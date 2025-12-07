¿El silencio domina Marte?: la NASA descifró los misterios del sonido en el planeta rojo

La atmósfera de Marte, compuesta casi totalmente por dióxido de carbono, atenúa los sonidos y transforma el paisaje acústico del planeta rojo (NASA)

Nada suena como esperás en Marte. Allí, el silencio no es ausencia, sino una presencia palpable: un vacío que lo devora todo. Bajo la luz rojiza del planeta, una atmósfera extrema convierte hasta el estruendo en un susurro efímero. La ciencia lo confirma: cada vibración, cada soplo de viento o paso de una máquina, se desvanece antes de hacerse oír.

La atmósfera marciana: composición y temperaturas extremas

La atmósfera de Marte es alrededor de cien veces menos densa que la terrestre y compuesta casi íntegramente por dióxido de carbono, lo que repercute de forma directa en la manera en que el sonido se transmite.

Con una temperatura media de -63℃, las vibraciones se propagan a apenas 240 metros por segundo (540 millas por hora), frente a los 340 metros por segundo (760 millas por hora) observados en la Tierra. Esta diferencia hace que las vibraciones pierdan energía rápidamente, reduciendo tanto la distancia como la claridad con la que pueden percibirse los ruidos.

La baja densidad atmosférica y las temperaturas extremas en Marte reducen la velocidad y la claridad de la propagación del sonido (NASA/JPL)

Sin embargo, el desafío no termina allí. La falta de densidad atmosférica implica que el volumen de cualquier fuente sonora disminuye abruptamente. Para captar en Marte la misma intensidad que en la Tierra, sería indispensable situarse lo más cerca posible de lo que genera el sonido.

La composición química, dominada por el dióxido de carbono, refuerza este efecto: los tonos agudos desaparecen apenas surgen y solo permanecen las frecuencias más bajas, transformando la experiencia auditiva de forma radical.

Menor velocidad y sonidos más débiles

La baja velocidad del sonido provoca que exista un leve retardo en la llegada de las ondas acústicas, aunque esto pasa inadvertido en trayectos cortos. Lo que sí cambia es la percepción general: los sonidos alcanzan el oído atenuados y apagados, con un volumen considerablemente inferior al que resulta habitual en la Tierra.

Por otro lado, la atmósfera filtrante modifica la calidad del sonido: las frecuencias agudas casi no logran propagarse y las ondas graves dominan. Este fenómeno produce un paisaje acústico donde la mayoría de los detalles se diluye y solo queda lo esencial. Así, en Marte, el oído humano percibiría un entorno inusualmente silencioso y austero, muy diferente al bullicio terrestre.

Explorar por el oído: qué revela el sonido en Marte

El rover Perseverance y el helicóptero Ingenuity de la NASA utilizan micrófonos para analizar el clima y la geología marciana a través del sonido (NASA/JPL-CALTECH/ASU/MSSS.)

Desde la llegada del rover Perseverance y el helicóptero Ingenuity al cráter Jezero en 2021, la NASA incorporó micrófonos y sensores acústicos para registrar el ambiente sonoro y analizar el clima, la geología y el desplazamiento de los propios equipos. Estos instrumentos aportaron datos sobre fenómenos como la turbulencia y los rápidos cambios de temperatura, además de permitir el monitoreo en tiempo real del desempeño de los vehículos.

La Acoustical Society of America subraya que las señales acústicas ayudan a captar irregularidades del terreno, identificar patrones atmosféricos y detectar alteraciones que escapan a los sensores visuales. Cuando otras formas de medición encuentran limitaciones, la acústica surge como un recurso eficaz para recopilar información valiosa sobre el entorno inmediato.

Simulaciones y modelos: el trabajo de los investigadores

El profesor Charlie Zheng y su equipo en la Utah State University, junto al doctorando Hayden Baird, han desarrollado modelos que integran información atmosférica, geología regional y décadas de datos de la NASA. Estas simulaciones, centradas inicialmente en el cráter Jezero, revelan que tanto la topografía como las características del suelo influyen en la forma en que las ondas acústicas se expanden y se dispersan.

En Marte, los tonos agudos desaparecen rápidamente y solo las frecuencias graves logran propagarse a distancias cortas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de modelos predictivos posibilita la detección de patrones sonoros vinculados a fenómenos como tormentas de polvo o fluctuaciones bruscas de temperatura. Esta capacidad resulta fundamental para el diseño de sensores cada vez más adaptados a Marte y para anticipar el comportamiento acústico en futuros destinos de exploración planetaria.

Un camino a nuevas tecnologías y misiones

Un conocimiento acabado de la propagación del sonido resulta esencial en el diseño de instrumentos y metodologías. La Acoustical Society of America señala que dominar el entorno acústico marciano permitirá detectar señales y sucesos a distancia, algo especialmente valioso para actividades de exploración en planetas y lunas de difícil acceso.

Este camino estimula la creación de tecnologías multidisciplinarias, donde la acústica, la meteorología y la ingeniería convergen para superar las limitaciones impuestas por el ambiente marciano. Las mediciones acústicas aportan ventajas únicas, aportando enfoques innovadores a los desafíos de la exploración espacial.

El análisis sonoro de Marte abre una nueva frontera para la ciencia planetaria, sumando dimensiones inauditas al conocimiento del sistema solar. Cada avance en simulaciones y registros acústicos acerca a la humanidad a un entendimiento más completo de ambientes extremos y revela que, en mundos remotos, el silencio también es protagonista y puede transformarse en información.