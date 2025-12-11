Descubren que una dieta que imita el ayuno podría ser aliada contra el cáncer de mama

Científicos europeos se centraron en un subtipo de cáncer que incluye tumores que dependen de hormonas como el estrógeno o la progesterona para crecer (Freepik)

El ayuno dejó de ser solo una moda o parte de tradiciones antiguas y se asomó al mundo de la ciencia como posible aliado en la lucha contra el cáncer de mama.

Un grupo de científicos de los Países Bajos, Italia y España postuló que el ayuno puede potenciar el efecto de los tratamientos en tumores de mama que dependen de hormonas.

Los resultados de sus experimentos, que fueron publicados en la revista Nature, revelaron que ayunar o seguir una dieta que imita el ayuno no solo retrasa el avance del tumor, sino que también activa señales en las células que bloquean su crecimiento.

El ayuno y las dietas que lo imitan muestran potencial para potenciar la terapia hormonal en cáncer de mama, según un estudio internacional (Freepik)

Según los científicos, “nuestros resultados indican que la activación del receptor de glucocorticoides tiene un papel clave en la capacidad del ayuno para potenciar la terapia endocrina en el cáncer de mama y sugieren que la administración de corticosteroides debe evaluarse como adyuvante”.

Significa que el ayuno puede activar el receptor de glucocorticoides en el tumor, lo que mejora el resultado de la terapia hormonal.

Eso sugiere que sumar corticosteroides al tratamiento podría reforzar su eficacia. Proponen estudiar esta combinación en futuros ensayos clínicos.

Descubrieron que el ayuno activa receptores de glucocorticoides en tumores de mama hormonodependientes (Carmona-Fontaine Nature tumor cells)

El estudio fue realizado por Nuno Padrão, Tesa Severson, Sebastian Gregoricchio, Ana Guijarro y un equipo internacional.

Son investigadores del Instituto del Cáncer de los Países Bajos, la Universidad de Génova, la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori en Milán, el Policlínico San Martino en Génova, el Instituto Oncode y el Instituto de Oncología Molecular de Milán.

Nuevos desafíos en cáncer de mama

El 75% de los casos de cáncer de mama son hormonodependientes y podrían beneficiarse de estrategias que prolonguen la eficacia de los tratamientos (REUTERS/Jean-Paul Pelissier/File Photo)

El cáncer de mama con receptores hormonales positivos domina los diagnósticos de esta enfermedad. Alrededor del 75% de los casos se agrupan en esta categoría, que depende de hormonas como el estrógeno para crecer.

Las terapias hormonales se usan porque frenan el desarrollo del cáncer, aunque a largo plazo, muchos tumores finalmente se vuelven resistentes. Una recaída puede aparecer años tras finalizar el primer ciclo de tratamiento.

La ciencia busca desde hace tiempo estrategias para que los tratamientos actuales mantengan su efecto por más tiempo. Cuanto más se extienda esa protección, menos recaídas y mejores perspectivas para las pacientes.

Los investigadores europeos intentaron desentrañar por qué el ayuno parece ofrecer un refuerzo desde adentro para los tratamientos hormonales.

Así actuó el ayuno en los experimentos

Los experimentos en ratones y pacientes revelan que el ayuno retrasa el crecimiento tumoral y reduce señales que promueven el avance del cáncer de mama (Archivo FDA)

El equipo llevó adelante pruebas en ratones y también en pacientes que siguieron dietas de ayuno diseñadas especialmente para el estudio.

Usaron ratones a los que implantaron tumores de cáncer de mama con receptores hormonales y establecieron ciclos de ayuno de 48 horas alternados con alimentación habitual.

Compararon dos grupos: uno recibió solo el tratamiento hormonal y el otro, la combinación de ayuno y tratamiento. La dupla de ayuno y terapia logró frenar con más fuerza el crecimiento de los tumores.

En ratones, el ayuno junto a la terapia hormonal logró frenar con mayor fuerza el crecimiento de los tumores (Freepik)

“El ayuno potencia la eficacia de las terapias endocrinas estándar y retrasa la resistencia adquirida”, afirmaron los investigadores.

Luego, analizaron muestras del tumor y vieron que el ayuno activa rutas concretas relacionadas con los receptores de glucocorticoides y progesterona. Estas moléculas regulan la respuesta al estrés y las hormonas sexuales en el cuerpo.

El equipo también incluyó ensayos en pacientes bajo una dieta que imita el ayuno, baja en azúcares y proteínas y basada en alimentos vegetales.

Las dietas que imitan el ayuno, bajas en azúcares y proteínas, logran cambios hormonales y metabólicos favorables en pacientes con cáncer de mama.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Mediante controles hormonales detectaron aumentos de progesterona y cortisol, dos señales de que el metabolismo y las condiciones internas cambiaron tras la dieta.

En pacientes, el ayuno logró resultados comparables a los que vieron en los animales: los tumores disminuyeron su ritmo de crecimiento y bajaron las señales que promueven su avance.

Cuando los expertos bloquearon el receptor de glucocorticoides, ese efecto desapareció.

Aún se requieren más ensayos clínicos en humanos para confirmar la seguridad y eficacia del ayuno y los corticosteroides en el tratamiento del cáncer de mama. (Freepik)

Los investigadores probaron además un fármaco que activa el mismo receptor y consiguieron beneficios similares al ayuno, pero sin que los animales tengan que perder peso.

El método también se aplicó a tumores derivados de pacientes y, en todos los casos, la estrategia basada en ayuno o en dietas que lo simulan mostró mejoras en la respuesta terapéutica.

Siempre que se activaron los receptores de glucocorticoides, la multiplicación de las células cancerígenas se redujo.

Recomendaciones y cuidados tras el hallazgo

En la dieta que imita el ayuno utilizada en el estudio, las verduras y frutas forman la base de la alimentación (Freepik)

El grupo recomendó analizar el uso controlado de corticosteroides o mecanismos parecidos, aunque pide más estudios en humanos para confirmar su eficacia y seguridad.

El estudio advirtió que realizar ayunos estrictos puede ser difícil para muchas personas y que el uso prolongado de corticosteroides puede tener efectos adversos.

El estudio advierte que el uso prolongado de corticosteroides puede causar efectos adversos en la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sugirieron entonces que el ayuno o las dietas que imitan su efecto podrían dar mayor poder a la terapia hormonal contra el cáncer de mama, aunque será necesario ajustar y personalizar cada tratamiento antes de aplicarlo a gran escala.

Consultado por Science Media Centre del Reino Unido, Dimitrios Koutoukidis, profesor asociado de Dieta, Obesidad y Ciencias del Comportamiento y dietista en la Universidad de Oxford, opinó: “Estos resultados se obtuvieron en ratones y en un grupo reducido de pacientes dentro de un estudio no controlado. Aunque aportan información valiosa para futuras investigaciones sobre la restricción dietética en ciertas personas con cáncer, no alcanzan para determinar el efecto real de las dietas que imitan el ayuno en humanos".