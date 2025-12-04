Las erupciones volcánicas en el siglo XIV facilitaron la llegada de la Peste Negra a Europa, afirma un estudio

Las malas condiciones sanitarias y la falta de prevención agravaron la propagación de la Peste Negra en las ciudades europeas

La Peste Negra representó un antes y un después en la historia europea del siglo XIV. Más allá del desastre demográfico, recientes investigaciones proponen que aquella epidemia fue el producto de una cadena de eventos que comenzó muy lejos de Europa: una erupción volcánica tropical habría alterado el clima, obligado a reconfigurar rutas comerciales y, de manera inadvertida, favorecido la irrupción de la peste, asegura New Scientist.

Europa antes de la catástrofe

En la primera mitad del siglo XIV, Europa atravesaba una fase de crecimiento poblacional y renovación mercantil, especialmente en las ciudades italianas. Venecia, Génova y Pisa dominaban el comercio marítimo, enlazando recursos y productos que llegaban desde Asia y África hasta los mercados occidentales. Sin embargo, esta prosperidad ocultaba ciertas vulnerabilidades: una agricultura ajustada a los límites de la tecnología medieval, graves carencias sanitarias y una alta dependencia del abastecimiento externo.

El bienestar de las ciudades y campos dependía de cosechas regulares y del flujo constante de alimentos. Las malas condiciones higiénicas y la falta de conocimiento científico frente a enfermedades infecciosas incrementaban la fragilidad social. Conceptos como prevención sanitaria o control epidémico eran inexistentes. Una crisis de abastecimiento podía convertirse rápidamente en una catástrofe social.

Un cambio climático inesperado

Un estudio reciente de la Universidad de Cambridge vincula la aparición de la Peste Negra con una erupción volcánica sin identificar, ocurrida alrededor de 1345. Este evento proyectó a la atmósfera compuestos de azufre y polvo, alterando la radiación solar en el hemisferio norte durante varios años. Así lo atestiguan núcleos de hielo en Groenlandia y la Antártida, así como la reducción en el crecimiento de árboles europeos observada en anillos anuales de madera.

Una erupción volcánica tropical alteró el clima europeo y contribuyó a la llegada de la Peste Negra en el siglo XIV (Europa Press)

Las consecuencias fueron inmediatas: inviernos más severos, veranos cortos y lluviosos, y una cadena de cosechas fallidas desde 1345 hasta 1349. Crónicas de la época describen el cielo encapotado y las temperaturas inusuales, un escenario que propició hambrunas extendidas y una presión extraordinaria sobre las reservas alimenticias de todo el continente.

El giro en las rutas comerciales y la llegada de la peste

Frente a la escasez, las élites urbanas de Italia recurrieron a sus redes de comercio internacional. Las repúblicas marítimas organizaron la adquisición de grano en la región del Mar Negro, bajo control de la Horda de Oro mongola. A través de rutas que cruzaban el Mar Negro hasta los principales puertos mediterráneos, el grano suplió la falta de recursos locales y estabilizó los mercados europeos.

Esta solución, sin embargo, introdujo un nuevo riesgo. El grano transportado en barcos servía de refugio a pulgas infectadas con la bacteria Yersinia pestis. Investigaciones señalan que las pulgas sobreviven días y hasta semanas en ambientes secos y oscuros, alimentándose de residuos presentes en los cargamentos. Una vez llegado el grano a los puertos occidentales, las pulgas encontraron nuevos hospedadores entre los roedores urbanos y, de allí, el contagio alcanzó a las personas.

La entrada de la peste pasó desapercibida hasta que, en 1347, los primeros brotes mortales sacudieron a los comerciantes y habitantes de ciudades costeras.

La Peste Negra provocó la desaparición de hasta el 60% de la población en algunas regiones de Europa

Impactos sociales y culturales de la epidemia

El avance de la Peste Negra se tradujo en el colapso de comunidades enteras, destaca New Scientist. Se estima que hasta el 60% de la población desapareció en algunas regiones, lo que desencadenó transformaciones sociales profundas. La muerte masiva provocó la despoblación de aldeas y la reducción drástica de la fuerza laboral. Surgieron tensiones y miedos, junto con oleadas de persecución hacia minorías, señaladas erróneamente como responsables del desastre.

El impacto económico fue igualmente severo. Con menos manos para trabajar, los salarios subieron y las estructuras feudales comenzaron a debilitarse, alterando el equilibrio entre campesinos y terratenientes. La experiencia colectiva marcó también las expresiones artísticas y religiosas; muchas obras y relatos del período reflejan el dolor y la incertidumbre que definieron a toda una generación.

Un debate científico en curso

El análisis sobre cómo llegó la Peste Negra y se propagó sigue abierto. La hipótesis del cambio climático y la reorientación de las rutas de importación de grano reúne cada vez más evidencias, pero no descarta otras vías de contagio, como la movilización de roedores a través de barcos o caravanas terrestres. La rapidez con la que la epidemia se extendió por puertos y rutas comerciales confirma la importancia de factores ambientales y logísticos.

Aparna Lal, de la Universidad Nacional Australiana, explica que la tragedia resultó de una coincidencia de condiciones excepcionales. “Las perturbaciones causadas por erupciones parecen haber tenido un impacto considerable en los patrones climáticos locales. Pero si fueron la causa de la entrada de la Peste Negra en Europa, como se afirma, requiere más evidencia”, aclaró en diálogo con New Scientist. La crisis alimentaria, los precios altos y el clima adverso debilitaron la salud general y propiciaron cambios en la convivencia urbana, como el aumento del contacto en entornos cerrados.