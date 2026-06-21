Cómo es el serval negro y por qué este raro felino desconcierta a los científicos

El serval negro es una variante melánica del serval africano y figura entre los felinos más raros de África

Entre las extensas sabanas y regiones montañosas de África habita un depredador que rara vez aparece ante los ojos humanos. Su silueta elegante, cubierta por un pelaje completamente oscuro, contrasta con la imagen más conocida de una de las especies felinas más singulares del continente.

Cada registro de su presencia despierta interés entre científicos y conservacionistas debido a una característica genética poco frecuente que todavía plantea interrogantes.

Se trata del serval negro, una variante melánica del serval africano (Leptailurus serval), un felino salvaje de tamaño mediano reconocido por sus largas patas, su extraordinaria capacidad de salto y su eficacia para localizar presas ocultas entre la vegetación.

PUBLICIDAD

El pelaje negro del serval melánico oculta las manchas típicas de la especie y a veces deja ver marcas tenues llamadas manchas fantasma

Según informó Science Focus, estos ejemplares representan una de las formas más raras observadas en la naturaleza dentro de esta especie.

Un pelaje inusual que aún guarda secretos

Los servales comunes poseen una apariencia fácilmente identificable gracias a sus manchas oscuras, su cuello alargado y sus grandes orejas. En los ejemplares melánicos, sin embargo, el patrón típico queda oculto bajo un pelaje negro intenso que en ocasiones permite distinguir apenas algunas marcas tenues conocidas como “manchas fantasma”.

PUBLICIDAD

La coloración oscura está asociada a una alteración genética que afecta a las células encargadas de producir pigmentos. A pesar de los avances en genética animal, los investigadores todavía no identificaron con precisión qué anomalía específica provoca esta característica en los servales.

Los investigadores aún no identificaron qué alteración genética específica causa el melanismo en el serval negro

La rareza de estos individuos contribuyó a convertirlos en objeto de estudio. Durante años, los registros fueron escasos y procedieron principalmente de determinadas zonas de África oriental.

PUBLICIDAD

Un especialista en la caza

Más allá de su apariencia, el serval destaca por una serie de adaptaciones físicas excepcionales. De acuerdo con los datos reunidos por Science Focus, posee las patas más largas en relación con el tamaño corporal entre todos los felinos.

Con una altura cercana a los 50 centímetros, puede alcanzar velocidades de hasta 64 kilómetros por hora y realizar saltos verticales de aproximadamente tres metros. Estas capacidades resultan fundamentales para capturar pequeños mamíferos, reptiles y anfibios que forman parte de su dieta habitual.

PUBLICIDAD

Las largas extremidades también cumplen una función defensiva. Gracias a su velocidad y agilidad, estos animales pueden escapar de depredadores de mayor tamaño, incluidos leopardos, hienas y perros salvajes africanos.

El serval puede correr hasta 64 kilómetros por hora y saltar unos tres metros para capturar pequeños mamíferos, reptiles y anfibios

Otra de sus características distintivas se encuentra en la cabeza. Los servales poseen las orejas más grandes, proporcionalmente, de todos los felinos. Cada una contiene 22 músculos que les permiten moverse de manera independiente y girar hasta 180 grados.

PUBLICIDAD

Esta capacidad auditiva resulta especialmente útil en ambientes donde la visibilidad es limitada. Mientras recorren pastizales altos, pueden detectar sonidos mínimos producidos por presas ocultas e incluso identificar movimientos bajo la superficie del suelo.

Tasas de éxito superiores a las de otros grandes felinos

Las adaptaciones anatómicas del serval tienen un impacto directo en su rendimiento como cazador. Según señaló Science Focus, la especie registra una tasa de éxito superior al 50% durante la búsqueda de alimento.

PUBLICIDAD

La cifra adquiere relevancia al compararla con otros depredadores africanos ampliamente conocidos. En especies como leones y leopardos, los intentos exitosos representan aproximadamente un tercio de las persecuciones realizadas.

Science Focus señaló que el serval supera el 50% de éxito en la caza, una tasa mayor que la registrada por leones y leopardos

La combinación entre velocidad, precisión auditiva y capacidad de salto convierte al serval en uno de los cazadores más eficientes entre los felinos salvajes.

El enigma de los ejemplares negros en Tsavo

Durante décadas, los servales melánicos estuvieron asociados principalmente a regiones boscosas situadas a más de 2.000 metros de altitud. Áreas como las montañas Aberdare, en Kenia, y algunas zonas elevadas de Etiopía concentraban la mayor parte de los registros conocidos.

PUBLICIDAD

Los especialistas consideraban que el color oscuro proporcionaba una ventaja de camuflaje en ambientes dominados por sombras, niebla y vegetación densa.

Esa interpretación comenzó a ser cuestionada cuando aparecieron observaciones de servales negros en el ecosistema de Tsavo, una extensa región protegida de Kenia caracterizada por paisajes abiertos y condiciones mucho más secas.

PUBLICIDAD

Las grandes orejas del serval, con 22 músculos en cada una, le permiten detectar presas ocultas en pastizales altos y bajo el suelo

Un estudio citado por Science Focus y desarrollado por Sheldrick Wildlife Trust y Wildlife Works reveló un dato inesperado: el 47% de los avistamientos de servales registrados en Tsavo correspondía a ejemplares melánicos.

La proporción llamó la atención de los investigadores porque superaba ampliamente la observada en los hábitats montañosos donde tradicionalmente se concentraban estos animales.

Las explicaciones que evalúan los científicos

Hasta el momento no existe consenso sobre las causas de esta elevada presencia de individuos negros en Tsavo. Una de las hipótesis plantea que estos ejemplares podrían resultar más fáciles de detectar y registrar, lo que produciría una sobreestimación de su abundancia real. Otra posibilidad apunta a fluctuaciones aleatorias en la frecuencia de determinados genes dentro de la población local.

Los investigadores también consideran que el melanismo podría estar asociado a ventajas biológicas que no son visibles externamente. Entre las posibilidades analizadas figuran una mejor regulación de la temperatura corporal o una mayor resistencia frente a determinadas enfermedades.

Mientras continúan los estudios, cada nuevo registro del serval negro aporta información valiosa sobre uno de los felinos más raros y menos comprendidos de África.