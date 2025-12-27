Ansiedad generalizada: un nuevo método puede reducir los síntomas en adultos, según un estudio científico

Un estudio internacional demuestra que la app Daylight reduce significativamente los síntomas de ansiedad generalizada en adultos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sentir ansiedad a toda hora desgasta, deja sin aire y hasta ahora parecía que solo se podía aliviar con ayuda profesional presencial.

Sin embargo, una aplicación digital logró disminuir de manera notable los síntomas de ansiedad generalizada en adultos, según un estudio que fue publicado en la revista JAMA Network.

Este hallazgo realizado por investigadores de los Estados Unidos y el Reino Unido plantea que el celular puede empezar a funcionar no solo como distracción, sino como aliado para quienes necesitan apoyo inmediato.

La aplicación Daylight ofrece ejercicios y guías accesibles sin turnos ni horarios, facilitando el apoyo inmediato para la ansiedad (Freepik)

El grupo de investigadores probó que una app llamada Daylight puede hacer el mismo trabajo que terapias más tradicionales si se usa de forma autónoma.

“La intervención digital produjo una disminución estadísticamente significativa en los síntomas de ansiedad”, afirmaron los científicos.

A esto se suma un dato importante: “los participantes en el grupo de intervención informaron una reducción clínicamente significativa del malestar después de 12 semanas”.

El ensayo clínico incluyó a 293 adultos diagnosticados con trastorno de ansiedad generalizada, divididos en grupos de intervención digital y control (Freepik)

Este trabajo reunió el esfuerzo conjunto del Departamento de Ciencias Psicológicas y del Cerebro de la Universidad de Boston, Big Health Inc, el Departamento de Bioestadística e Informática en Salud del King’s College de Londres y el Departamento de Psicología de la Universidad de Texas en Austin.

Participaron especialistas en psicología, salud digital y biostatística y sugirieron que la tecnología también puede marcar un avance en salud mental.

Ansiedad diaria, ayuda al alcance de la mano

El trastorno de ansiedad generalizada afecta la vida cotidiana de millones de personas. Alimenta una preocupación constante que impide disfrutar, aprender o trabajar con tranquilidad.

Los usuarios de la app reportaron mayor sensación de control y comodidad frente a la ansiedad, según los resultados del estudio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchas personas que buscan ayuda se encuentran con esperas, precios altos o falta de acceso. Algunas sienten vergüenza o temor de mostrarse en una consulta cara a cara. Otras ni siquiera logran encontrar un profesional con horarios compatibles o cerca de su casa.

Para quienes no pueden acceder a terapia convencional, las opciones digitales empiezan a abrir esperanza.

El estudio fue creado justamente para responder si una herramienta en la palma de la mano podría suplir parte del acompañamiento presencial.

El objetivo principal fue comprobar si una app bien diseñada puede reducir el malestar y devolver una cuota de bienestar a los usuarios con trastorno de ansiedad generalizada.

Cómo funciona la app y qué encontraron

No se registraron eventos adversos graves entre los participantes que utilizaron la aplicación Daylight para tratar la ansiedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo reunió a 293 adultos con diagnóstico formal y los distribuyó al azar en dos grupos. Se incluyó un total de 293 participantes adultos, quienes fueron asignados aleatoriamente a intervención digital o a control.

Quienes integraron el grupo de intervención recibieron acceso a Daylight, una aplicación móvil que propone ejercicios, explicaciones y guías. Es todo accesible sin horarios ni turnos previos. El grupo de control solo obtuvo información básica sobre ansiedad.

Durante las 12 semanas que duró la investigación, cada participante se evaluó usando una escala internacional reconocida para síntomas de ansiedad. Las mejoras se midieron de manera precisa en cada fase del estudio.

El acceso flexible a herramientas digitales como Daylight puede complementar la terapia presencial y mejorar la salud mental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados demuestran una diferencia clara: “la puntuación promedio de ansiedad se redujo en mayor medida en la intervención digital que en el control”, según expone el informe. Además, esta mejoría se sostuvo durante los tres meses completos.

Las personas del grupo de la app reportaron una experiencia positiva, comodidad y sensación de mayor control.

La ansiedad puede interferir en actividades cotidianas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de menos ansiedad, la app tuvo algún impacto en otros problemas comunes, como alteraciones del sueño y la dificultad para cumplir con las tareas cotidianas. Los beneficios secundarios existieron, pero fueron menos notorios que el alivio de la ansiedad.

No se detectaron eventos adversos graves en ninguno de los participantes que usaron la intervención digital, lo que señala seguridad y tolerancia de la propuesta. El aporte colaborativo de universidades y empresas tecnológicas facilitó un análisis completo y riguroso.

Lo que puede cambiar

Expertos destacan la necesidad de evaluar el impacto a largo plazo de las apps para ansiedad y ampliar su alcance a más personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de una herramienta digital puede complementar la terapia presencial tradicional, al brindar acceso flexible a personas con dificultades para recibir atención psicológica directa. Entre las limitaciones del estudio figura que la mayoría de los participantes cursó estudios universitarios y que los efectos solo se evaluaron a corto plazo.

El equipo de especialistas remarcó la necesidad de conocer cómo impacta esta ayuda digital a los seis meses o al año de uso continuado.

Los expertos recomiendan considerar las intervenciones digitales como parte de un enfoque integral en salud mental, especialmente en escenarios donde la atención presencial es limitada.

Las investigaciones futuras buscarán extender y adaptar esta estrategia para alcanzar a más personas y mejorar la accesibilidad al cuidado psicológico.