Cuál es la dieta que disminuye el riesgo de enfermedad renal y además es cuidadosa con el planeta

El estudio demostró que la dieta planetaria saludable EAT–Lancet reduce el riesgo de enfermedad renal crónica en adultos del Reino Unido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dieta planetaria saludable EAT–Lancet se promueve con la idea de cuidar tanto la salud de las personas como la del planeta.

Incluye el consumo de frutas, verduras, legumbres y frutos secos, reduce azúcares y grasas, y deja un espacio menor para carnes y lácteos.

Investigadores de China publicaron un estudio en la revista Canadian Medical Association Journal y demostraron que seguir ese plan de alimentación se relaciona con un menor riesgo de enfermedad renal crónica.

Se trata de una afección por la cual los riñones pierden de forma progresiva su capacidad para filtrar desechos y líquidos de la sangre.

El plan EAT–Lancet enfatiza el consumo de frutas, verduras, legumbres y frutos secos y limita azúcares y grasas para la salud renal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los participantes del estudio fueron 179.000 adultos del Biobanco del Reino Unido (UK Biobank), una cohorte que incluye personas de entre 40 y 69 años de Inglaterra, Escocia y Gales, en el Reino Unido.

El análisis de datos sobre esos participantes durante doce años reveló menos casos de problemas renales entre quienes adherían a este patrón alimentario.

El efecto protector destacó especialmente en personas con escaso acceso a espacios verdes y en quienes presentan una variante genética específica.

Semillas para el cuidado

La investigación identificó 122 metabolitos y 143 proteínas relacionados con la dieta planetaria, claves para explicar su efecto en el riñón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dieta planetaria saludable EAT–Lancet propone que la alimentación se base en plantas, con abundancia de frutas, verduras, legumbres y frutos secos.

Prioriza la reducción de ingredientes asociados a inflamación y estrés oxidativo, factores vinculados con enfermedades como la renal crónica.

“Un aspecto distintivo de la dieta EAT–Lancet es su limitación específica de azúcares y grasas añadidas, lo que puede reducir aún más el riesgo renal a través de la modulación de las vías de inflamación y estrés oxidativo", afirmaron los investigadores liderados por Xianhui Qin, de la División de Nefrología del Hospital Nanfang Hospital en la Universidad Médica del Sureste y del Centro Nacional de Investigación Clínica para la Enfermedad Renal en China.

El plan incluye 14 grupos de alimentos, lo que facilita su adaptación a distintas culturas. Promueve la prevención de enfermedades y la protección del planeta partiendo desde la mesa.

Raíces en la evidencia

El beneficio protector de la dieta EAT–Lancet destacó en personas expuestas a menor acceso a espacios verdes y con variante genética rs2010352 GG. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los participantes respondieron cuestionarios sobre lo que comían y la adherencia a la dieta EAT–Lancet se evaluó con cuatro métodos. Durante 12 años, 4.819 personas desarrollaron enfermedad renal crónica, pero el riesgo fue menor entre quienes seguían más la dieta.

El efecto protector destacó en personas con menos espacios verdes y en quienes portaban la variante genética rs2010352 GG. El estudio halló 122 metabolitos y 143 proteínas vinculados con la dieta, de los cuales 23 fueron exclusivos de este patrón alimentario.

Los investigadores remarcan: “La dieta EAT–Lancet estuvo significativamente asociada con un menor riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica”. El beneficio se observó en distintos grupos de edad, sexo o nivel socioeconómico.

La protección de la dieta se explica en parte por vías metabólicas y proteicas que afectan la inflamación y el metabolismo de grasas, procesos esenciales para la salud renal.

Los resultados de la investigación

Nutricionistas expertos destacan la importancia de acompañamiento profesional para adaptar la dieta EAT–Lancet en enfermedad renal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los resultados principales, el estudio comprobó que la adherencia a la dieta planetaria saludable EAT–Lancet reduce el riesgo de enfermedad renal crónica, incluso en personas con predisposición genética y en entornos urbanos con menor acceso a espacios verdes.

El análisis también reveló que la dieta influye en biomarcadores clave, como metabolitos y proteínas, que pueden explicar parte del efecto protector observado en la función renal.

A partir de los resultados, el equipo de investigadores recomendó adoptar la dieta planetaria saludable EAT–Lancet como referencia para la prevención de la enfermedad renal crónica y sugiere que las futuras estrategias incorporen la genética y el entorno de cada persona.

Entre las limitaciones, se menciona que los cuestionarios de 24 horas pueden no reflejar todos los hábitos alimentarios y que la mayoría de los participantes eran personas blancas y mayores, lo que podría acotar la aplicabilidad de los resultados a otras poblaciones.

La dieta planetaria saludable propone un modelo basado en plantas, adaptable a distintas culturas y respetuoso del ambiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En diálogo con Infobae, la licenciada en Nutrición Marcela Casonú, del grupo de trabajo de Nutrición de la Sociedad Argentina de Nefrología, explicó: “Lo que propone la dieta EAT–Lancet es un plan de alimentación basado en plantas, adaptado para personas con enfermedad renal, siempre con el acompañamiento de nutricionistas especializadas".

Un aporte relevante de “la propuesta es sumar el cuidado del planeta y la sustentabilidad, es decir, incorporar la soberanía alimentaria como eje central”, destacó.

Para implementar el plan, se deben priorizar “alimentos locales y de estación, evitar productos cuya producción dañe el ambiente, y contribuir también a la economía nacional”.

La dieta planetaria saludable EAT–Lancet promueve reducir el consumo de carne y priorizar alimentos de origen vegetal, lo que ayuda a disminuir la deforestación asociada a la ganadería y la agricultura intensiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sustentabilidad alimentaria implica no intensificar el uso del suelo, no agotar la ganadería, reducir los tóxicos industriales, y preservar el agua, la biodiversidad y los recursos naturales.

“Para una persona con enfermedad renal, el desafío es el mismo que para cualquier dieta basada en plantas: adaptarse al patrón alimentario y sumar el compromiso ambiental.

Este cambio requiere personal de salud que incorpore el enfoque en sus consultas, pacientes informados y una industria responsable”, comentó Casonú, coordinadora nacional de nutrición de la Red de diálisis NEFRA, miembro de la Sociedad Nefrológica de Buenos Aires y miembro del comité de nutrición de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión.

La recomendación de alimentos locales y de estación fortalece la sustentabilidad alimentaria y la economía nacional en el marco de la dieta planetaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para garantizar un plan alimentario renal bien estructurado, “es clave contar con nutricionistas renales formadas y que comprendan las necesidades de los pacientes renales, especialmente a los que están en las etapas de la niñez y de adultos mayores”, expresó la experta.

El objetivo es “preservar la función renal, evitar la desnutrición y la pérdida de masa muscular, y apoyar a los niños en crecimiento. Se debe considerar al paciente de manera integral, teniendo en cuenta tanto la salud renal como el bienestar físico, emocional y el entorno ambiental”, afirmó.