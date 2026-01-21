Ciencia

Hallaron la mano pintada más antigua del mundo: por qué revela pistas sobre la migración humana

Un equipo científico detectó que la obra rupestre tiene al menos 67.800 años de antigüedad. Por qué el hallazgo ayuda a entender cómo los primeros humanos modernos poblaron Australia y Oceanía

Guardar
Científicos confirmaron que una mano en negativo encontrada en la isla de Muna, con al menos 67.800 años, cambia la historia del arte prehistórico

Un equipo científico identificó la pintura rupestre más antigua del mundo en una cueva de la isla de Muna, en Sulawesi, Indonesia.

Se trata de la silueta de una mano humana, con al menos 67.800 años de antigüedad.

El descubrimiento fue realizado por investigadores de Australia e Indonesia y supera en miles de años a cualquier otro arte rupestre conocido a la vez que aporta nuevas pistas sobre el origen del arte y las rutas migratorias de los primeros humanos modernos.

El equipo científico halló la
El equipo científico halló la pintura rupestre más antigua del mundo, una silueta de mano de al menos 67.800 años, en la cueva Liang Metanduno de Muna, Sulawesi (Maxime Aubert)

La pintura apareció en la cueva Liang Metanduno. Consiste en la silueta de una mano en la pared y “se ha convertido en el arte rupestre más antiguo conocido en el mundo, superando el descubrimiento previo de los arqueólogos en la misma región en 15.000 años o más”, comentaron los científicos que publicaron el hallazgo en la revista Nature.

Las imágenes se encontraron rodeadas de otras pinturas más recientes, lo que sugiere una larga tradición artística en la zona.

El estudio fue realizado por investigadores de la Universidad Griffith y Universidad Southern Cross de Australia y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Indonesia.

El misterio de los primeros artistas

El descubrimiento en Indonesia supera
El descubrimiento en Indonesia supera en más de 15.000 años a los registros previos de arte rupestre, revolucionando el conocimiento sobre el origen del arte humano

El hallazgo surgió en el marco de un proyecto para documentar y fechar el arte rupestre del sudeste asiático.

El principal desafío era la falta de pruebas directas sobre la antigüedad del arte en Sulawesi y su relación con la migración humana hacia Australia.

Durante años, la comunidad científica debatió el momento y las rutas de los primeros Homo sapiens que cruzaron hacia Australia.

Las pinturas rupestres de Sulawesi
Las pinturas rupestres de Sulawesi fueron realizadas por Homo sapiens y aportan evidencia directa de su presencia y creatividad en la región hace más de 67.000 años (Philipp Gunz, MPI EVA Leipzig/Archivo)

Sulawesi y las islas de Wallacea funcionan como un corredor natural entre Asia y Oceanía. Los investigadores buscaron rastros materiales que permitieran reconstruir el desarrollo artístico y simbólico de los primeros habitantes de la región.

Uno de los objetivos del estudio fue establecer si los autores de esos dibujos estaban vinculados con los ancestros de los aborígenes australianos.

La investigación también quiso responder cómo evolucionó la cultura visual en la región y qué papel tuvo en la colonización temprana de Sahul, la antigua masa continental que unía Australia, Nueva Guinea y Tasmania.

Ciencia en acción: cómo se hizo el hallazgo

La investigación, liderada por la
La investigación, liderada por la Universidad Griffith y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Indonesia, utilizó análisis por series de uranio para determinar la antigüedad de la pintura (Ahdi Agus Oktaviana)

Las expediciones a la isla de Muna permitieron identificar 44 sitios con arte rupestre y 14 hallazgos nuevos. En total, se dataron 11 motivos en 8 cuevas distintas. La silueta de mano de Liang Metanduno resultó la más antigua.

Para determinar la edad de las pinturas, los investigadores usaron una técnica llamada análisis por series de uranio, que permite fechar las capas de calcita sobre los pigmentos.

El resultado más destacado fue la datación mínima de 67.800 años. Esto la convierte en la pintura rupestre más antigua datada de manera confiable hasta ahora descubierta, considerablemente más antigua que la pintura rupestre encontrada en Sulawesi por los mismos investigadores en 2024.

La cueva Liang Metanduno, en
La cueva Liang Metanduno, en la isla de Muna, conserva la imagen de la mano más antigua conocida en el arte rupestre mundial (Ratno Sardi)

Las pinturas de la cueva de Muna se realizaron durante al menos 35.000 años, hasta hace unos 20.000 años.

“El nuevo hallazgo también reveló que la cueva de Muna se utilizó para la creación de arte durante un período extraordinariamente largo, con pinturas producidas repetidamente durante al menos 35.000 años”, precisaron los investigadores en un comunicado.

La silueta de mano presenta un detalle inédito: después de su creación, alguien modificó los contornos de los dedos para darles aspecto de garras, lo que convierte a la obra en una variante única.

Recomendaciones y conclusiones

El proyecto identificó 44 sitios
El proyecto identificó 44 sitios con arte rupestre y 14 nuevos hallazgos en la isla de Muna. Confirmó una amplia tradición artística en la región (Maxime Aubert)

Los investigadores sugieren que se deben buscar más ejemplos de arte rupestre antiguo en otras islas de Wallacea.

Los métodos usados determinan la edad mínima, pero no máxima, de las pinturas, lo que pide tomar precauciones al interpretar los resultados.

Recomiendan proteger estos sitios y fomentar la cooperación internacional para profundizar en el estudio del pasado humano en Asia y Oceanía.

Los investigadores exhortan a proteger
Los investigadores exhortan a proteger el arte rupestre antiguo y promover la cooperación internacional para profundizar el estudio de los ancestros humanos en Asia y Oceanía (Maxime Aubert)

La investigación recibió apoyo de la Universidad Griffith, la Universidad Southern Cross, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Indonesia, Google Arts & Culture y la National Geographic Society.

Sin dudas, el estudio publicado en Nature marca un hito en la historia del arte y la migración humana.

Temas Relacionados

Arte rupestreIndonesiaArqueologíaSulawesiÚltimas noticiasCueva

Últimas Noticias

¿Fue alguna vez azul el Planeta Rojo? Nuevas pistas reescriben la historia del agua en Marte

Un conjunto de evidencias geológicas y datos de misiones espaciales sugiere que albergó un océano vasto y estable hace miles de millones de años. El hallazgo refuerza la idea de un mundo más húmedo, dinámico y potencialmente habitable que el árido que conocemos hoy

¿Fue alguna vez azul el

Cómo detectan los caballos el miedo humano mediante el olfato

Una investigación realizada en Francia comprobó que ciertas señales químicas emitidas por las personas influyen directamente en la conducta de estos animales, generando cambios en sus respuestas durante la interacción cotidiana

Cómo detectan los caballos el

El zafiro estrella más grande del mundo fue descubierto en Sri Lanka y podría valer 300 millones de dólares

La pieza, identificada como “Estrella de Tierra Pura”, fue certificada tras dos años de análisis y se distingue por su asterismo de seis rayos, un fenómeno poco frecuente en el mundo de las gemas

El zafiro estrella más grande

Lo que no se sabía sobre el dolor de espalda y los trastornos del sueño en hombres mayores

Un estudio de la Universidad Estatal de Pensilvania identificó cómo las molestias en la columna pueden predecir dificultades para dormir. La importancia de detectar y tratar el dolor temprano

Lo que no se sabía

Esta ilusión óptica viral promete medir el estrés: qué dice la ciencia

Una imagen fija que aparenta moverse recorre las redes sociales. Detrás del furor, la historia real nacida en 2016 que combinó arte digital, ciencia de la percepción y una larga cadena de desinformación

Esta ilusión óptica viral promete
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Arcángel reveló cómo negocia las

Arcángel reveló cómo negocia las salidas a fiestas de su hija y recordó su pasado en estas celebraciones: “Yo ya fumaba marihuana en los pool party”

Alcalde Galán habló del futuro del Pico y placa en Bogotá para vehículos híbridos: esta es la decisión que se tomó

Él es Fabián Bolaño Gutiérrez, otro exfuncionario salpicado en denuncias de abuso sexual contra Carlos Caicedo: fue denunciado en 2022

Chontico Día: resultado oficial 21 de enero de 2026

Le negaron solicitud de libertad condicional a Zulma Guzmán en Londres: alegaron posibilidad de fuga, entre otras razones

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Al menos cinco muertos tras un ataque a tiros en las afueras de la capital de Sudáfrica

Israel bombardea edificios bajo orden de evacuación en cinco pueblos del sur del Líbano

Milei sobre la IA: "Dejar de fastidiar a quienes están haciendo un mundo mejor"

Zacatecas y Mérida quieren aprovechar el turismo alternativo en México de cara al Mundial

El abogado del expresidente peruano Vizcarra pide suspender condena por problemas de salud

ENTRETENIMIENTO

Salen a la luz mensajes

Salen a la luz mensajes privados entre Taylor Swift y Blake Lively sobre Justin Baldoni

David y Victoria Beckham regresan a las redes sociales tras las acusaciones de su hijo Brooklyn

Hunter Doohan confesó su sorpresa con el éxito de Merlina: “Ninguno de nosotros esperaba ese impacto”

La hija de Tommy Lee Jones habría quedado embarazada poco antes de su muerte, según documentos judiciales

“Gracias, Dios”: la conmovedora reacción de Melissa Gilbert a la liberación de Timothy Busfield