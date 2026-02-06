La estrategia canadiense que transforma la reforestación en un aliado climático

La planificación adecuada de la reforestación en Canadá puede quintuplicar la captura de carbono respecto a métodos tradicionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis de un equipo científico advierte que factores como incendios, biodiversidad y gestión determinan la eficacia de las nuevas políticas ambientales en Canadá. Un estudio de la Universidad de Waterloo sostiene que la plantación estratégica de árboles puede modificar de forma significativa la lucha contra el cambio climático en Canadá.

Los resultados indican que seleccionar cuidadosamente los terrenos y especies permitiría eliminar hasta cinco veces las emisiones anuales de carbono del país antes de 2100, superando el impacto de plantar árboles en áreas no óptimas del bosque boreal.

Priorizar zonas idóneas multiplica el potencial de captura

La investigación concluye que reforestar unas 6,4 millones de hectáreas en el extremo norte de la región boreal canadiense permitiría capturar aproximadamente 3,9 gigatoneladas de dióxido de carbono para finales de siglo.

Seleccionar estratégicamente los terrenos y especies de árboles permite eliminar hasta cinco veces las emisiones anuales de carbono antes de 2100 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los modelos científicos empleados muestran que, al priorizar las zonas más idóneas, el potencial podría aumentar hasta 19 gigatoneladas en ese mismo periodo. Esta proyección subraya la importancia de una estrategia inteligente en el uso de recursos y mano de obra.

Un avance relevante hacia la neutralidad de carbono

Esta cantidad representa un avance considerable hacia la neutralidad de carbono de Canadá en 2050, en línea con los compromisos del Acuerdo de París. Para sus proyecciones, el equipo analizó datos satelitales, probabilidades de incendios, pérdida de vegetación y variaciones climáticas, según la Universidad de Waterloo.

Además, el informe enfatiza que la eficiencia de la captura de carbono puede variar según las condiciones meteorológicas extremas, que se volvieron más frecuentes en los últimos años.

La gestión a largo plazo supera la simple plantación

Priorizar la plantación de árboles en zonas idóneas del bosque boreal podría capturar 19 gigatoneladas de dióxido de carbono para finales de siglo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El doctor Kevin Dsouza, autor principal del estudio y especialista del Departamento de Ciencias de la Tierra y del Medioambiente, explicó que el impacto de factores como los incendios forestales y la supervivencia de las plántulas incide directamente en la eficacia del proceso.

“Nos sorprendió lo alto que resultó el potencial de captura de carbono, incluso bajo supuestos conservadores y con incendios frecuentes, y lo determinante que puede ser tanto la frecuencia de incendios como la mortalidad temprana de plántulas”, afirmó Dsouza en declaraciones recogidas por la Universidad.

El especialista indicó que la elección correcta de los terrenos y una gestión planificada a largo plazo resultan tan decisivas como la cantidad de árboles plantados.

Lecciones de programas recientes y recomendaciones

Factores como los incendios forestales y la supervivencia de plántulas influyen directamente en la eficacia de las políticas de reforestación en Canadá (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe advierte que plantar árboles únicamente para ampliar la superficie forestada, sin considerar las condiciones ecológicas, ofrece poca eficacia y resultados inciertos. La reciente experiencia con el programa “Dos Mil Millones de Árboles” en Canadá evidenció dificultades logísticas y de adaptación derivadas de una reforestación sin criterios claros.

Dsouza remarcó: “El éxito de la reforestación no depende solo de plantar más árboles, sino de elegir las zonas y especies adecuadas junto a un manejo planificado a largo plazo”.

El equipo investigador recomienda priorizar terrenos que hayan sido históricamente bosques y aplicar gestiones basadas en criterios científicos y respeto por la biodiversidad local. Además, la Universidad de Waterloo advierte que el impacto real de la reforestación depende también de equilibrar el uso tradicional del suelo y las prioridades de los pueblos indígenas de la región.

La reforestación debe considerar el uso tradicional del suelo y las prioridades de los pueblos indígenas para garantizar beneficios sostenibles y equitativos (Alberta Wildfire/Handout via REUTERS)

Según el informe, “cumplir los compromisos climáticos e internacionales exige estrategias de reforestación basadas en criterios científicos y ecológicos rigurosos”. Para alcanzar este objetivo, se requiere diálogo con comunidades locales, monitoreo a largo plazo y políticas públicas flexibles.

Un modelo replicable para otros países

El estudio ofrece una referencia directa a otras naciones con extensos territorios boreales o de alta latitud, y puede orientar políticas ambientales dentro de acuerdos globales como el Acuerdo de París. Los autores afirman que una planificación adaptada a cada ecosistema puede incrementar la eficacia de la reforestación incluso fuera del caso canadiense.

La investigación concluye que restaurar terrenos originalmente pertenecientes al bosque boreal tiene un impacto mayor que transformar zonas abiertas en nuevos bosques, y traza un camino preciso para quienes buscan una reducción efectiva de carbono.

El modelo canadiense de reforestación planificada ofrece una hoja de ruta replicable para otros países boreales interesados en cumplir sus compromisos climáticos internacionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evidencia científica refuerza que solo una reforestación planificada y basada en datos garantizará resultados consistentes y sostenibles en el tiempo.