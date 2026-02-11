Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia: avances, desafíos y cifras de participación femenina

Las mujeres representan solo el 35% de los graduados en STEM, la UNESCO impulsa acciones para revertir esta brecha en la ciencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 11 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, una fecha establecida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para reconocer el papel fundamental de las mujeres en el avance científico mundial y promover su plena igualdad en el acceso y la participación en los ámbitos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM).

La edición de 2026 propone el lema “Aprovechar las sinergias entre la inteligencia artificial, las ciencias sociales, las STEM y el sistema financiero: construir un futuro inclusivo para las mujeres y las niñas”, un enfoque de cuatro pilares orientado a enfrentar las crecientes desigualdades sociales y acelerar el desarrollo sostenible.

Según la UNESCO, la integración de la inteligencia artificial con las STEM, las ciencias sociales y la economía abre oportunidades para reducir la brecha de género en las competencias digitales, impulsar la creación de empresas lideradas por mujeres y garantizar que las innovaciones lleguen a los grupos marginados. Sin embargo, la ausencia de medidas concretas en la gestión de esta nueva herramienta puede ampliar las desigualdades existentes, por lo que resulta clave diseñar políticas equitativas que favorezcan la participación de mujeres y niñas en la ciencia.

Radiografía global de la brecha de género en la ciencia

El informe “Status and Trends of Women in Science - 2025” de la UNESCO ofrece un panorama detallado sobre la situación actual y las tendencias en la participación de las mujeres en la ciencia a nivel global. Este documento recopila estadísticas recientes, analiza la evolución de la representación femenina en distintos sectores científicos y compara datos por regiones para identificar avances y desafíos en materia de igualdad de género.

La subrepresentación femenina en STEM está vinculada a estereotipos de género y falta de modelos visibles (Imagen ilustrativa Infobae)

El informe presenta datos actualizados sobre la representación de mujeres en la ciencia. A nivel global, solo el 31,1% de los investigadores eran mujeres en 2022, una cifra que evidencia la persistencia de desigualdades de género en este campo.

Esta proporción se mantuvo casi estable en la última década, ya que en 2012 la cifra alcanzaba el 29,4%. La situación varía según la región: en América Latina y el Caribe y en Asia Central se alcanzó la paridad, mientras que en Europa y Norteamérica la participación femenina representa el 34% del total. En África Subsahariana, la cifra desciende hasta el 33,6%, y en la región de Asia Oriental y el Pacífico se ubica en 26,3%.

En el ámbito de la educación superior, las mujeres superan a los hombres en la matrícula universitaria: 46% de las mujeres se inscriben en estudios superiores, frente al 40% de los hombres. Sin embargo, solo el 35% de los graduados en carreras STEM son mujeres. Además, en 112 de los 135 países analizados por la UNESCO, menos del 20% de las mujeres que egresan de la educación superior elige títulos en áreas STEM.

La participación de mujeres en el sector empresarial y privado dentro de la investigación científica presenta los valores más bajos. En 86% de los países con datos, la presencia femenina en el negocio científico es inferior al 45%. Las diferencias se reducen en el sector público y en la educación superior, donde la representación se aproxima más a la paridad. Sin embargo, solo una de cada cuatro universidades entre las 200 principales del mundo cuenta con una mujer en la máxima posición de liderazgo.

Finalmente, la representación femenina en los máximos reconocimientos científicos sigue siendo limitada. Al analizar la distribución de los Premios Nobel en disciplinas científicas desde el 1901 hasta ahora, solo el 4% de estos galardones se otorgó a mujeres. Esto demuestra que la diferencia se amplía a medida que se avanza en la carrera académica, por lo que evidencia que las mujeres enfrentan obstáculos adicionales para acceder a los más altos niveles de distinción en la ciencia.

Obstáculos en la carrera científica femenina

En 86% de los países analizados la presencia femenina en la investigación privada es inferior al 45% (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde la UNESCO identifican varios desafíos estructurales para el acceso de mujeres al mundo científico.

Entre estos, sobresale la falta de referentes femeninos y mentoras, la dificultad para conciliar la vida laboral y familiar por la carencia de políticas adecuadas, y la baja representación en puestos de liderazgo. Un ejemplo ilustrativo es el sector de la ciencia cuántica, donde menos del 2% de los solicitantes de empleo son mujeres, y el 80% de las empresas carecen de figuras femeninas en puestos directivos. La red QuantERA en Europa registra que solo 51 de 400 equipos de investigación nacionales tuvieron a una mujer como investigadora principal.

En 2026, la ONU y la UNESCO enfocan sus esfuerzos en el lema “Aprovechar las sinergias entre la inteligencia artificial, las ciencias sociales, las STEM y el sistema financiero: construir un futuro inclusivo para las mujeres y las niñas”. El objetivo de este año consiste en eliminar barreras, reducir la brecha de género en las competencias digitales, impulsar empresas lideradas por mujeres, promover una gestión de la inteligencia artificial que tenga en cuenta la perspectiva de género y movilizar fondos que contemplen la inclusión social como indicador de rendimiento.

Estas acciones buscan transformar la integración de la inteligencia artificial y las disciplinas STEM, sumando la perspectiva de las ciencias sociales y la economía para crear entornos científicos más equitativos y accesibles para mujeres y niñas.

Inspirar vocaciones científicas: el rol de la educación y los modelos a seguir

La UNESCO promueve la mentoría y la visibilización de científicas como estrategias para motivar a más niñas a elegir carreras científicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La UNESCO destaca que la subrepresentación de mujeres y niñas en STEM se vincula tanto a estereotipos de género como a la falta de modelos visibles y oportunidades de mentoría. Estos factores influyen en la confianza y la motivación de las estudiantes a la hora de elegir carreras científicas. Por eso, la organización promueve iniciativas que fortalecen la formación docente, el acompañamiento personalizado y la presencia de referentes femeninos en el aula, elementos que resultan claves para derribar barreras.

La experiencia de la profesora Edinah Nyakondi, en Kenia, resume el impacto de los modelos a seguir en la educación científica.

“Mis profesores sirvieron como modelo para mí, lo que me motivó a unirme a la profesión y seguir sus pasos”, explica. Además señala que muchas alumnas no encuentran dificultades en la capacidad, sino en la confianza, una percepción que busca revertir desde el ejemplo personal: “Hablo con ellas, las animo y doy ejemplos de mujeres, incluyéndome, que han tenido éxito en la ciencia. Muestro mis resultados académicos y logros para demostrar que el éxito es posible”.

El testimonio de la estudiante Clarice Anyango refuerza el valor de la motivación familiar y social. Inspirada por su abuelo, profesor universitario, considera que la ciencia abre puertas y permite a las mujeres acceder a nuevas oportunidades. “Las mujeres tendrían oportunidades iguales, e incluso podrían reemplazar a los hombres en ciertos roles, trayendo más equilibrio al mundo laboral.

Sería como un sueño hecho realidad”, afirma. La UNESCO sostiene que la visibilización de casos como estos y la promoción de programas de mentoría contribuyen a que más niñas se animen a seguir su vocación científica.

El valor de la inclusión de mujeres en la innovación y el liderazgo científico

La UNESCO sostiene que la combinación de políticas inclusivas y mentoría transforma el acceso de mujeres y niñas a la investigación científica (Imagen Ilustrativa Infobae)

La subrepresentación de mujeres en la ciencia tiene consecuencias tangibles. La UNESCO subraya que la falta de diversidad en equipos de investigación limita la creatividad, la innovación y la capacidad de responder a las necesidades de toda la sociedad. Ejemplos concretos incluyen aplicaciones de inteligencia artificial menos eficientes para reconocer voces femeninas, lo que evidencia la ausencia de perspectivas diversas en el desarrollo tecnológico.

El informe destaca que la presencia de mujeres en posiciones de liderazgo influye directamente en las aspiraciones de las futuras generaciones de científicas. El cierre de la brecha de género en la ciencia se presenta como una cuestión de justicia, pero también como un requisito para garantizar la calidad, la relevancia y el impacto de la investigación global.

La UNESCO sostiene que la combinación de políticas inclusivas, financiamiento con perspectiva de género y el impulso de referentes femeninos puede transformar el panorama de la ciencia, la tecnología y la innovación, asegurando que las mujeres y las niñas accedan plenamente a las oportunidades de formación, investigación y liderazgo científico.