la capacidad de recordar.

La técnica se basa en reprogramar engramas, que son pequeños grupos de neuronas que almacenan recuerdos, y permitió que ratones recuperaran su memoria y aprendieran como si fueran jóvenes otra vez.

La investigación estuvo a cargo de Gabriel Berdugo-Vega y colaboradores de diferentes áreas del Instituto Cerebro y Mente de la Escuela Politécnica Federal (EPF) de Lausana, en Suiza.

Recuerdos dormidos

El gran reto que afrontó el estudio fue demostrar si la memoria deteriorada por la edad o el Alzheimer podía recuperarse.

Se sabía que los recuerdos están almacenados en engramas, grupos de neuronas distribuidos en varias zonas del cerebro. Con el paso de los años o el avance de la enfermedad, estos engramas pierden fuerza y la memoria se apaga.

Trabajos anteriores solo habían logrado mejoras cuando la intervención se aplicaba antes del deterioro y durante periodos largos. Nadie había probado si la memoria podía reactivarse una vez que el daño ya existía.

El objetivo de los investigadores en Suiza fue probar si una reprogramación parcial, dirigida exclusivamente a los engramas que guardan recuerdos concretos, podía devolver la memoria en ratones viejos o con Alzheimer.

Los investigadores también analizaron si el tipo de memoria influía en la recuperación y si el efecto se mantenía con el tiempo.

Para evitar riesgos como tumores o pérdida de identidad celular, el equipo usó tres de los cuatro factores de Yamanaka (Oct4, Sox2, Klf4) y dejó fuera a cMyc. Así lograron un “rejuvenecimiento parcial” que mantiene la función original de las neuronas.

Volver a recordar: el método y los resultados

La técnica empleada consistió en inyectar virus modificados en el hipocampo y la corteza prefrontal medial de los ratones.

Estos virus permitieron reprogramar únicamente las neuronas activadas durante la formación de recuerdos, controladas con doxiciclina.

Los ratones tratados lograron recuperar el rendimiento en pruebas de memoria asociativa y espacial, igualando a los jóvenes.

“La memoria en animales envejecidos inyectados con OSK fue rescatada al nivel de los ratones jóvenes”, señalaron los investigadores.

La reprogramación de engramas también restauró la memoria remota, la capacidad de recordar hechos de semanas atrás, muy afectada en la vejez y el Alzheimer. Los ratones tratados no presentaron el deterioro habitual en pruebas como el laberinto de agua.

A nivel celular, se observó un aumento en la expresión de proteínas como Prox1 y Ctip2, marcadores de identidad neuronal, y mejor organización de la cromatina y la membrana nuclear.

Los análisis genéticos revelaron que la reprogramación restauró patrones normales de expresión génica en engramas dañados por el Alzheimer.

El equipo de científicos usó además pruebas de comportamiento, histología y secuenciación, junto a un “reloj cognitivo” basado en test, que confirmó la reversión del deterioro en los ratones tratados.

Límites, advertencias y horizonte abierto

La investigación se realizó solo en ratones con Alzheimer inducido por amiloide, así que los resultados no pueden generalizarse a otros tipos de demencias.

La evaluación molecular y electrofisiológica se hizo dos semanas después de la intervención, por lo que la duración del efecto aún no se conoce.

El equipo advirtió que la inclusión de células no reprogramadas pudo diluir los resultados y recomienda ampliar el estudio a más regiones cerebrales y a modelos distintos.

Para los engramas en el contexto del envejecimiento y el Alzheimer, esto implica que las capacidades cognitivas no se pierden sino que solo están restringidas y por tanto pueden recuperarse, afirmaron los científicos.

