Ciencia

¿El silencio domina Marte?: la NASA descifró los misterios del sonido en el planeta rojo

Micrófonos y simulaciones recientes muestran que oculta un paisaje sonoro único, donde vibraciones apenas audibles, frecuencias atenuadas y fenómenos inesperados ofrecen pistas valiosas para la futura exploración espacial

Guardar
La atmósfera de Marte, compuesta
La atmósfera de Marte, compuesta casi totalmente por dióxido de carbono, atenúa los sonidos y transforma el paisaje acústico del planeta rojo (NASA)

Nada suena como esperás en Marte. Allí, el silencio no es ausencia, sino una presencia palpable: un vacío que lo devora todo. Bajo la luz rojiza del planeta, una atmósfera extrema convierte hasta el estruendo en un susurro efímero. La ciencia lo confirma: cada vibración, cada soplo de viento o paso de una máquina, se desvanece antes de hacerse oír.

La atmósfera marciana: composición y temperaturas extremas

La atmósfera de Marte es alrededor de cien veces menos densa que la terrestre y compuesta casi íntegramente por dióxido de carbono, lo que repercute de forma directa en la manera en que el sonido se transmite.

Con una temperatura media de -63℃, las vibraciones se propagan a apenas 240 metros por segundo (540 millas por hora), frente a los 340 metros por segundo (760 millas por hora) observados en la Tierra. Esta diferencia hace que las vibraciones pierdan energía rápidamente, reduciendo tanto la distancia como la claridad con la que pueden percibirse los ruidos.

La baja densidad atmosférica y
La baja densidad atmosférica y las temperaturas extremas en Marte reducen la velocidad y la claridad de la propagación del sonido (NASA/JPL)

Sin embargo, el desafío no termina allí. La falta de densidad atmosférica implica que el volumen de cualquier fuente sonora disminuye abruptamente. Para captar en Marte la misma intensidad que en la Tierra, sería indispensable situarse lo más cerca posible de lo que genera el sonido.

La composición química, dominada por el dióxido de carbono, refuerza este efecto: los tonos agudos desaparecen apenas surgen y solo permanecen las frecuencias más bajas, transformando la experiencia auditiva de forma radical.

Menor velocidad y sonidos más débiles

La baja velocidad del sonido provoca que exista un leve retardo en la llegada de las ondas acústicas, aunque esto pasa inadvertido en trayectos cortos. Lo que sí cambia es la percepción general: los sonidos alcanzan el oído atenuados y apagados, con un volumen considerablemente inferior al que resulta habitual en la Tierra.

Por otro lado, la atmósfera filtrante modifica la calidad del sonido: las frecuencias agudas casi no logran propagarse y las ondas graves dominan. Este fenómeno produce un paisaje acústico donde la mayoría de los detalles se diluye y solo queda lo esencial. Así, en Marte, el oído humano percibiría un entorno inusualmente silencioso y austero, muy diferente al bullicio terrestre.

Explorar por el oído: qué revela el sonido en Marte

El rover Perseverance y el
El rover Perseverance y el helicóptero Ingenuity de la NASA utilizan micrófonos para analizar el clima y la geología marciana a través del sonido (NASA/JPL-CALTECH/ASU/MSSS.)

Desde la llegada del rover Perseverance y el helicóptero Ingenuity al cráter Jezero en 2021, la NASA incorporó micrófonos y sensores acústicos para registrar el ambiente sonoro y analizar el clima, la geología y el desplazamiento de los propios equipos. Estos instrumentos aportaron datos sobre fenómenos como la turbulencia y los rápidos cambios de temperatura, además de permitir el monitoreo en tiempo real del desempeño de los vehículos.

La Acoustical Society of America subraya que las señales acústicas ayudan a captar irregularidades del terreno, identificar patrones atmosféricos y detectar alteraciones que escapan a los sensores visuales. Cuando otras formas de medición encuentran limitaciones, la acústica surge como un recurso eficaz para recopilar información valiosa sobre el entorno inmediato.

Simulaciones y modelos: el trabajo de los investigadores

El profesor Charlie Zheng y su equipo en la Utah State University, junto al doctorando Hayden Baird, han desarrollado modelos que integran información atmosférica, geología regional y décadas de datos de la NASA. Estas simulaciones, centradas inicialmente en el cráter Jezero, revelan que tanto la topografía como las características del suelo influyen en la forma en que las ondas acústicas se expanden y se dispersan.

En Marte, los tonos agudos
En Marte, los tonos agudos desaparecen rápidamente y solo las frecuencias graves logran propagarse a distancias cortas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de modelos predictivos posibilita la detección de patrones sonoros vinculados a fenómenos como tormentas de polvo o fluctuaciones bruscas de temperatura. Esta capacidad resulta fundamental para el diseño de sensores cada vez más adaptados a Marte y para anticipar el comportamiento acústico en futuros destinos de exploración planetaria.

Un camino a nuevas tecnologías y misiones

Un conocimiento acabado de la propagación del sonido resulta esencial en el diseño de instrumentos y metodologías. La Acoustical Society of America señala que dominar el entorno acústico marciano permitirá detectar señales y sucesos a distancia, algo especialmente valioso para actividades de exploración en planetas y lunas de difícil acceso.

Este camino estimula la creación de tecnologías multidisciplinarias, donde la acústica, la meteorología y la ingeniería convergen para superar las limitaciones impuestas por el ambiente marciano. Las mediciones acústicas aportan ventajas únicas, aportando enfoques innovadores a los desafíos de la exploración espacial.

El análisis sonoro de Marte abre una nueva frontera para la ciencia planetaria, sumando dimensiones inauditas al conocimiento del sistema solar. Cada avance en simulaciones y registros acústicos acerca a la humanidad a un entendimiento más completo de ambientes extremos y revela que, en mundos remotos, el silencio también es protagonista y puede transformarse en información.

Temas Relacionados

NASACráter JezeroPerseveranceAtmósfera marcianaSonidoMarteNewsroom BUE

Últimas Noticias

El regreso del jabalí: cómo la pausa por la pandemia del coronavirus multiplicó la cantidad de ejemplares

Científicos del Conicet y universidades públicas contaron a Infobae cómo registraron la explosión de la población de mamíferos en el Parque Nacional El Palmar en Argentina. Qué lecciones deja para el control de las especies invasoras

El regreso del jabalí: cómo

Cómo funciona la red de sensores inspirada en la naturaleza que refuerza la protección de la biodiversidad

El sistema reproduce principios del entorno natural para detectar sonidos clave y activar alertas en tiempo real. Gracias al uso de la IA, esta tecnología permite intervenciones rápidas frente a la caza furtiva y extiende las posibilidades de monitoreo ambiental en regiones remotas

Cómo funciona la red de

¿Fue África austral un inesperado refugio para los primeros humanos durante miles de años?

Un reciente estudio científico reconfigura el mapa de los orígenes de la humanidad y plantea nuevas preguntas sobre la diversidad, las migraciones y la adaptación de las poblaciones ancestrales en el continente africano

¿Fue África austral un inesperado

Humanos, ratones y moscas: cuál es vínculo que descubrió la ciencia y sorprende a los expertos

Un reciente trabajo del MIT explora movimientos cotidianos bajo una nueva lupa científica y plantea preguntas sobre la naturaleza de habilidades compartidas

Humanos, ratones y moscas: cuál

Cómo es el plan de la NASA para construir casas en Marte usando bacterias terrestres

La combinación de dos microorganismos crearía un cocultivo aglutinante que se podría mezclar con rocas y polvo marciano para levantar hábitats que posibiliten establecer una colonia humana permanente en el planeta rojo

Cómo es el plan de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sindicato y empleador: Causas de

Sindicato y empleador: Causas de los conflictos laborales

Al menos tres muertos y varios heridos por un golpe de mar en el sur de Tenerife

“Candidato inviable”: la dura etiqueta que Vicky Dávila le dio a Abelardo de la Espriella de cara a las elecciones 2026

Andrea Petro se pronunció después de que revelaran supuestos chats del viceministro de Igualdad en que arremete contra ella: “No entraré en confrontaciones”

Afectaciones de este momento en las líneas del Metrobús hoy 7 de diciembre

INFOBAE AMÉRICA
La pequeña Cabo Verde busca

La pequeña Cabo Verde busca hacerse grande en su estreno mundialista

El Real Madrid muestra su "satisfacción" por resolución del Tribunal Supremo respecto a derechos audiovisuales

Venezuela intercepta una aeronave "hostil" cerca de la frontera con Colombia

Tras su cancelación, la feria de arte más importante de Nueva York regresa con nuevo nombre y formato

El jefe del Ejército de Israel estableció la Línea Amarilla como “una nueva frontera” con la Franja de Gaza

ENTRETENIMIENTO

Tras 12 años, Michelle Pfeiffer

Tras 12 años, Michelle Pfeiffer y Chloë Grace Moretz se reúnen como madre e hija en un hit navideño

Lisa de BLACKPINK protagonizará una película de Netflix junto a Don Lee

20 años de Jonas Brothers: música, vida familiar y una historia que traspasa generaciones

Brooke Mueller reclama más de 15 millones de dólares a Charlie Sheen por manutención infantil

Dick Van Dyke, a punto de cumplir 100 años, recuerda su vínculo con Walt Disney: “Soy la última persona viva que lo conoció, era como un gran niño”