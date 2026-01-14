Operativo histórico de la NASA: cómo será la evacuación médica en la Estación Espacial Internacional

La mision Crew 11 inicia hoy un regreso anticipado desde la EEI por un problema medico y marcara la primera evacuacion completa en orbita (NASA)

La NASA activó por primera vez en la historia de la Estación Espacial Internacional (EEI) un protocolo de evacuación médica completa.

La misión Crew-11 comenzará hoy su retorno tras un problema de salud inesperado y amerizará mañana en el Pacífico, en una decisión que prioriza la vida humana y redefine la gestión del riesgo en órbita.

Paso a paso, cómo es el retorno de la nave Crew-Dragon con 4 astronautas a la Tierra

La misión Crew-11 de SpaceX comenzará su retorno esta tarde con transmisión en directo por el canal NASA.TV y el canal de YouTube de SpaceX, más de un mes antes del cierre programado. La NASA tomó la decisión tras evaluar la situación de salud de uno de los integrantes de la tripulación.

Aunque la agencia no reveló la identidad del astronauta ni la naturaleza del cuadro por razones de confidencialidad, confirmó que el estado general fue estable y que la prioridad pasó a ser una evaluación médica integral en la Tierra.

La NASA decidio priorizar la salud de un astronauta y adelantó más de un mes el retorno de los cuatro integrantes de la misión, previsto originalmente para finales de febrero (NASA)

Cuándo comienza el operativo retorno

El cierre de la escotilla entre la estación y la cápsula Crew Dragon está previsto para las 20.30 GMT (17.30 hora argentina, 15.30 hora colombiana y 13.30 hora de México).

El desacople ocurrirá cerca de tres horas después. A partir de ese momento, la nave iniciará una trayectoria de desorbitación que se extenderá durante unas 11 horas, con un amerizaje programado para la madrugada del jueves 15 de enero, frente a la costa de California, en el océano Pacífico.

Una decisión que rompe una regla no escrita de la vida en órbita

El desacople de la Crew Dragon comenzara tras el cierre de escotillas y dara paso a una desorbitacion de once horas hasta el amerizaje (NASA)

Siempre, la rutina de la EEI se caracteriza por la previsibilidad. Cada jornada responde a un cronograma preciso, diseñado para sostener la investigación científica y la convivencia humana a 400 kilómetros de altura.

Sin embargo, esa lógica se vio alterada por un problema médico que obligó a interrumpir una misión completa antes de lo previsto.

Desde el inicio de la ocupación permanente de la EEI, hace más de dos décadas, se registraron incomodidades físicas y adaptaciones complejas al regreso a la gravedad terrestre.

Imagen del momento de desacoplamiento de la nave Crew Dragon de la EEI (NASA)

Sin embargo, nunca antes una tripulación completa abandonó la estación antes de tiempo por razones médicas surgidas en pleno vuelo. La evacuación de la Crew-11 marca un punto de inflexión en la historia de la exploración espacial tripulada.

La misión despegó el 1 de agosto de 2025 con cuatro astronautas experimentados: Zena Cardman y Michael Fincke por la NASA, Kimiya Yui por la agencia espacial japonesa JAXA y el cosmonauta ruso Oleg Platonov, de Roscosmos.

El plan original establecía una permanencia de aproximadamente seis meses, con regreso a finales de febrero, una vez que la Crew-12, es decir la misión con los nuevos cuatro astronautas, ocupara su lugar.

La tripulación de la Crew-11 dejará su puesto un mes antes de la llegada de nuevos cuatro astronautas en la misión Crew-12 (NASA)

Ese esquema cambió de forma abrupta tras la cancelación de una caminata espacial prevista para el 8 de enero. Según la información oficial, una situación médica previa a esa actividad elevó el nivel de preocupación y llevó a una revisión acelerada del riesgo.

La NASA decidió no prolongar la estadía en órbita y optó por el retorno completo de la tripulación.

El anuncio se realizó durante una conferencia de prensa encabezada por el administrador de la NASA, Jared Isaacman. Ese mismo día comenzaron los preparativos de salida. La tripulación trasladó equipos de trabajo, efectos personales y material crítico a la cápsula Crew Dragon.

Los astronautas están capacitados para lograr un retorno anticipado ante una emergencia (NASA/Handout via REUTERS)

También se realizó la ceremonia de cambio de mando de la estación, un gesto simbólico y operativo que asegura la continuidad del complejo orbital. Durante ese acto, Michael Fincke transfirió el lunes último la llave simbólica de la EEI al cosmonauta ruso Sergey Kud-Sverchov.

El gesto selló el traspaso de responsabilidades en un contexto excepcional. “Les dejamos a todos con mucho trabajo, pero también con mucho conocimiento, sabiendo que realmente lo van a hacer muy bien”, dijo Fincke ante sus compañeros.

Con la salida de la Crew-11, la estación quedará ocupada de manera temporal por una tripulación mínima de tres personas: Kud-Sverchov, su compatriota Sergei Mikayev y el astronauta de la NASA Chris Williams. El lanzamiento de la Crew-12 está programado para mediados de febrero y restablecerá la dotación habitual.

Qué revela este regreso anticipado sobre el futuro de las misiones tripuladas

La maniobra de desacople lleva más de tres horas (NASA/Handout via REUTERS)

Más allá de la logística inmediata, la evacuación médica de la Crew-11 expone el delicado equilibrio entre planificación y flexibilidad en la exploración espacial. Cada misión se diseña bajo el supuesto de que la tripulación completará su estadía. Sin embargo, el episodio dejó en claro que la biología humana conserva un margen de imprevisibilidad que ningún protocolo puede eliminar por completo.

La NASA explicó que el problema médico surgió de manera inesperada y que no se consideró crítico en el corto plazo. Aun así, la agencia optó por no asumir riesgos adicionales. En microgravedad, una complicación moderada puede escalar con rapidez debido a la distancia, la falta de infraestructura hospitalaria y la imposibilidad de realizar estudios complejos en órbita.

Para contrarrestar especulaciones, la tripulación apareció en una transmisión conjunta desde la estación. Los cuatro astronautas dieron un mensaje de calma y destacaron el respaldo permanente de los equipos en Tierra. Zena Cardman puso el foco en la dimensión humana de la decisión.

El caso Crew 11 aporta lecciones clave para futuras misiones largas a la Luna y Marte donde la gestion medica sera central (NASA)

“Lo que me sorprendió fue lo bien que esta tripulación se unió como familia para ayudarse y cuidarse mutuamente, y esto incluye en gran medida a nuestros equipos en tierra”, explicó la comandante.

Sus palabras reflejaron uno de los pilares de las misiones actuales: la cooperación estrecha entre astronautas y centros de control distribuidos en distintos países. Esa red de apoyo permitió activar un protocolo inédito sin comprometer la seguridad general de la estación.

Desde el punto de vista operativo, el episodio también confirmó la madurez del sistema de transporte comercial. La cápsula Crew Dragon de SpaceX fue diseñada para permanecer acoplada durante largos períodos y ofrecer una vía de escape en caso de emergencia. En este caso, su rol fue central para garantizar un retorno rápido y controlado.

Del desacople al rescate, cómo es el viaje de regreso desde la órbita

La decision rompe una regla no escrita de la vida en orbita donde las misiones casi nunca terminan antes de lo programado ( NASA/Don Pettit/via REUTERS)

El retorno de la Crew Dragon comienza con una maniobra precisa y cuidadosamente sincronizada. Tras el cierre definitivo de la escotilla, la cápsula se desacopla de la Estación Espacial Internacional y se aleja de forma controlada.

Una vez a distancia segura, la nave enciende sus motores Draco para realizar la quema de desorbitación, una maniobra clave que reduce su velocidad orbital y modifica su trayectoria.

Ese cambio marca el inicio de la caída controlada hacia la Tierra, un proceso que transforma una órbita estable a más de 27.000 kilómetros por hora en un descenso planificado.

Durante el reingreso la capsula enfrentara temperaturas extremas, pero la tripulación estará a salvo, gracias a su escudo termico (SpaceX)

Luego de la desorbitación llega una de las fases más exigentes del viaje, el reingreso atmosférico. La cápsula orienta su escudo térmico hacia adelante para enfrentar temperaturas extremas que superan los 1.370 grados Celsius.

La fricción con las capas densas de la atmósfera genera una envoltura de plasma incandescente alrededor de la nave, un fenómeno visible desde la superficie como una brillante estela similar a la de un meteorito.

Durante esos minutos se produce una interrupción temporal de las comunicaciones, una etapa prevista y monitoreada desde los centros de control.

Paracaidas de frenado y principales permitiran reducir la velocidad orbital hasta lograr un descenso controlado y seguro sobre el oceano (NASA/Keegan Barber/ Handout via REUTERS)

A medida que la cápsula pierde velocidad y atraviesa capas más bajas de la atmósfera, el sistema entra en la fase de desaceleración final.

A pocos minutos del amerizaje se despliegan primero los paracaídas de frenado, conocidos como drogue chutes, que estabilizan la nave y reducen su velocidad de forma progresiva.

Instantes después se abren los paracaídas principales, enormes velas diseñadas para transformar un descenso hipersónico en una caída controlada y suave, apta para el contacto con el agua.

El amerizaje de la Crew Dragon esta previsto frente a la costa de California con apoyo de barcos de recuperacion de SpaceX (NASA/Keegan Barber/Handout via REUTERS)

El amerizaje, o splashdown, ocurre en una zona previamente definida del océano, por lo general frente a las costas de Florida en el Atlántico o frente a California en el Pacífico.

La cápsula toca el agua con una velocidad cuidadosamente calculada para proteger a la tripulación y a la estructura del vehículo. Ese momento cierra el tramo más crítico del retorno y marca el final del viaje espacial propiamente dicho, tras más de once horas desde el desacople inicial.

Minutos después del amerizaje comienza la fase de recuperación. Barcos de SpaceX se acercan con rapidez a la cápsula y activan los protocolos de seguridad, que incluyen la verificación de posibles restos de propelentes.

Equipos medicos asistiran a la tripulacion tras el rescate para evaluar la adaptacion al regreso a la gravedad terrestre (NASA TV/Handout via REUTERS)

Una vez confirmada la estabilidad, la nave se iza a bordo de un buque especializado y se abre la escotilla. Los astronautas salen uno a uno y reciben asistencia médica preliminar, una transición clave tras semanas o meses en microgravedad, que completa el pasaje desde velocidades extremas en el espacio hasta un contacto suave con el agua terrestre.

Luego del rescate, la NASA y SpaceX ofrecerán una conferencia de prensa para detallar el desarrollo de la operación.

En términos históricos, el regreso anticipado de la Crew-11 establece un precedente claro. La EEI nació en 1998 como un laboratorio para estudiar los límites de la permanencia humana en el espacio. Durante más de veinte años, el proyecto acumuló aprendizajes técnicos y médicos. Esta evacuación médica se suma a esa experiencia colectiva y aporta información clave para misiones futuras.

La evacuacion de los cuatro astronautas deja a la EEI con una tripulacion minima hasta la llegada de la mision Crew 12 prevista para febrero (NASA)

La decisión de priorizar la salud por encima del calendario científico envía un mensaje contundente. A medida que se proyectan viajes más largos, como misiones sostenidas a la Luna o expediciones tripuladas a Marte, la gestión médica ocupará un lugar central en la arquitectura de las misiones.

Lejos de representar un retroceso, la evacuación de la Crew-11 funciona como una prueba de estrés superada.

El sistema respondió con rapidez, coordinación internacional y un nivel de transparencia compatible con la privacidad del astronauta afectado.

El episodio muestra la madurez de los sistemas comerciales para garantizar un retorno rapido ante situaciones no planificadas (NASA via AP)

La estación continuará operativa, la tripulación regresará de forma segura y la experiencia dejará lecciones aplicables al futuro de la exploración humana.

En el espacio, donde cada decisión se mide en kilómetros y segundos, volver antes de tiempo fue la opción más segura.

Ese gesto, inédito hasta ahora, redefine las reglas de la vida en órbita y confirma que, incluso más allá de la Tierra, la salud humana sigue siendo la prioridad absoluta.