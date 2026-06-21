Ciencia

Cómo es el serval negro y por qué este raro felino desconcierta a los científicos

La presencia de este animal en determinadas regiones de Kenia, donde aparece con una frecuencia mayor a la esperada, abre nuevas preguntas sobre la genética, adaptación y distribución en el continente africano

Guardar
Google icon
Un felino serval negro con pelaje oscuro y ojos claros camina sobre un camino de tierra. Exhibe orejas grandes y pelaje blanco en las patas traseras
El serval negro es una variante melánica del serval africano y figura entre los felinos más raros de África

Entre las extensas sabanas y regiones montañosas de África habita un depredador que rara vez aparece ante los ojos humanos. Su silueta elegante, cubierta por un pelaje completamente oscuro, contrasta con la imagen más conocida de una de las especies felinas más singulares del continente.

Cada registro de su presencia despierta interés entre científicos y conservacionistas debido a una característica genética poco frecuente que todavía plantea interrogantes.

Se trata del serval negro, una variante melánica del serval africano (Leptailurus serval), un felino salvaje de tamaño mediano reconocido por sus largas patas, su extraordinaria capacidad de salto y su eficacia para localizar presas ocultas entre la vegetación.

PUBLICIDAD

Un serval adulto de pelaje moteado junto a dos crías de serval de pelaje negro entre hierba seca y pálida bajo la luz del sol
El pelaje negro del serval melánico oculta las manchas típicas de la especie y a veces deja ver marcas tenues llamadas manchas fantasma

Según informó Science Focus, estos ejemplares representan una de las formas más raras observadas en la naturaleza dentro de esta especie.

Un pelaje inusual que aún guarda secretos

Los servales comunes poseen una apariencia fácilmente identificable gracias a sus manchas oscuras, su cuello alargado y sus grandes orejas. En los ejemplares melánicos, sin embargo, el patrón típico queda oculto bajo un pelaje negro intenso que en ocasiones permite distinguir apenas algunas marcas tenues conocidas como “manchas fantasma”.

PUBLICIDAD

La coloración oscura está asociada a una alteración genética que afecta a las células encargadas de producir pigmentos. A pesar de los avances en genética animal, los investigadores todavía no identificaron con precisión qué anomalía específica provoca esta característica en los servales.

Un serval negro de pie en un campo de hierba seca con grandes orejas puntiagudas, ojos amarillos y hocico negro, mirando hacia adelante
Los investigadores aún no identificaron qué alteración genética específica causa el melanismo en el serval negro

La rareza de estos individuos contribuyó a convertirlos en objeto de estudio. Durante años, los registros fueron escasos y procedieron principalmente de determinadas zonas de África oriental.

Un especialista en la caza

Más allá de su apariencia, el serval destaca por una serie de adaptaciones físicas excepcionales. De acuerdo con los datos reunidos por Science Focus, posee las patas más largas en relación con el tamaño corporal entre todos los felinos.

Con una altura cercana a los 50 centímetros, puede alcanzar velocidades de hasta 64 kilómetros por hora y realizar saltos verticales de aproximadamente tres metros. Estas capacidades resultan fundamentales para capturar pequeños mamíferos, reptiles y anfibios que forman parte de su dieta habitual.

Las largas extremidades también cumplen una función defensiva. Gracias a su velocidad y agilidad, estos animales pueden escapar de depredadores de mayor tamaño, incluidos leopardos, hienas y perros salvajes africanos.

Primer plano de un serval negro de pelaje oscuro, ojos claros y orejas grandes, con cola curvada, parado entre vegetación seca
El serval puede correr hasta 64 kilómetros por hora y saltar unos tres metros para capturar pequeños mamíferos, reptiles y anfibios

Otra de sus características distintivas se encuentra en la cabeza. Los servales poseen las orejas más grandes, proporcionalmente, de todos los felinos. Cada una contiene 22 músculos que les permiten moverse de manera independiente y girar hasta 180 grados.

Esta capacidad auditiva resulta especialmente útil en ambientes donde la visibilidad es limitada. Mientras recorren pastizales altos, pueden detectar sonidos mínimos producidos por presas ocultas e incluso identificar movimientos bajo la superficie del suelo.

Tasas de éxito superiores a las de otros grandes felinos

Las adaptaciones anatómicas del serval tienen un impacto directo en su rendimiento como cazador. Según señaló Science Focus, la especie registra una tasa de éxito superior al 50% durante la búsqueda de alimento.

La cifra adquiere relevancia al compararla con otros depredadores africanos ampliamente conocidos. En especies como leones y leopardos, los intentos exitosos representan aproximadamente un tercio de las persecuciones realizadas.

Primer plano de un felino negro con grandes orejas y ojos amarillos, parado entre hierba seca de color claro con un fondo borroso
Science Focus señaló que el serval supera el 50% de éxito en la caza, una tasa mayor que la registrada por leones y leopardos

La combinación entre velocidad, precisión auditiva y capacidad de salto convierte al serval en uno de los cazadores más eficientes entre los felinos salvajes.

El enigma de los ejemplares negros en Tsavo

Durante décadas, los servales melánicos estuvieron asociados principalmente a regiones boscosas situadas a más de 2.000 metros de altitud. Áreas como las montañas Aberdare, en Kenia, y algunas zonas elevadas de Etiopía concentraban la mayor parte de los registros conocidos.

Los especialistas consideraban que el color oscuro proporcionaba una ventaja de camuflaje en ambientes dominados por sombras, niebla y vegetación densa.

Esa interpretación comenzó a ser cuestionada cuando aparecieron observaciones de servales negros en el ecosistema de Tsavo, una extensa región protegida de Kenia caracterizada por paisajes abiertos y condiciones mucho más secas.

Un serval negro con pelaje oscuro, ojos amarillos y boca ligeramente abierta, mostrando los dientes. Fondo de vegetación seca borrosa
Las grandes orejas del serval, con 22 músculos en cada una, le permiten detectar presas ocultas en pastizales altos y bajo el suelo

Un estudio citado por Science Focus y desarrollado por Sheldrick Wildlife Trust y Wildlife Works reveló un dato inesperado: el 47% de los avistamientos de servales registrados en Tsavo correspondía a ejemplares melánicos.

La proporción llamó la atención de los investigadores porque superaba ampliamente la observada en los hábitats montañosos donde tradicionalmente se concentraban estos animales.

Las explicaciones que evalúan los científicos

Hasta el momento no existe consenso sobre las causas de esta elevada presencia de individuos negros en Tsavo. Una de las hipótesis plantea que estos ejemplares podrían resultar más fáciles de detectar y registrar, lo que produciría una sobreestimación de su abundancia real. Otra posibilidad apunta a fluctuaciones aleatorias en la frecuencia de determinados genes dentro de la población local.

Los investigadores también consideran que el melanismo podría estar asociado a ventajas biológicas que no son visibles externamente. Entre las posibilidades analizadas figuran una mejor regulación de la temperatura corporal o una mayor resistencia frente a determinadas enfermedades.

Mientras continúan los estudios, cada nuevo registro del serval negro aporta información valiosa sobre uno de los felinos más raros y menos comprendidos de África.

Temas Relacionados

AnimalesFelinosFauna silvestreKeniaÁfricaBiodiversidadMagazinesNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo los animales negocian acuerdos con otras especies mediante señales y claves

La revisión publicada en Animal Behavior describe coordinaciones que combinan movimientos, vocalizaciones y otros indicios para sincronizar conductas, reducir incertidumbre y evitar riesgos cuando los socios perciben el entorno de manera diferente

Cómo los animales negocian acuerdos con otras especies mediante señales y claves

Solsticio de invierno en Argentina 2026: cuándo ocurrirá el fenómeno que marca el día más corto del año

El evento astronómico que señala el inicio de la estación más fría provoca la máxima diferencia entre horas de luz y oscuridad en los países del hemisferio sur

Solsticio de invierno en Argentina 2026: cuándo ocurrirá el fenómeno que marca el día más corto del año

Una astronauta de la ESA visitó Buenos Aires: “Me impresiona el fanatismo por el espacio en Argentina”

La española Sara García Alonso, bióloga molecular especializada en oncología e integrante de la reserva de astronautas de la Agencia Espacial Europea, pasó por los planetarios de Palermo y Rosario para dar charlas inspiradoras. Su sueño de volar al espacio y estudiar nuevos tratamientos oncológicos en microgravedad

Una astronauta de la ESA visitó Buenos Aires: “Me impresiona el fanatismo por el espacio en Argentina”

Refugios climáticos, riesgos sanitarios y cambios en la vida urbana ante la ola de calor en Francia

El país europeo enfrenta jornadas con máximas previstas de hasta 42°C, lo que activó una alerta naranja y medidas excepcionales como el cierre de 783 escuelas, la cancelación de trenes y la adecuación de espacios públicos como refugios ante el temor a nuevos récords de calor y a la presión sobre el sistema sanitario

Refugios climáticos, riesgos sanitarios y cambios en la vida urbana ante la ola de calor en Francia

Incendios forestales en Groenlandia en pleno junio: la señal que preocupa a científicos y autoridades

El fenómeno, históricamente raro en la isla, se adelantó a la temporada habitual y reavivó el debate sobre el impacto del calentamiento del Ártico. Imágenes satelitales y reportes locales vincularon los focos con semanas de sol, pocas precipitaciones y una tundra más seca e inflamable

Incendios forestales en Groenlandia en pleno junio: la señal que preocupa a científicos y autoridades
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

España - Arabia Saudí en el Mundial 2026, en directo: la selección española afronta su segundo duelo con la necesidad de registrar una victoria

España - Arabia Saudí en el Mundial 2026, en directo: la selección española afronta su segundo duelo con la necesidad de registrar una victoria

Nueva Zelanda vs Egipto, en VIVO: siga el minuto a minuto de la segunda fecha del Grupo G del Mundial 2026

Elecciones presidenciales EN VIVO desde Bogotá, hoy 21 de junio: Carlos Fernando Galán pidió respetar los resultados presidenciales

Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del domingo 21 de junio de 2026

Los colombianos en España se movilizan de forma masiva en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales: “La gente está muy motivada”

INFOBAE AMÉRICA

Delegados de Guatemala se capacitan en EE. UU. con tecnología de vanguardia para el control penitenciario

Delegados de Guatemala se capacitan en EE. UU. con tecnología de vanguardia para el control penitenciario

República Dominicana reduce tasa de homicidios a 7.05, destacan autoridades

Pobreza multidimensional golpea con fuerza a Centroamérica y República Dominicana, según informe de la Cepal

Irán advirtió que no avanzará en un acuerdo final con Estados Unidos mientras continúe el conflicto en Líbano

Estados Unidos e Irán retomaron en Suiza las negociaciones para poner fin a la guerra en Medio Oriente

ENTRETENIMIENTO

El triste final de Daveigh Chase, la actriz de ‘El Aro’: “Las drogas se apoderaron de ella”

El triste final de Daveigh Chase, la actriz de ‘El Aro’: “Las drogas se apoderaron de ella”

De ‘La familia Ingalls’ a ‘Malcolm in the Middle’: la historia que une a Michael Landon con la exitosa sitcom

La película “Toy Story 5″ rompe récords con 71 millones de dólares en su estreno y apunta a un debut histórico

Dua Lipa compartió las primeras fotos de su boda con Callum Turner en Sicilia: el impactante vestido de Chanel

Las 10 mejores películas de Pixar hasta el momento, según la crítica internacional