Tres emocionantes misiones espaciales se lanzan este año, incluido el regreso de la NASA a la Luna y el salto de Japón a Marte

La intensa agenda espacial de 2026 evidencia la competencia y cooperación internacional entre NASA, China, Japón y empresas privadas (Foto: CNN)

El 2026 será testigo de una intensa actividad en la exploración espacial, marcada por misiones de alto perfil que prometen redefinir el alcance de la humanidad más allá de la Tierra. La NASA, Blue Origin y Japón protagonizarán iniciativas que van desde el regreso a la órbita lunar hasta la inédita recolección de muestras en las lunas de Marte, consolidando una nueva era de rivalidad y cooperación internacional en el espacio.

1. Artemis II y el regreso a la Luna

Una interpretación artística de la cápsula Orión (Crédito NASA)

El interés por regresar a la Luna se materializará en la misión Artemis II, el esperado proyecto de la NASA que buscará llevar una tripulación humana a la órbita lunar por primera vez desde la legendaria era Apolo.

Según Space.com, la agencia estadounidense planea lanzar Artemis II “a más tardar en febrero de 2026”, inaugurando así la siguiente fase de su ambicioso programa lunar. La nave Orión transportará a cuatro astronautas, entre ellos el comandante Reid Wiseman, los experimentados Christina Koch y Victor Glover —quienes han realizado extensas estancias a bordo de la Estación Espacial Internacional— y Jeremy Hansen, representante de la Agencia Espacial Canadiense, quien reconoció que participar en esta misión representa “un absoluto privilegio”.

Durante una travesía de 10 días, la tripulación pondrá a prueba cada uno de los sistemas críticos de la cápsula Orión, desde el soporte vital hasta las comunicaciones, asegurando su capacidad para misiones aún más complejas, como Artemis III, prevista para principios de la próxima década y que planea otro alunizaje tripulado.

El despliegue del cohete y la cápsula en la plataforma de lanzamiento del Centro Espacial Kennedy ya ha comenzado, activando la cuenta regresiva para un viaje esperado por más de medio siglo.

2. Lanzamiento del módulo de aterrizaje Blue Moon

The Blue Moon Mark 1 (Crédito: Blue Origin)

En paralelo al regreso de la NASA a la Luna, la empresa privada Blue Origin, fundada por Jeff Bezos, se prepara para su propio debut lunar. Durante el primer trimestre de 2026, la compañía intentará por primera vez el aterrizaje del módulo Blue Moon en la superficie lunar, como parte de la misión Pathfinder 1.

Este proyecto se enmarca en el Programa de Servicios de Carga Lunar Comercial (CLPS) de la NASA, que financia a empresas privadas para desarrollar módulos capaces de llevar suministros esenciales a los futuros astronautas de Artemis.

Pathfinder 1 servirá como vuelo de prueba para el prototipo Blue Moon Mark 1, demostrando tecnologías clave como el motor BE-7, sistemas de propulsión y energía criogénica, aviónica avanzada, comunicaciones de enlace descendente continuo y un sistema de aterrizaje de precisión con margen de error inferior a 100 metros.

Hasta ahora, Blue Origin se había enfocado principalmente en vuelos suborbitales con pasajeros y lanzamientos de satélites, por lo que esta misión representa un salto significativo en sus aspiraciones.

El éxito de Pathfinder 1 abriría la puerta a futuras entregas de carga para clientes comerciales, gubernamentales e institucionales, consolidando a la empresa como un actor relevante en la logística lunar.

3. Japón aspira a Marte

La sonda espacial MMX en proceso de ensamblaje (Crédito: JAXA, licencia para uso de prensa)

Mientras tanto, Japón se prepara para su momento decisivo con la misión MMX (Martian Moons eXploration), el primer intento del país por explorar el sistema marciano.

A diferencia de los proyectos estadounidenses tradicionales enfocados en el planeta, la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA) dirigirá su atención a los satélites Fobos y Deimos. La sonda MMX buscará descender sobre Fobos, recolectar muestras y posteriormente repetir la maniobra en Deimos, para luego regresar el valioso material a la Tierra.

El historial de Japón en misiones de retorno de muestras es notable: Hayabusa y Hayabusa2 lograron traer material de los asteroides Itokawa y Ryugu. La información obtenida en MMX podría esclarecer si Fobos y Deimos son fragmentos de Marte expulsados por impactos o asteroides capturados por la gravedad marciana.

No obstante, la misión enfrenta incertidumbre tras una prueba fallida de cohete en diciembre, lo que podría aplazar el vuelo hasta 2027.

La agenda espacial para 2026 refleja la consolidación de nuevas potencias, el fortalecimiento de la cooperación internacional y la apuesta de grandes empresas privadas por conquistar la Luna y más allá. Cada misión representa un paso decisivo en la redefinición del lugar de la humanidad en el cosmos.