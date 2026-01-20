Descubren la sorprendente habilidad del cerebro para interpretar la música compleja

La creencia de que la comprensión musical es exclusiva de quienes nacen con un “oído especial” ha marcado la historia de la música y la educación (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto de la música va más allá del entretenimiento. Un reciente trabajo científico analizó cómo el cerebro interpreta y organiza la información auditiva de las canciones.

Un equipo de la Universidad de Rochester publicó un estudio en Psychological Science que explora cómo músicos y oyentes sin formación interpretan la lógica musical.

Mediante experimentos con fragmentos de canciones desordenadas, la investigación evalúa si la sensibilidad a las estructuras de la música depende exclusivamente del entrenamiento profesional o si emerge de la simple exposición y familiaridad con el sonido.

Cómo el cerebro procesa la estructura musical

El estudio de la Universidad de Rochester analizó cómo músicos y oyentes sin formación interpretan la lógica de piezas musicales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación demuestra que el cerebro procesa la lógica musical con gran eficiencia, sin importar la formación académica del oyente. El estudio señala que tanto los músicos como los aficionados recuerdan y predicen mejor las melodías cuando estas conservan su estructura original.

De hecho, al escuchar fragmentos con distintos niveles de coherencia, todos los participantes fueron más precisos al anticipar las notas cuando la música no había sido alterada.

Al desordenar los compases, los investigadores rompieron la coherencia narrativa de la obra, pero mantuvieron intactos sus sonidos y ritmos básicos. Esto permitió evaluar si los oyentes predicen y recuerdan la música basándose en una comprensión profunda de su estructura global o si simplemente reaccionan a los estímulos sonoros inmediatos.

El cerebro humano procesa la estructura musical con gran eficiencia, tanto en personas con entrenamiento académico como en oyentes aficionados sin formación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según los autores, la capacidad para identificar los cambios dentro de una pieza depende de las capas internas de la composición. El análisis reveló que los músicos tienen una sensibilidad mayor para captar estructuras de gran escala, denominadas “hiperfrases”, y para notar conscientemente cuánto se modificó una obra.

Esto sugiere que el entrenamiento les permite identificar técnicamente los errores, mientras que los no profesionales solo perciben una sensación general de extrañeza.

Sin embargo, el estudio subraya que el entrenamiento formal influye muy poco en la capacidad de entender la estructura musical. Aunque el estudio académico afina el oído, la simple exposición cotidiana basta para que cualquier persona interiorice inconscientemente las complejas reglas de la música.

El desafío de interpretar piezas clásicas con el orden alterado

Para llevar a cabo la investigación, el equipo de la Universidad de Rochester diseñó un método creativo: tomaron música real y la “barajaron” como si fuera un mazo de cartas.

Utilizando piezas del Álbum para la juventud de Tchaikovsky, los científicos desordenaron los compases en distintos niveles. Les ofrecieron a los participantes versiones que iban desde el caos total hasta la obra original intacta, para ver cómo reaccionaba el cerebro ante la falta de coherencia.

El estudio se dividió en cuatro pruebas con un total de 419 adultos de entre 19 y 42 años.

La investigación utilizó música real de Tchaikovsky desordenada en distintos niveles para evaluar la comprensión de la estructura musical en adultos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la primera, los participantes debían recordar melodías después de escucharlas con diferentes grados de mezcla. La segunda midió la capacidad de predecir qué nota seguía en una secuencia; los resultados confirmaron que, a medida que la música estaba más ordenada y tenía más sentido, la precisión de las personas, tanto profesionales como no, mejoraba notablemente.

En la tercera etapa, los investigadores analizaron cómo los oyentes detectan cuándo termina una parte de la canción y empieza otra. Descubrieron que esto no depende solo de lo que se escucha en el momento, sino de la estructura general de la obra. Finalmente, el cuarto experimento pidió identificar qué tan “mezclada” estaba una pieza, lo que reveló que los músicos tienen una ventaja leve para notar estos cambios en la estructura global.

Similitudes con el lenguaje y nuevas claves sobre el envejecimiento

El trabajo sugiere que la integración jerárquica en la música puede ofrecer nuevas herramientas para estudiar envejecimiento y deterioro cognitivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio establece un paralelismo entre la música y el lenguaje. Sugiere que ambos sistemas comparten mecanismos de procesamiento contextual en el cerebro. La habilidad para anticipar eventos musicales a partir de la información previa resulta análoga a la predicción de palabras o frases en el habla, proceso fundamental en la comunicación cotidiana y la toma de decisiones.

El trabajo explica que el análisis de la integración jerárquica en la música podría ofrecer nuevas herramientas para investigar el envejecimiento y el deterioro cognitivo. Los autores destacan el potencial para explorar cómo la experiencia musical, tanto en la escucha como en la interpretación, involucra la memoria motora y la capacidad de almacenar contextos complejos.

En palabras de Elise A. Piazza, coautora del estudio, dichas en un comunicado oficial, “este es un campo nuevo y emocionante que tiene el potencial de revelar cómo cambia el procesamiento del contexto a lo largo de la vida y cómo podría interactuar con el envejecimiento y el deterioro cognitivo”.

El documento concluye que la investigación futura podría centrarse en examinar cómo los músicos de alto nivel gestionan la memoria de una pieza durante la interpretación, e investigar los procesos motores y cognitivos implicados en la retención y ejecución de contextos musicales extensos.