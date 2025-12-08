Tinamus resonans: la singular ave hallada en la Amazonía que podría desaparecer antes de ser estudiada por completo

El Tinamus resonans, ave amazónica recién descrita, enfrenta alto riesgo de extinción por su hábitat restringido en la Serra do Divisor - Crédito: Zootaxa (2025). DOI: 10.11646/zootaxa.5725.2.6

La reciente descripción de una nueva especie, el Tinamus resonans, resalta la urgencia de proteger su hábitat restringido y vulnerable en el Parque Nacional Serra do Divisor. El descubrimiento de esta ave en la Amazonía occidental brasileña generó interés tanto en la comunidad científica como entre defensores de la conservación.

Según un estudio publicado en Zootaxa, la especie se identificó en las montañas del parque, en el estado de Acre, Brasil, cerca de la frontera con Perú. Este hallazgo amplió el conocimiento sobre la biodiversidad amazónica y expuso los riesgos que enfrenta una población muy reducida y amenazada en su hábitat.

El proceso de identificación de Tinamus resonans inició en octubre de 2021, cuando un integrante del equipo de investigación registró un canto singular en el sotobosque de la Serra do Divisor. El sonido se describió como un fenómeno acústico particular, caracterizado por su eco y la dificultad para ubicar su origen. En noviembre de 2024, los investigadores atrajeron y observaron al ave mediante grabaciones de su propio canto. En julio de 2025, recolectaron ejemplares para su estudio y descripción formal, publicada en diciembre en Zootaxa.

Investigadores proponen alternativas como el ecoturismo responsable y estudios más profundos para garantizar la supervivencia de una especie única amenazada por múltiples factores. REUTERS/Adriano Machado/Archivo

El equipo dirigido por Luis A. Morais documentó que Tinamus resonans presenta una combinación única de rasgos morfológicos, vocales y ecológicos. Observaron a la especie solo en una franja altitudinal limitada —entre 310 y 435 metros sobre el nivel del mar— en la zona de transición entre bosque submontano y bosque achaparrado. Esta área, situada en el municipio de Mâncio Lima, destaca por su vegetación densa y suelos pobres en nutrientes, aspectos que contribuyen a la singularidad del hábitat.

La descripción física, detallada en Zootaxa, indica una máscara facial de color pizarra oscuro, partes inferiores de tono canela y un dorso marrón grisáceo uniforme, sin las barras transversales presentes en otras especies del género.

El peso de los ejemplares osciló entre 342 y 362 gramos, con una longitud máxima de 320 milímetros y envergadura de hasta 517 milímetros. El canto de la especie resulta especialmente notable, compuesto por secuencias largas y potentes que resonaron en las laderas montañosas, generando un efecto acústico que inspiró su nombre científico.

El comportamiento dócil y la falta de temor a los humanos hacen al Tinamus resonans especialmente vulnerable a amenazas externas - Crédito: Zootaxa (2025). DOI: 10.11646/zootaxa.5725.2.6

En el comportamiento, los investigadores notaron que los individuos de Tinamus resonans no reaccionaron ante la presencia humana. “Al ser confrontados directamente, los individuos no mostraron comportamiento de evasión y se mostraron notablemente mansos, aparentemente sin reconocer a los humanos como posibles depredadores”, señalaron los autores en declaraciones recogidas en el comunicado de prensa emitido por la casa de altos estudios.

Además, el ave cruzó lentamente áreas abiertas del sotobosque y careció de la vigilancia típica de otros tinamúes, lo que la hizo especialmente vulnerable, siendo que el área de distribución resultó extremadamente limitada.

Según los datos de Zootaxa, la especie se detectó en solo ocho sitios dentro de la Serra do Divisor, siempre en suelos escarpados y dentro de la estrecha franja altitudinal citada. El hábitat se caracterizó por una densa red de raíces y hojarasca sobre suelos de arenisca cuarcítica, donde el tinamú buscó alimento.

La reciente identificación científica de Tinamus resonans resalta la importancia de proteger parques y corredores biológicos antes de perder especies poco conocidas junto a su ecosistema. REUTERS/Wagner Santana

Las estimaciones poblacionales, basadas en análisis espaciales y modelado de hábitat, sugirieron la existencia de aproximadamente 2.106 individuos confinados a esta región montañosa. Durante las expediciones, solo observaron quince ejemplares de forma directa, y todos los recolectados para el estudio resultaron ser hembras. El equipo atribuyó la aparente ausencia de machos a la ecología conductual del género, donde las hembras suelen ser dominantes y defensoras del territorio.

Aunque el hábitat actual de Tinamus resonans permanece dentro de un parque nacional, tanto el comunicado de prensa como Zootaxa advirtieron sobre amenazas inminentes. Existen propuestas para reducir la protección legal del Parque Nacional Serra do Divisor y permitir la construcción de carreteras, ferrocarriles y actividades mineras. Estas iniciativas, impulsadas por intereses económicos, pondrían en peligro tanto a Tinamus resonans como a la biodiversidad de la zona.

La vulnerabilidad de la especie aumentó debido a su comportamiento dócil y la falta de temor hacia los humanos. “La combinación de una población pequeña, un hábitat en riesgo y la ausencia de temor a los humanos pone al Tinamus resonans en alto riesgo de extinción”, advirtió el comunicado de prensa de la casa de altos estudios. Algunos expertos compararon su situación con la del dodo, el ave de la isla Mauricio que se extinguió tras la llegada humana.

La población estimada de Tinamus resonans se limita a unos 2.100 individuos en una franja altitudinal específica del parque nacional brasileño - Crédito: Zootaxa (2025). DOI: 10.11646/zootaxa.5725.2.6

Además de las amenazas por actividades humanas, el cambio climático representó otro riesgo significativo. Variaciones en temperatura o precipitaciones podrían alterar la estructura del hábitat o la disponibilidad de recursos, elevando el riesgo de desaparición para especies especializadas y de distribución tan restringida.

La descripción formal de Tinamus resonans refuerza la importancia de conservar la Serra do Divisor, una de las áreas más biodiversas y menos exploradas de la Amazonía. Zootaxa subrayó que el hallazgo destaca la singularidad biológica de la región y la importancia crítica de su conservación a largo plazo. El parque abarca más de 843.000 hectáreas en Brasil y conforma un corredor de conservación con áreas protegidas en Perú, siendo el único lugar conocido donde habita la especie.

Ambas fuentes coincidieron en que el ecoturismo, en particular la observación de aves, podría convertirse en una alternativa viable para la conservación y el desarrollo local. La presencia de especies endémicas y raras, como Tinamus resonans y Thamnophilus divisorius, ofrece oportunidades para la investigación científica y el turismo responsable.

Investigadores alertan que la población, restringida al Parque Nacional Serra do Divisor, enfrenta amenazas de pérdida de hábitat y presión humana a pesar de su reciente identificación científica. REUTERS/Amanda Perobelli/Foto de archivo

Aunque existe protección legal, los especialistas advirtieron que aún falta mucho por conocer acerca de la ecología y la historia natural de Tinamus resonans. Será esencial profundizar en los estudios sobre requerimientos ambientales, dinámica poblacional y sensibilidad a los cambios en el hábitat para diseñar estrategias de conservación adecuadas.

La situación de Tinamus resonans expuso cómo la combinación de población reducida, hábitat amenazado y conducta poco evasiva puede llevar a una especie al borde de la desaparición, evocando extinciones aceleradas tras la intervención humana.