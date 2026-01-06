Ciencia

Cómo es el principal laboratorio de innovación científica en Francia que busca transformar la vida cotidiana

Las investigaciones impulsadas por este organismo científico brindan avances en energía sostenible, salud y tecnología. Cuáles son los últimos avances del CEA, según Paris Match

La investigación avanzada en el
La investigación avanzada en el CEA redefine el papel de la ciencia en la transformación energética y tecnológica de Europa (CEA)

El Comisariado Francés de Energía Atómica y Energías Alternativas (CEA) celebró en octubre su aniversario número 80, reafirmando su posición como referente de la innovación científica en Francia.

Esta institución, epicentro de la investigación nuclear del país, acaba de sumar un avance significativo: el récord mundial en estabilidad de plasma en el reactor experimental de fusión WEST, considerado un paso clave para el futuro de la fusión nuclear.

El logro, alcanzado por los equipos del CEA, amplía las oportunidades en campos que incluyen la energía, la salud y la tecnología, según informó Paris Match.

Fundado en 1945 por impulso del general Charles de Gaulle y el científico Frédéric Joliot, el CEA nació con el objetivo de garantizar la soberanía nuclear francesa.

El experimento con el tokamak
El experimento con el tokamak WEST marca un hito en el control y la estabilidad del plasma, acercando la fusión nuclear a la realidad (CEA)

A lo largo de las décadas, la institución amplió su alcance hasta convertirse en el principal organismo europeo en generación de patentes de investigación y mantener una fuerte presencia industrial.

En la actualidad, el CEA opera nueve centros de investigación, emplea a 22.000 personas y gestiona un presupuesto anual de EUR 6.400 millones. Además, impulsa 260 empresas emergentes y colabora con 700 socios industriales.

Récord mundial en estabilidad de plasma: un hito para la fusión nuclear

El récord mundial en estabilidad de plasma representa un avance para la fusión nuclear. El 12 de febrero de 2025, bajo la dirección de la física Éléonore Geulin y su equipo en Cadarache, el plasma permaneció estable durante 22 minutos en el tokamak WEST, superando a la marca anterior de China. “¡Fue increíble! Sacamos el champán”, relató Geulin a Paris Match.

Este experimento aporta elementos decisivos al desarrollo del proyecto internacional ITER, que busca obtener energía limpia y abundante a partir de la fusión de núcleos de hidrógeno.

El CEA lidera proyectos pioneros
El CEA lidera proyectos pioneros en física, inteligencia artificial y energías alternativas, consolidando su influencia en la ciencia global (CEA)

El conocimiento generado por la investigación nuclear del CEA impactó sectores industriales estratégicos. La radiación controlada permitió fabricar microprocesadores utilizados en los trenes de alta velocidad, así como otros componentes clave del entramado electrónico nacional.

Los laboratorios del organismo desarrollan métodos para prever el desgaste de piezas críticas y cooperan con empresas como EDF para mejorar la durabilidad y la seguridad de las centrales nucleares.

Innovación en salud, tecnología y aplicaciones sociales

La salud es otro ámbito donde los avances del CEA se traducen en soluciones concretas. Los laboratorios de la institución esterilizan material médico mediante radiación y participaron en hitos históricos como la desinfección de la momia de Ramsés II en 1977.

Recientemente, desarrollaron dispositivos neuroelectrónicos implantables y fibras ópticas cerebrales para tratar enfermedades neurodegenerativas.

El trabajo conjunto entre el
El trabajo conjunto entre el CEA y EDF impulsa mejoras en la seguridad y el rendimiento de los reactores nucleares franceses (REUTERS/Stephane Mahe/File Photo)

“Nuestro dispositivo aporta luz en el cerebro utilizando una fibra óptica cerca de la sustancia negra; hemos iniciado un ensayo clínico y ya implantamos siete pacientes”, explicó Guillaume Charvet, responsable biomédico. El CEA también lidera investigaciones en neurorehabilitación, incluidas técnicas de estimulación de la médula espinal para recuperar la movilidad.

La capacidad innovadora del CEA abarca sectores como el espacio, la robótica industrial y la fabricación aditiva metálica. Bajo la dirección de David Elbaz, el organismo impulsa la instrumentación de misiones científicas como el satélite Euclyd, diseñado para explorar la materia y la energía oscuras en el universo. “Quizá, por fin, vivamos el día después de Einstein”, afirmó Elbaz sobre el potencial transformador de este avance.

Al mismo tiempo, líneas de investigación en inteligencia artificial dirigidas por François Terrier originaron soluciones como robots para rehabilitación de infraestructuras y sistemas de control para la industria aeronáutica, según detalló Paris Match.

Transferencia tecnológica y beneficios sociales

La transferencia de tecnología constituye un eje esencial en la misión del CEA. Las innovaciones que surgen en sus laboratorios se transforman en prototipos industriales y abordan desafíos concretos del sector productivo. “Cuando surge un problema industrial, el CEA busca responder creando un prototipo susceptible de ser industrializado”, indicó Terrier a Paris Match.

Las tecnologías desarrolladas en el
Las tecnologías desarrolladas en el CEA generan avances revolucionarios en neurociencia, dispositivos médicos y soluciones para la vida cotidiana (Freepik)

Ejemplos como la fabricación aditiva en metal y la microelectrónica avanzada demuestran la rápida adopción de soluciones desarrolladas para aplicaciones reales. Científicos y técnicos del CEA subrayan el enfoque interdisciplinario y el impacto social de estos desarrollos.

Franck Begalla, especialista en teleoperación nuclear, señaló: “La investigación fundamental es poco conocida, pero tiene aplicaciones tangibles: los trenes TGV circulan a 300 km/h gracias a microprocesadores creados con irradiación de varillas de silicio”.

Por su parte, Éric V., investigador en Saclay, explicó que el conocimiento adquirido se traduce en procedimientos para anticipar fallos y reforzar la seguridad en infraestructuras estratégicas, junto con proyectos tan singulares como la preservación de antigüedades egipcias.

El CEA demuestra una capacidad única para unir la exploración científica con el beneficio social. La esencia de su trabajo, según retomó Paris Match, reside en que los descubrimientos y aplicaciones desarrollados por la institución ya están modelando la vida cotidiana en Francia, consolidando su papel como motor de innovación y progreso.

