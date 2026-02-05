Medio Ambiente

La medusa gigante registrada en el Mar Argentino por científicos del CONICET: “mide como un autobus escolar”

La expedición Vida en los extremos, liderada por científicos del CONICET y la Universidad de Buenos Aires, documentó con imágenes una Stygiomedusa gigantea de once metros en el Mar Argentino

La expedición “Vida en los extremos” documentó zonas inexploradas del Mar Argentino en busca de nuevas especies (CONICET - Schmidt Ocean)

Una medusa fantasma gigante asombró a un grupo de científicos argentinos al ser registrada en video en las profundidades del Mar Argentino. El hallazgo, con un ejemplar de dimensiones comparables a las de un autobús escolar, se produjo durante la expedición científica “Vida en los extremos”, encabezada por miembros del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Universidad de Buenos Aires.

La campaña marina se desarrolló a bordo del buque laboratorio R/V Falkor (too) entre el 14 de diciembre de 2025 y el 10 de enero de 2026. El equipo recorrió zonas desde el puerto de Buenos Aires hasta Tierra del Fuego, explorando regiones poco documentadas como el cañón submarino Colorado-Rawson y el mayor arrecife conocido de Bathelia candida.

La medusa fantasma gigante carece de tentáculos urticantes y utiliza largos brazos bucales para alimentarse (Schmidt Ocean)

Durante uno de los puntos clave de la travesía, los especialistas avistaron a la Stygiomedusa gigantea, considerada una de las criaturas más extrañas del océano profundo. Su presencia fue documentada a 253 metros de profundidad en el talud continental argentino. Según dijeron los investigadores en un comunicado, el ejemplar medía aproximadamente 11 metros. Se trata de “una rara medusa fantasma, una medusa de aguas profundas que puede crecer tanto como un autobús escolar”, afirmaron.

La medusa destaca por sus cuatro brazos bucales, estructuras que pueden alcanzar los 10 metros de extensión y carecen de tentáculos urticantes, a diferencia de otras especies. Utiliza estos brazos, semejantes a grandes sábanas, para atrapar plancton y peces pequeños, que conforman su dieta. La campana de la medusa puede alcanzar cerca de un metro de diámetro, intensificando el impacto visual del hallazgo.

Solo alrededor de 130 registros de Stygiomedusa gigantea existen a nivel mundial desde 1910 (Schmidt Ocean Institute)

El registro se realizó gracias al uso del vehículo operado de forma remota (ROV) SuBastian, una herramienta avanzada capaz de descender hasta los 4.500 metros. Este equipo permitió obtener imágenes en alta definición sin alterar el ecosistema, lo que representó una mejora significativa respecto a las antiguas redes de arrastre, que dañaban las especies capturadas y dificultaban la observación de su comportamiento natural.

Desde su primer registro científico en 1910, la Stygiomedusa gigantea solo ha sido documentada alrededor de 130 veces en todo el mundo. Este nuevo hallazgo resalta la relevancia del Mar Argentino como refugio de especies poco conocidas y contribuye a visibilizar la riqueza de la biodiversidad marina argentina.

El trabajo científico realizado en el R/V Falkor (too) revela la magnitud de la vida oculta en el fondo marino argentino (Alex Ingle / Schmidt Ocean Institute)

La jefa científica de la expedición, María Emilia Bravo, resaltó el valor del descubrimiento y expresó la sorpresa del equipo ante la diversidad detectada en las profundidades. Para los investigadores, observar especies tan enigmáticas refuerza la importancia de continuar las exploraciones en el océano profundo argentino.

Por otra parte, la expedición también registró, por primera vez en aguas nacionales, una caída de ballena a 3.890 metros de profundidad, fenómeno que crea ecosistemas temporales y proporciona alimento a especies como pulpos, tiburones y cangrejos. Además, el grupo exploró el mayor arrecife conocido de Bathelia candida, donde reportaron una comunidad de especies variada y desconocida hasta el momento.

El hallazgo destaca la importancia del Mar Argentino como refugio de especies poco conocidas y biodiversidad única (Schmidt Ocean)

La experiencia a bordo del R/V Falkor (too) puso de manifiesto la riqueza biológica oculta en el Mar Argentino y dejó abierta la interrogante sobre la magnitud de la vida aún por descubrir bajo sus aguas, superando todas las previsiones del equipo científico.

