Los perros modernos aún conservan ADN de lobo: qué revela la genética sobre su herencia salvaje

La mayoría de los perros modernos conserva fragmentos de ADN de lobo en su genoma, según un estudio internacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Sabías que los perros modernos todavía conservan una parte de ADN de lobo en su genética? Un estudio reciente revela que, a pesar de miles de años de domesticación, los canes siguen llevando en su interior un legado salvaje que influye en su comportamiento y adaptación.

La investigación internacional en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) descubrió que la mayoría de los perros domésticos modernos posee fragmentos de ADN de lobo en su genoma.

Este hallazgo, resultado del análisis de 2.693 genomas de perros y lobos provenientes de todo el mundo, desafía la visión clásica de la domesticación canina y aporta nuevas pruebas sobre la compleja relación evolutiva entre perros y lobos.

El equipo internacional, encabezado por Audrey T. Lin, aplicó métodos avanzados de análisis de ascendencia local y estudios filogenómicos sobre genomas nucleares, mitocondriales y del cromosoma Y de ejemplares de distintas regiones, incluyendo Eurasia, América, África y otras zonas.

El análisis de 2.693 genomas revela que el 64,1% de los perros de raza actuales tiene ascendencia genética directa de lobos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Presencia y distribución del ADN de lobo en perros modernos

Los científicos determinaron que el 64,1% de los perros de raza actuales tiene en su ADN nuclear fragmentos heredados directamente de lobos, resultado de introgresión genética sucedida hace aproximadamente mil generaciones.

En el caso de los perros de aldea —aquellos que viven sin dueño y fuera de estándares de raza—, el ciento por ciento conserva alguna porción de material genético de lobo. En promedio, estos fragmentos representan cerca del 0,14% del genoma nuclear de un perro doméstico de raza, aunque esta proporción varía según la historia genética de cada grupo.

El estudio reveló también que la introgresión lobo-perro es un fenómeno antiguo y generalizado, ya que los cruces ocurrieron hace unas 873 generaciones, equivalente a miles de años de convivencia. En los perros de aldea, la proporción de ADN de lobo resulta, en promedio, un 38% mayor que en los perros de raza, aunque los fragmentos son más cortos, sugiriendo una introgresión aún más antigua.

Las razas híbridas modernas, como el perro lobo checoslovaco, presentan entre un 11% y un 33% de ADN de lobo, resultado de cruces recientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por el contrario, en algunas razas híbridas modernas, como el perro lobo checoslovaco o el Saarloos, la cantidad de ADN de lobo es mucho más alta y reciente, llegando a variar entre el 11% y el 33% del genoma. En estos casos, los cruces tuvieron lugar en el siglo XX, lo que explica la diferencia sustancial respecto a la introgresión ancestral detectada en la mayoría de las razas.

Relación con rasgos, habilidades y adaptaciones

El estudio indica que la presencia de ADN de lobo no es igual en todas las razas ni en todos los perros. Por ejemplo, las de mayor tamaño suelen presentar una proporción más elevada de ascendencia lobo, aunque incluso en perros pequeños, como el chihuahua, pueden detectarse fragmentos heredados.

La investigación halló una asociación entre la cantidad de ADN de lobo y ciertas características funcionales o de personalidad. Los perros guardianes de ganado de Asia Central y Occidental, como el Sarabi, el Alabai o el Anatolian Shepherd, muestran los niveles más altos, con porcentajes que van del 0,55% al 1,19%.

La introgresión genética de lobo ha aportado variabilidad y adaptabilidad a los perros, reforzando su supervivencia y funcionalidad junto al ser humano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas razas tienden a ser catalogadas como desconfiadas con extraños, independientes, alertas y territoriales, en contraste con las descripciones de perros con menor contenido de ADN lobo, donde predominan rasgos como amistoso o fácil de entrenar.

En los perros de aldea, el material genético de lobo se concentra principalmente en genes de receptores olfativos, lo que podría explicar su agudeza sensorial y capacidad de adaptación, cualidades esenciales para sobrevivir con escasa asistencia humana.

Entre los ejemplos más notables destaca la presencia del gen EPAS1 —relacionado con la tolerancia a bajas concentraciones de oxígeno— en mastines tibetanos y otros perros de las tierras altas. Estas variantes, compartidas con lobos tibetanos, les permiten vivir en altitudes donde otros perros no sobrevivirían.

Diversidad genética y evolución tras la domesticación

Un tercio de las razas domésticas no muestra fragmentos detectables de ADN de lobo, reflejando una gran diversidad evolutiva canina (Imagen Ilustrativa Infobae)

No todas las razas domésticas conservan la misma cantidad ni antigüedad de ADN de lobo. Un tercio de ellas no muestra fragmentos detectables, lo que demuestra la gran diversidad en la evolución canina.

Además, razas híbridas recientes como el Tamaskan o el Shiloh Shepherd presentan proporciones elevadas de ADN lobuno, reflejando cruces y selección encaminados a características “de lobo”.

En cambio, perros guardianes de gran tamaño como el Mastín napolitano, el Bullmastiff o el San Bernardo no presentan herencia lobo detectable, lo que evidencia historias de selección diferenciada en distintas regiones y contextos culturales.

Según el equipo de PNAS, este fenómeno evolutivo se parece a la introgresión entre especies domesticadas y sus parientes salvajes, como ocurre en el maíz y el teosinte o entre cerdos domésticos y jabalíes.

La presencia de ADN de lobo en perros modernos no es solo un vestigio del pasado común, sino que ha servido para aportar variabilidad genética y adaptabilidad a distintas poblaciones caninas, reforzando características apreciadas por los humanos y permitiendo su supervivencia en entornos muy diversos.

La herencia lobo sigue siendo un componente fundamental en la diversidad y funcionalidad de los perros actuales, un legado que continúa influyendo en su capacidad de adaptación y en las cualidades que los han hecho indispensables para el ser humano.