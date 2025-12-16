El cometa 3I/ATLAS alcanzará su máxima proximidad a la Tierra esta semana

El cometa 3I-Atlas se acerca a la Tierra

El próximo viernes 19 de diciembre, astrónomos profesionales y amateurs vivirá un acontecimiento poco frecuente. Ese día, el cometa interestelar 3I/ATLAS alcanzará su punto de mayor cercanía a la Tierra, a una distancia aproximada de 270 millones de kilómetros, equivalente a unas 1,8 veces la separación media entre nuestro planeta y el Sol.

Aunque se trate de una distancia enorme en términos cotidianos, para la astronomía representará una oportunidad única de observación.

El cometa interestelar 3I/Atlas se acercará a la Tierra el diecinueve de diciembre a doscientos setenta millones de kilómetros sin riesgo para el planeta

El cometa pasará sin representar peligro alguno. Durante ese máximo acercamiento, se encontrará del otro lado del Sol, lo que descarta cualquier riesgo de impacto o perturbación gravitatoria significativa sobre la Tierra o sobre otros planetas.

Aun así, la expectativa científica es alta, porque se trata de un objeto que no pertenece al Sistema Solar y que ofrece información directa sobre la formación de mundos alrededor de otras estrellas.

3I/ATLAS fue detectado por primera vez el 1 de julio de 2025 por la red ATLAS en Chile. Desde ese momento, su trayectoria hiperbólica confirmó que se trata de un visitante interestelar, el tercero identificado hasta ahora, después de 1I/‘Oumuamua y 2I/Borisov.

Representación artística de 1I/‘Oumuamua, el primer visitante interestelar que tuvimos (NASA)

A diferencia de esos antecesores, este cometa destaca por su tamaño, su masa y una serie de comportamientos que lo convirtieron en uno de los objetos más observados del año.

El núcleo de 3I/ATLAS presenta un tamaño estimado de entre 10 y 30 kilómetros de diámetro, una dimensión muy superior a la de otros visitantes interestelares conocidos.

Además, viaja a una velocidad que supera los 68 kilómetros por segundo, lo que equivale a unos 245.000 kilómetros por hora. Esa velocidad extrema explica por qué la Agencia Espacial Europea descartó una misión de encuentro directo, ya que ningún sistema actual permitiría alcanzarlo o acompañarlo de forma segura.

Detectado en julio de dos mil veinticinco en Chile el cometa es el tercer objeto confirmado proveniente de otro sistema estelar (Atlas)

El 19 de diciembre marcará un punto clave dentro de una secuencia de eventos orbitales cuidadosamente calculados.

El cometa ya pasó por su punto de mayor cercanía al Sol el 29 de octubre, cuando se ubicó a unos 203 millones de kilómetros. Antes de eso, el 3 de octubre, se acercó a Marte hasta una distancia de apenas 29 millones de kilómetros.

Cada uno de estos pasos permitió afinar modelos orbitales y preparar campañas de observación para el momento en que el objeto se aproxime más a la Tierra.

Qué se espera observar durante el máximo acercamiento

El visitante cósmico viaja a más de sesenta y ocho kilómetros por segundo y seguirá una órbita hiperbólica que lo sacará del Sistema Solar (Atlas)

Durante los días previos y posteriores al 19 de diciembre, telescopios terrestres y espaciales seguirán de cerca la evolución del cometa.

La Oficina de Defensa Planetaria de la ESA coordina el rastreo junto a una red internacional de más de 200 observatorios distribuidos en Hawái, Chile y Australia.

Estos equipos no solo siguen la trayectoria futura del objeto, sino que también buscan registros antiguos en archivos astronómicos, un procedimiento conocido como prerecuperación, que permite reconstruir su recorrido antes del descubrimiento formal.

El interés no se limita a la posición del cometa. 3I/ATLAS es un cometa activo, lo que significa que responde al calentamiento solar con la liberación de gas y polvo. Observaciones previas del Telescopio Espacial Hubble ya detectaron una columna de polvo que emergía desde la cara iluminada por el Sol, junto con indicios claros de una cola en desarrollo. A medida que el cometa se acercó al Sol, esa actividad se intensificó.

Astrónomos esperan observar durante el acercamiento cambios en el halo y las colas del cometa debido al calentamiento solar (NASA)

El Telescopio Espacial James Webb aportó información clave sobre la composición del halo que rodea al núcleo. En lugar de mostrar un dominio claro de vapor de agua, como ocurre en muchos cometas del Sistema Solar, 3I/ATLAS exhibió concentraciones elevadas de dióxido de carbono, monóxido de carbono, sulfuro de carbonilo y carbono diatómico, además de hielo de agua. Esta mezcla química refuerza la idea de un origen en un entorno estelar distinto al nuestro.

Una imagen reciente obtenida por la misión Juice de la ESA, cuando el cometa se encontraba cerca de su punto más próximo al Sol, reveló el halo y el indicio de dos colas. Estas observaciones permitirán comparar el comportamiento de 3I/ATLAS con el de cometas formados en el Sistema Solar y evaluar hasta qué punto existen diferencias estructurales profundas.

Entre los fenómenos que los astrónomos seguirán con especial atención se encuentra el llamado “latido cósmico”. Las mediciones detectaron destellos de luz que se repiten cada 16 horas, un período que coincide con la rotación completa del núcleo. La explicación más aceptada apunta a grandes regiones heladas que, al recibir luz solar de manera periódica, liberan gas y polvo en pulsos regulares. Sin embargo, la precisión del patrón mantiene abierto el debate sobre posibles mecanismos internos todavía no comprendidos.

El núcleo de 3I/Atlas mide entre diez y treinta kilómetros y supera en tamaño a otros cometas interestelares conocidos

Un cometa excepcional y un debate que seguirá abierto

Más allá de las observaciones inmediatas, el paso del 19 de diciembre se inscribe en una historia más amplia de rarezas que rodean a 3I/ATLAS. Algunas de ellas alimentaron debates intensos en la comunidad científica. Entre los rasgos más llamativos se encuentran chorros de material que apuntan directamente hacia el Sol y mantienen esa orientación incluso mientras el núcleo rota, un comportamiento poco habitual en cometas.

Durante el perihelio, el cometa mostró una tonalidad azul intensa, en algunos registros más azul que el propio Sol. Este color extremo podría vincularse con partículas o gases poco comunes, o con reacciones químicas activadas por la radiación solar de una forma particular. Hasta el momento, no existe una explicación consensuada.

En términos dinámicos, los astrónomos observaron aceleraciones que superan lo esperado por la sola influencia gravitatoria del Sol. En otros cometas, aceleraciones de ese nivel suelen derivar en fragmentación. En el caso de 3I/ATLAS, la estructura se mantuvo estable, lo que plantea interrogantes sobre su cohesión interna.

Telescopios espaciales detectaron liberación de dióxido de carbono monóxido de carbono y otros gases poco comunes en cometas locales (NASA)

El recorrido futuro del cometa también resulta notable. El 16 de marzo de 2026, cruzará la órbita de Júpiter cerca del radio de Hill, la región donde la gravedad del planeta puede capturar objetos.

Según el astrofísico Avi Loeb, de la Universidad de Harvard, la probabilidad de que ese cruce ocurra de forma tan precisa es extremadamente baja. A esto se suma el hecho de que su inédita trayectoria permitió acercamientos sucesivos a Marte, Venus y Júpiter, una secuencia estadísticamente poco común.

Algunas coincidencias adicionales, como la dirección de llegada cercana a la región del cielo asociada a la “Señal Wow!” de 1977 o la polarización negativa muy marcada de la luz reflejada, despertaron especulaciones.

El llamado latido cósmico del cometa muestra destellos regulares cada dieciséis horas ligados a la rotación del núcleo (NASA)

Frente a esas interpretaciones, el director de la ESA, Josef Aschbacher, fue contundente: “Lo hemos observado muy bien y puedo asegurar que no son alienígenas, no es lo que algunas especulaciones creen que es. Es un cometa que se mueve a muy alta velocidad y está pasando por nuestro sistema solar. Lo hemos medido, lo estamos observando y sabemos muy bien lo que pasa”.

El viernes 19 de diciembre no marcará el final de la historia de 3I/ATLAS, sino uno de sus capítulos más observables. Después de ese día, el cometa continuará su viaje y abandonará el Sistema Solar para no regresar.

Lo que deje atrás será un conjunto de datos que permitirá afinar modelos sobre la formación de cometas, comparar sistemas estelares y recordar que, incluso en una región tan estudiada como nuestro vecindario cósmico, todavía pasan visitantes capaces de desafiar lo que se creía conocido.