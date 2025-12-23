La primera impresión es la que cuenta: por qué imitar la sonrisa de otros genera confianza

Los investigadores demostraron que imitar una sonrisa refuerza la apertura y la disposición a cooperar en interacciones sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Imitar una sonrisa no solo genera una atmósfera más amable, sino que influye directamente en cómo juzgamos a quienes nos rodean.

Un estudio, que fue publicado en la revista Emotions, de la Asociación Psicológica Estadounidense, demostró que replicar la expresión de felicidad de otra persona aumenta la percepción de confianza y atractivo hacia ella.

Esta reacción automática, conocida como mimetismo emocional, actúa como un mecanismo de conexión social. El hallazgo señala que cuanto mayor es la imitación de una sonrisa, más positiva resulta la evaluación del otro.

Las personas que ven reflejada su expresión de alegría en los demás son vistas como más confiables y generan mayor disposición a colaborar. El fenómeno se observa incluso en interacciones breves y sin contacto verbal.

Las consecuencias de este gesto van más allá de una simple reacción fisiológica. El acto de copiar una sonrisa activa procesos cerebrales que refuerzan la apertura y la cooperación.

Así, la confianza, base de toda relación social, puede estar determinada por un simple intercambio de gestos faciales.

El estudio fue realizado por Michał Olszanowski y Aleksandra Tołopiło, de la Universidad SWPS de Polonia, junto con Ursula Hess, de la Universidad Humboldt en Alemania.

Dónde nace la confianza

Los investigadores intentaron comprender si imitar expresiones positivas modifica la percepción social.

Partieron de la hipótesis de que la alegría es la emoción más contagiosa y que su imitación podría estar asociada a una valoración más favorable de quien la expresa.

Quisieron entender cómo los gestos automáticos pueden influir en la toma de decisiones y en el desarrollo de relaciones. La investigación buscó aportar pruebas científicas sobre un fenómeno cotidiano que, hasta ahora, se percibía como anecdótico.

El eco invisible de los rostros

El proyecto incluyó tres experimentos y más de 170 participantes. En el primero, los voluntarios observaron videos de rostros mostrando alegría, tristeza o enojo.

Con electrodos, los investigadores registraron cómo los músculos faciales respondían a cada emoción y los participantes evaluaron a las personas según confianza, atractivo y seguridad.

Los resultados revelaron que la imitación de la sonrisa fue mucho mayor que la de la tristeza o el enojo. Además, cuanto más intensa era la imitación, mejor era la valoración social del rostro observado. La afinidad social aumentó la tendencia a copiar gestos de alegría.

En el segundo experimento, los participantes debieron realizar gestos que facilitaran o dificultaran la imitación de las emociones vistas.

El análisis mostró que activar los músculos implicados en la sonrisa causaba un aumento en la percepción de confianza y confirmó un vínculo causal y no solo correlacional.

El tercer experimento trasladó la confianza al plano conductual. Los voluntarios participaron en un juego de inversión, donde debían decidir cuántos puntos virtuales compartir con los rostros vistos en los videos.

Quienes sonreían recibieron más puntos, consolidando la relación entre imitación de la alegría y conductas de confianza.

El estudio también confirmó que las emociones afiliativas, como la alegría y la tristeza, se imitan más que las antagonistas, como el enojo.

Sin embargo, la tristeza copiada se asoció a una menor confianza, según los resultados de los experimentos 1 y 3.

Cuando el gesto transforma el vínculo

Los investigadores recomiendan prestar atención a las expresiones propias y ajenas en la vida cotidiana.

Una sonrisa genuina puede abrir puertas y fortalecer vínculos, tanto en el ámbito personal como profesional.

El trabajo respalda la idea de que el mimetismo emocional es clave en la construcción de relaciones.

Por eso, comprender este mecanismo puede mejorar la comunicación en medicina, educación, atención al cliente y liderazgo.