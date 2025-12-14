Una de cada siete personas en América Latina tuvo un trastorno de ansiedad a lo largo de su vida

La ansiedad afecta al 14,5% de la población en América Latina, según un estudio publicado en The Lancet Regional Health – Américas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ansiedad es un trastorno mental que provoca preocupación, miedo o nerviosismo difíciles de controlar, incluso cuando no aparenta haber motivos evidentes.

En América Latina, una de cada siete personas sufrió un trastorno de ansiedad en algún momento de su vida, de acuerdo con un estudio realizado por investigadores de Chile y el Reino Unido que fue publicado en The Lancet Regional Health – Américas.

Esto representa alrededor del 14,5% de la población regional, lo que revela que la ansiedad es mucho más común de lo que parece.

La investigación reveló también diferencias marcadas entre países y entre distintos grupos sociales.

El mayor análisis regional sobre ansiedad revela diferencias marcadas entre países y grupos sociales en América Latina/Archivo INEI

Esos resultados muestran que la ansiedad no afecta a todos por igual y que el entorno social y económico puede hacer que algunas personas estén más expuestas.

El estudio fue realizado por especialistas en psiquiatría, psicología, salud pública, ciencias sociales y gestión de riesgos de la Pontificia Universidad Católica y CIGIDEN de Chile con la colaboración de la Universidad de Edinburgo y la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido.

Los factores sociales que influyen en la ansiedad

La desigualdad social y el bajo desarrollo humano aumentan la prevalencia de trastornos de ansiedad en la región (Imagen ilustrativa Infobae)

La ansiedad puede hacer que alguien evite lugares, situaciones o incluso actividades normales, porque siente miedo o angustia sin explicación clara.

Aunque muchas personas la padecen, durante mucho tiempo no se supo qué tan frecuente era este problema en la región.

La falta de investigaciones amplias dificultaba calcular la cantidad real de personas afectadas, lo que complicaba las decisiones sobre salud pública.

El estudio analizó datos de 36 investigaciones realizadas entre 1993 y 2022 en distintos países latinoamericanos./Archivo Freepik

Los investigadores de Chile y el Reino Unido quisieron detectar la cantidad de personas con ansiedad en la región y ver si influían factores como el sexo, la riqueza nacional o la desigualdad.

Se propusieron dar una base confiable que ayude a gobiernos y organizaciones a entender el tamaño real del problema y a tomar decisiones efectivas para quienes más lo necesitan. Así, el estudio cubre un vacío importante en la salud mental de la región.

El mayor análisis regional sobre ansiedad

Los trastornos de ansiedad son más frecuentes en países con mayor desigualdad de género y altos coeficientes de Gini./Archivo EFE/Elvis González

Para reunir la información, el equipo liderado por Antonia Errázuriz usó una “revisión sistemática” y un “metaanálisis”, es decir, analizaron datos de 36 estudios grandes realizados entre 1993 y 2022 en diferentes países latinoamericanos.

Eligieron solo investigaciones que aplicaron los criterios internacionales de la Clasificación Internacional de Enfermedades y el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que son las guías principales para definir y diagnosticar los trastornos de ansiedad.

Los científicos calcularon tres tipos de prevalencia: cuántas personas han tenido ansiedad en algún momento (por vida), cuántas en los últimos doce meses y cuántas en el momento actual.

El 6,6% de los latinoamericanos sufrió ansiedad en el último año y el 3,3% la experimentaba al momento de la encuesta (Freepik)

Los resultados muestran que casi una de cada siete personas en América Latina tuvo ansiedad alguna vez en su vida (14,5%). Además, un 6,6% la tuvo durante el último año y un 3,3% la sentía justo al momento de la encuesta.

Los datos indicaron una gran variedad entre países, grupos sociales y períodos analizados, por lo que los expertos aconsejan precaución al comparar regiones. También se observó que los resultados no son iguales en todos lados.

Uno de los hallazgos clave fue la relación entre ansiedad y desigualdad. Los investigadores informaron que “las tasas elevadas de prevalencia de doce meses y actual de los trastornos de ansiedad se asociaron con mayores coeficientes de Gini”.

Eso significa que los países con más desigualdad social tienen más personas con ansiedad.

La falta de datos y diferencias metodológicas dificultan la comparación de la ansiedad entre países de América Latina. (Freepik)

También resultó que la ansiedad fue más frecuente en los países con menos desarrollo humano y mayor desigualdad de género. Estos factores parecen influir directamente en el bienestar mental de la población.

Recomendaciones y desafíos

Expertos recomiendan invertir en salud mental y diseñar políticas públicas basadas en datos para apoyar a los más vulnerables (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de los resultados, los investigadores recomendaron a los gobiernos invertir en salud mental y diseñar políticas públicas con estos datos, especialmente para apoyar a los grupos más vulnerables.

El equipo sugirió que las cifras del estudio deberían ser la base de nuevas estrategias y campañas de prevención.

Además, destacaron que aún faltan datos en algunos países y que hay diferencias en la manera de investigar, lo que exige precaución para no generalizar en toda la región.

Especialistas sugieren fortalecer los sistemas de salud mental y promover estrategias de prevención en comunidades y escuelas para reducir la ansiedad. (Freepik)

Hoy la ansiedad es uno de los problemas de salud mental más comunes en América Latina y afecta a millones.

Por eso, mejorar el acceso a la atención y dar más atención a las personas que más lo necesitan puede marcar la diferencia y lograr una región más saludable y equilibrada.