Módulos, cantidad de astronautas, plazos y todos los detalles de la futura colonia de la NASA en la Luna

La NASA invertirá US$20.000 millones en siete años, el objetivo es consolidar una presencia humana permanente en la Luna y preparar futuras misiones a Marte (NASA)

Durante décadas, la humanidad observó la Luna como un destino icónico, un símbolo de lo inalcanzable. Pero pese a que hace 50 años llegamos con el programa espacial estadounidense Apolo, la realidad es que no hemos vuelto y nunca la habitamos en forma permanente.

Ahora, la NASA impulsa una transformación histórica: establecer una base lunar permanente en tres etapas, una tarea tan ambiciosa como urgente, que redefine la carrera espacial e involucra a socios globales, industria privada y tecnologías nunca antes probadas.

El objetivo es claro: regresar a la superficie lunar, construir una infraestructura sostenible y preparar el camino hacia Marte, todo bajo estrictos plazos y con el respaldo de una inversión sin precedentes.

La humanidad no ha vuelto a pisar la Luna desde las misiones Apolo hace más de 50 años (NASA)

La agencia espacial estadounidense invertirá US$20.000 millones en los próximos 7 años para materializar este plan. La hoja de ruta presentada en Washington D.C. por Jared Isaacman, administrador de la NASA, representa un giro estratégico que responde a la Política Espacial Nacional del expresidente Donald Trump.

El desafío consiste en lograr que astronautas estadounidenses regresen a la Luna antes de 2028 y que una base funcional esté en marcha para 2030. El anuncio, realizado ayer en el evento “Ignition”, subraya la urgencia de la competencia internacional y la oportunidad de avanzar en la ciencia y la tecnología para cambiar el curso de la exploración espacial.

La estrategia de la NASA se apoya en una arquitectura modular y por fases, lo que permite avanzar de manera incremental. La hoja de ruta para la colonización lunar se despliega en tres fases bien diferenciadas, cada una con objetivos y desafíos puntuales.

Fotografía de archivo cedida por la agencia espacial estadounidense NASA que muestra una luna llena brillando detrás del cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) y la nave espacial Orion instalados sobre el lanzador móvil en la Plataforma de Lanzamiento 39B del Centro Espacial Kennedy de la NASA, en Florida (EE.UU.). (EFE/ Sam Lott)

1) La primera etapa implica cambiar el paradigma de misiones esporádicas a un enfoque modular y repetible, utilizando los programas CLPS y LTV para incrementar la actividad en la Luna. Vehículos exploradores, instrumentos científicos, generadores termoeléctricos y redes de comunicación serán enviados en una sucesión de entregas, acelerando el aprendizaje colectivo y la experimentación tecnológica.

2) En la segunda fase, la NASA buscará establecer una infraestructura inicial semihabitable. Esto incluye logística regular para los astronautas y la integración de contribuciones internacionales, como el vehículo explorador presurizado de la JAXA y otros sistemas de soporte vital y movilidad. El objetivo es que las operaciones en la superficie lunar se vuelvan recurrentes y predecibles, allanando el terreno para una base permanente.

3) La tercera etapa marcará la transición definitiva hacia la presencia humana continua en la Luna. Es aquí donde intervienen los sistemas de aterrizaje con alta capacidad de carga, los hábitats multipropósito proporcionados por la Agencia Espacial Italiana, el vehículo utilitario lunar de la CSA y nuevas soluciones para habitabilidad, transporte y logística. El salto de expediciones periódicas a una base lunar permanente será el resultado de años de innovación, cooperación y financiamiento sostenido.

Ilustración de la NASA que muestra una futura base lunar con hábitats, vehículos, sistemas de energía y astronautas en la superficie lunar, con la Tierra visible en el fondo.

La agencia invita a empresas privadas a sumarse al desafío de crear un ecosistema de transporte lunar comercialmente sostenible.

El objetivo es que, desde Artemis VI en adelante, las misiones tripuladas se realicen cada seis meses, con al menos dos compañías involucradas en el desarrollo de módulos de aterrizaje y sistemas de soporte.

El papel de la industria privada resulta determinante. Contratistas como SpaceX y Blue Origin fueron seleccionados para desarrollar los módulos de aterrizaje lunar, aportando flexibilidad y redundancia técnica.

El astronauta del Apolo 17, Harrison H. Schmitt, toma muestras de la roca en la base del Macizo Norte, en el valle Taurus-Littrow. Esta gran roca se desprendió debido a un fuerte terremoto lunar ocurrido hace unos 28,5 millones de años (NASA/JSC/ASU)

La existencia de dos diseños independientes permite mantener el ritmo de misiones y mitigar riesgos ante posibles fallos o retrasos.

Blue Origin, en particular, fue elegida para desarrollar el sistema Blue Moon para Artemis V, así como naves de logística para futuras expediciones. SpaceX, por su parte, trabaja en el cohete Starship, aunque enfrenta desafíos de ingeniería y advertencias de posibles nuevos retrasos.

“Estados Unidos nunca volverá a renunciar a la Luna”, sentenció Isaacman, reflejando el espíritu de una generación que busca dejar una huella permanente más allá de la Tierra. La colaboración internacional se amplía con la participación de la ESA, la JAXA y la CSA, que aportan desde sistemas robóticos avanzados hasta vehículos de reabastecimiento y soluciones de habitabilidad.

Módulos HALO e I-Hab: el futuro de la vida y el trabajo en la Luna

El módulo HALO, construido por Northrop Grumman y Thales Alenia Space, superó pruebas de presión y resistencia, será clave en la habitabilidad lunar. (NASA)

Uno de los avances más destacados de esta nueva etapa lunar está representado por los módulos habitables HALO e I-Hab, concebidos originalmente para la estación Gateway pero ahora adaptados a la superficie lunar.

El módulo HALO (Habitation and Logistics Outpost), construido por Northrop Grumman y Thales Alenia Space, finalizó su fase de soldadura en 2024 y superó rigurosas pruebas de presión y resistencia, validando su capacidad para soportar el entorno extremo del espacio profundo.

El HALO constituye un espacio crucial para la logística y la vida cotidiana de los astronautas. Su estructura, diseñada para facilitar la integración de sistemas vitales y experimentos científicos, se convierte en el primer eslabón de una cadena de hábitats interconectados que permitirán misiones prolongadas.

El Lunar I-Hab, desarrollado por la ESA y Thales Alenia Space, ofrecerá 10 metros cúbicos de espacio para que los astronautas vivan, trabajen y realicen experimentos. (ESA)

La presencia de múltiples puertos de acoplamiento facilita el traslado de vehículos, módulos adicionales y equipos de investigación, aportando flexibilidad y escalabilidad al conjunto.

El segundo módulo presurizado, conocido como Lunar I-Hab, está liderado por la Agencia Espacial Europea y fabricado por Thales Alenia Space en Turín. Este hábitat de 10 toneladas proporciona 10 metros cúbicos de espacio, el equivalente al volumen de una autocaravana mediana.

Su diseño multifunción permite que los astronautas cuenten con áreas para dormir, trabajar, alimentarse y llevar a cabo experimentos tanto en el interior como en el exterior del módulo.

La JAXA aporta sistemas de soporte vital y baterías al módulo I-Hab, mientras que la CSA desarrolla el brazo robótico Canadarm3 para tareas externas. (ESA)

El Lunar I-Hab incluye cuatro puertos de acoplamiento. Su sistema de control térmico, desarrollado en colaboración con la Agencia Espacial Canadiense, y sus puntos de anclaje exteriores para el brazo robótico Canadarm3, aportan capacidades avanzadas para el mantenimiento y la manipulación de equipos en el exterior.

La producción del Lunar I-Hab avanza en las instalaciones de Thales Alenia Space en Italia, bajo estrictos protocolos de seguridad y pruebas de accesibilidad.

El sistema de soporte vital, las baterías y los mecanismos de comunicación están siendo desarrollados por la JAXA, mientras que la CSA aporta el Canadarm3, un brazo robótico avanzado capaz de asistir en tareas de ensamblaje y manipulación.

El plan de la NASA para la Luna se estructura en tres fases, desde el envío de robots y tecnología hasta la instalación de hábitats permanentes y logística regular. (ESA)

Uno de los ejes de investigación científica en estos módulos será el estudio de la radiación espacial. Tres investigaciones iniciales analizarán el impacto del clima espacial y los rayos cósmicos galácticos en los astronautas y el equipamiento, proporcionando datos imprescindibles para futuras misiones de larga duración, tanto en la Luna como en el camino hacia Marte.

La flexibilidad de contar con dos módulos habitables, que pueden ampliarse y adaptarse a futuras necesidades, representa un salto cualitativo en la forma en que los humanos habitarán y explorarán la superficie lunar.

El programa Artemis es la piedra angular de este enfoque, y su actualización más reciente incluye la estandarización del cohete SLS, la adición de una misión extra en 2027 y el compromiso de realizar al menos un alunizaje anual a partir de entonces. Con cada paso, la agencia busca consolidar una presencia sostenible, aprendiendo de cada aterrizaje y ajustando la tecnología y la logística en función de lo experimentado.

Millonaria inversión con los ojos en la Luna

Blue Origin y SpaceX desarrollan módulos de aterrizaje lunar, la NASA busca flexibilidad operativa y ritmo regular de misiones con al menos dos diseños diferentes. (NASA)

La inversión de US$20.000 millones no solo financiará la construcción de la base lunar, sino que también impulsará el desarrollo de una nueva nave espacial con destino a Marte.

El objetivo es doble: cumplir los plazos marcados por el gobierno estadounidense y fortalecer el liderazgo en la exploración del espacio profundo. El plan contempla un enfoque por fases, en el que cada etapa representa un avance concreto y medible hacia la presencia humana de larga duración en la superficie lunar.

Isaacman fue enfático al remarcar la importancia de enfocarse en una estrategia viable y evitar la dispersión de recursos en múltiples iniciativas paralelas.

Jared Isaacman, administrador de la NASA, afirmó que el liderazgo estadounidense en el espacio se medirá en meses, no en años, por la urgencia de la competencia global. (NASA) - REUTERS/Joe Skipper

“Si concentramos los extraordinarios recursos de la NASA en los objetivos de la Política Espacial Nacional, eliminamos los obstáculos innecesarios que impiden el progreso y desatamos el poderío industrial y laboral de nuestra nación y nuestros socios, entonces regresar a la Luna y construir una base parecerá insignificante en comparación con lo que seremos capaces de lograr en los próximos años”, sostuvo.

El mandato político y la presión tecnológica conforman un escenario en el que el éxito o el fracaso se medirá en meses y no en años, según el propio Isaacman.

Los módulos HALO e I-Hab cuentan con múltiples puertos de acoplamiento, permiten la llegada de vehículos visitantes y la integración de nuevos equipos científicos. (NASA)

“La NASA está comprometida a lograr lo casi imposible una vez más: regresar a la Luna antes de que finalice el mandato del presidente Trump, construir una base lunar, establecer una presencia permanente y llevar a cabo las demás acciones necesarias para garantizar el liderazgo estadounidense en el espacio. Por eso es esencial que, tras un evento como Ignition, mantengamos una alineación total con el imperativo nacional que constituye nuestra misión colectiva. El tiempo apremia en esta competencia entre grandes potencias, y el éxito o el fracaso se medirán en meses, no en años”, subrayó el administrador.

El evento “Ignition” marcó un antes y un después para la NASA, que ahora se alinea con una misión de largo plazo.

El administrador asociado, Amit Kshatriya, explicó que la nueva arquitectura lunar se basa en sumar capacidades aterrizaje tras aterrizaje, desarrollando tecnologías y estrategias junto a la industria privada y socios internacionales, como la Agencia Espacial Europea (ESA), la JAXA de Japón y la CSA de Canadá. La colaboración global se convierte en un pilar imprescindible, ampliando la escala y la ambición del proyecto.

Las investigaciones científicas en los hábitats lunares analizarán la radiación proveniente del Sol y los rayos cósmicos, claves para la seguridad de los astronautas. (ESA)

La inminente misión Artemis II, que llevará humanos a la órbita lunar por primera vez en más de cinco décadas, servirá de ensayo general para los siguientes pasos.

Con una tripulación de cuatro personas, Artemis II sentará las bases para el alunizaje tripulado de Artemis III, programado para 2027.

A partir de entonces, la NASA prevé aumentar la frecuencia de las misiones, incorporando hardware reutilizable y soluciones comerciales que permitan aterrizajes cada seis meses.

Un taladro automatizado realiza una excavación en el regolito lunar en las proximidades de una base de investigación espacial. En el fondo, se observan módulos habitacionales y de laboratorio, evidenciando la creciente capacidad humana para explorar y estudiar el entorno selenita. Esta actividad forma parte de misiones científicas que buscan comprender la composición, estructura y recursos naturales de la Luna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ritmo acelerado exige decisiones audaces. La NASA suspendió temporalmente el desarrollo de la estación Gateway en su versión original para reorientar recursos hacia la infraestructura necesaria en la superficie lunar. A pesar de los obstáculos técnicos, la agencia reutilizará equipos y compromisos internacionales, maximizando el valor de las inversiones previas.

La integración de aportes de distintas agencias espaciales y la participación de empresas internacionales demuestra que la próxima era lunar será, más que nunca, el resultado de una colaboración sin precedentes.

El desafío es monumental, pero la hoja de ruta está trazada. La Luna dejará de ser solo el primer paso: será el laboratorio donde la humanidad ensaye la vida fuera de la Tierra.